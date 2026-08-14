Muxlislar tanimay qoldi: Ronaldu ilk o‘yin oldidan imijini yangiladi (foto)
Krishtianu Ronaldu yangi futbol mavsumi starti arafasida sochlarini yorqin zarg'aldoq rangga bo'yab, yangilangan imijini namoyish etdi. 15 avgust kuni «Al Nasr» Saudiya Pro-ligasining dastlabki rasmiy uchrashuvida «Al Fateh»ga qarshi o'ynaydi va chempionlik unvonini himoya qilishni boshlaydi. Ronaldu 2025/2026 yilgi mavsumda «Al Nasr» va Portugaliya milliy terma jamoasi safida barcha musobaqalarda 42 ta uchrashuvda 36 ta gol urdi.
Saudiya Arabistonining «Al Nasr» klubi hujumchisi va Portugaliya milliy terma jamoasi sardori Krishtianu Ronaldu yangi futbol mavsumi starti arafasida muxlislarini hayratda qoldirdi.
41 yoshli afsonaviy yulduz o‘zining ijtimoiy tarmoqdagi rasmiy sahifasida yangilangan ko‘rinishi aks etgan suratni bo‘lishdi — futbolchi sochlarini yorqin zarg‘aldoq (tulkisimon) rangga bo‘yab, yangi imijda namoyon bo‘ldi.
«Al Nasr» chempionlikni himoya qilishga kirishmoqda
Ushbu vizual yangilanish bejiz emas: 15 avgust kuni «Al Nasr» Saudiya Pro-ligasining yangi mavsumidagi dastlabki rasmiy uchrashuvini «Al Fateh»ga qarshi o‘tkazadi.
Eslatib o‘tamiz, o‘tgan mavsum yakunlariga ko‘ra Riyoz jamoasi mamlakat chempionatida zafar quchib, bosh sovrinni qo‘lga kiritgan edi. Endilikda klub oldida chempionlik unvonini muvaffaqiyatli himoya qilish vazifasi turibdi.
Yosh tan olmas sermahsullik: 42 ta bahsda 36 ta gol!
Krishtianu Ronaldu yuqori formani saqlab qolgan holda fantastik natijalar ko‘rsatishda davom etmoqda. Ortda qolgan 2025/2026 yilgi mavsum davomida portugaliyalik to‘purar «Al Nasr» va o‘z milliy terma jamoasi tarkibida:
Barcha musobaqalarda: 42 ta uchrashuv;
Gollar: 36 ta aniq zarba.
Futbolchining «Al Nasr» klubi bilan amaldagi shartnomasi 2027 yilning yoziga qadar imzolangan. Nufuzli Transfermarkt portali ayni damda Ronalduning bozor qiymatini 10 million yevro deb baholamoqda.
Fikringizni izohlar bo‘limida qoldiring va maqolani Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali tanishlaringizga ulashing.
…