Xavi Ernandes Niderlandiya terma jamoasida qanday loyiha tuzmoqda?
Xavi Ernandes Niderlandiya milliy terma jamoasining yangi bosh murabbiyi etib tayinlanib, Ronald Kumanning o'rnini egalladi va 2030 yilgacha mo'ljallangan shartnoma imzoladi. Bu uning murabbiylik faoliyatidagi ilk milliy terma jamoa tajribasi bo'lib, Niderlandiya terma jamoasini 1978 yildan beri ilk bor xorijlik mutaxassis boshqaradi.
Jahon futbolida navbatdagi shov-shuvli va tarixiy tayinlov amalga oshdi. Kataloniyalik afsonaviy mutaxassis Xavi Ernandes Niderlandiya milliy terma jamoasining yangi bosh murabbiyi etib tayinlandi.
Bu Xavining murabbiylik faoliyatidagi ilk milliy terma jamoa tajribasi bo‘ladi. U ushbu lavozimda Ronald Kumanning o‘rnini egalladi va niderlandlar bilan 2030 yilgacha mo‘ljallangan uzoq muddatli shartnoma imzoladi.
1978 yildan beri ilk xorijlik murabbiy
Ushbu tayinlov Niderlandiya futboli uchun chin ma’noda tarixiy voqea hisoblanadi. Boisi, «uchar hollandlar» ruli aynan 53 yildan so‘ng yana xorijlik mutaxassisga ishonib topshirildi.
So‘nggi bor terma jamoani chet ellik murabbiy — avstriyalik Ernst Happel 1978 yilda boshqargan edi. Shundan beri mahalliy mutaxassislar ustuvorlik qilib kelayotgan edi.
«Barselona»dan keyingi tanaffus va Kroyf falsafasi
Xavi 2024 yilda «Barselona»dagi faoliyatini yakunlaganidan buyon hech qaysi klubda ishlamayotgan edi. Ushbu davr mobaynida u Yevropaning bir qator grand klublaridan taklif olganiga qaramay, o‘ziga mos va manzilli loyihani kutishni afzal ko‘rdi.
Tayinlovning asosiy sabablaridan biri sifatida Xavining Yohan Kroyf futbol falsafasiga sodiqligi va «Barselona»da Lamin Yamal, Pau Kubarsi hamda Gavi kabi yosh iste’dodlarni kashf etgani ko‘rsatilmoqda.
Shuningdek, Niderlandiyaning mashhur De Telegraaf nashri xabariga ko‘ra, Xavining Kataloniyadagi sobiq jamoadoshi, afsonaviy hujumchi Patrik Klyuyvert ham murabbiylar shtabidan o‘rin olishi kutilmoqda.
Debyut o‘yin va Xavining murabbiylik trofeylari
Kataloniyalik mutaxassisning Niderlandiya terma jamoasidagi rasmiy debyuti 24 sentyabr kuni UYEFA Millatlar ligasi doirasida Germaniya terma jamoasiga qarshi kechadigan prinsipial bahsda bo‘lib o‘tadi.
Ma’lumot uchun, Xavi klub darajasida murabbiy sifatida faoliyati davomida jami 8 ta sovrinni qo‘lga kiritgan. Ular orasida «Barselona» bilan qo‘lga kiritilgan Ispaniya chempionligi (La Liga) va Ispaniya Superkubogidagi g‘alabalar alohida ajralib turadi.
Fikringizni izohlar bo‘limida qoldiring va maqolani Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali tanishlaringizga ulashing.
…