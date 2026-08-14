Xavi Ernandes Niderlandiya terma jamoasida qanday loyiha tuzmoqda?

·40·Sport
Xavi Ernandes Niderlandiya terma jamoasida qanday loyiha tuzmoqda?
Qisqacha

Xavi Ernandes Niderlandiya milliy terma jamoasining yangi bosh murabbiyi etib tayinlanib, Ronald Kumanning o'rnini egalladi va 2030 yilgacha mo'ljallangan shartnoma imzoladi. Bu uning murabbiylik faoliyatidagi ilk milliy terma jamoa tajribasi bo'lib, Niderlandiya terma jamoasini 1978 yildan beri ilk bor xorijlik mutaxassis boshqaradi.

Jahon futbolida navbatdagi shov-shuvli va tarixiy tayinlov amalga oshdi. Kataloniyalik afsonaviy mutaxassis Xavi Ernandes Niderlandiya milliy terma jamoasining yangi bosh murabbiyi etib tayinlandi.

Bu Xavining murabbiylik faoliyatidagi ilk milliy terma jamoa tajribasi bo‘ladi. U ushbu lavozimda Ronald Kumanning o‘rnini egalladi va niderlandlar bilan 2030 yilgacha mo‘ljallangan uzoq muddatli shartnoma imzoladi.

1978 yildan beri ilk xorijlik murabbiy

Ushbu tayinlov Niderlandiya futboli uchun chin ma’noda tarixiy voqea hisoblanadi. Boisi, «uchar hollandlar» ruli aynan 53 yildan so‘ng yana xorijlik mutaxassisga ishonib topshirildi.

So‘nggi bor terma jamoani chet ellik murabbiy — avstriyalik Ernst Happel 1978 yilda boshqargan edi. Shundan beri mahalliy mutaxassislar ustuvorlik qilib kelayotgan edi.

«Barselona»dan keyingi tanaffus va Kroyf falsafasi

Xavi 2024 yilda «Barselona»dagi faoliyatini yakunlaganidan buyon hech qaysi klubda ishlamayotgan edi. Ushbu davr mobaynida u Yevropaning bir qator grand klublaridan taklif olganiga qaramay, o‘ziga mos va manzilli loyihani kutishni afzal ko‘rdi.

Tayinlovning asosiy sabablaridan biri sifatida Xavining Yohan Kroyf futbol falsafasiga sodiqligi va «Barselona»da Lamin Yamal, Pau Kubarsi hamda Gavi kabi yosh iste’dodlarni kashf etgani ko‘rsatilmoqda.

Shuningdek, Niderlandiyaning mashhur De Telegraaf nashri xabariga ko‘ra, Xavining Kataloniyadagi sobiq jamoadoshi, afsonaviy hujumchi Patrik Klyuyvert ham murabbiylar shtabidan o‘rin olishi kutilmoqda.

Debyut o‘yin va Xavining murabbiylik trofeylari

Kataloniyalik mutaxassisning Niderlandiya terma jamoasidagi rasmiy debyuti 24 sentyabr kuni UYEFA Millatlar ligasi doirasida Germaniya terma jamoasiga qarshi kechadigan prinsipial bahsda bo‘lib o‘tadi.

Ma’lumot uchun, Xavi klub darajasida murabbiy sifatida faoliyati davomida jami 8 ta sovrinni qo‘lga kiritgan. Ular orasida «Barselona» bilan qo‘lga kiritilgan Ispaniya chempionligi (La Liga) va Ispaniya Superkubogidagi g‘alabalar alohida ajralib turadi.

Fikringizni izohlar bo‘limida qoldiring va maqolani Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali tanishlaringizga ulashing.

Xavi HernándezNiderlandiyaBarselonaRonald KumanGermaniya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Alamli mag‘lubiyat: Mirjalol Qosimov Buxorodagi o‘yindan so‘ng nimalar dedi?Alamli mag‘lubiyat: Mirjalol Qosimov Buxorodagi o‘yindan so‘ng nimalar dedi?Bugun, 09:07«Sizlar mayda odamlarsiz»: Merab va Umar o‘rtasidagi adovat yangi bosqichga chiqdi«Sizlar mayda odamlarsiz»: Merab va Umar o‘rtasidagi adovat yangi bosqichga chiqdiBugun, 08:16«Barselona» o‘z to‘purarini sotdi: PSJ Ferran Torres transferini hal qildi«Barselona» o‘z to‘purarini sotdi: PSJ Ferran Torres transferini hal qildiBugun, 07:59AQShda yutuqchi topildi: 1,04 milliard dollarga qaysi yulduzlarni sotib olsa boʻladi?AQShda yutuqchi topildi: 1,04 milliard dollarga qaysi yulduzlarni sotib olsa boʻladi?Bugun, 06:11Hansi Flick Barselona yetakchilik muammosini hal etishni istamoqdaHansi Flick Barselona yetakchilik muammosini hal etishni istamoqdaBugun, 04:37Inter transfer bozorida ingliz futbolchilarini jalb etmoqdaInter transfer bozorida ingliz futbolchilarini jalb etmoqdaBugun, 02:32
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi