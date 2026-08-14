Muxlislar tanimay qoldi: Ronaldu ilk o‘yin oldidan imijini yangiladi (foto)

·84·Sport
Muxlislar tanimay qoldi: Ronaldu ilk o‘yin oldidan imijini yangiladi (foto)
Qisqacha

Krishtianu Ronaldu yangi futbol mavsumi starti arafasida sochlarini yorqin zarg'aldoq rangga bo'yab, yangilangan imijini namoyish etdi. 15 avgust kuni «Al Nasr» Saudiya Pro-ligasining dastlabki rasmiy uchrashuvida «Al Fateh»ga qarshi o'ynaydi va chempionlik unvonini himoya qilishni boshlaydi. Ronaldu 2025/2026 yilgi mavsumda «Al Nasr» va Portugaliya milliy terma jamoasi safida barcha musobaqalarda 42 ta uchrashuvda 36 ta gol urdi.

Saudiya Arabistonining «Al Nasr» klubi hujumchisi va Portugaliya milliy terma jamoasi sardori Krishtianu Ronaldu yangi futbol mavsumi starti arafasida muxlislarini hayratda qoldirdi.

41 yoshli afsonaviy yulduz o‘zining ijtimoiy tarmoqdagi rasmiy sahifasida yangilangan ko‘rinishi aks etgan suratni bo‘lishdi — futbolchi sochlarini yorqin zarg‘aldoq (tulkisimon) rangga bo‘yab, yangi imijda namoyon bo‘ldi.

«Al Nasr» chempionlikni himoya qilishga kirishmoqda

Ushbu vizual yangilanish bejiz emas: 15 avgust kuni «Al Nasr» Saudiya Pro-ligasining yangi mavsumidagi dastlabki rasmiy uchrashuvini «Al Fateh»ga qarshi o‘tkazadi.

Eslatib o‘tamiz, o‘tgan mavsum yakunlariga ko‘ra Riyoz jamoasi mamlakat chempionatida zafar quchib, bosh sovrinni qo‘lga kiritgan edi. Endilikda klub oldida chempionlik unvonini muvaffaqiyatli himoya qilish vazifasi turibdi.

Muxlislar tanimay qoldi: Ronaldu ilk o‘yin oldidan imijini yangiladi (foto)

Yosh tan olmas sermahsullik: 42 ta bahsda 36 ta gol!

Krishtianu Ronaldu yuqori formani saqlab qolgan holda fantastik natijalar ko‘rsatishda davom etmoqda. Ortda qolgan 2025/2026 yilgi mavsum davomida portugaliyalik to‘purar «Al Nasr» va o‘z milliy terma jamoasi tarkibida:

  • Barcha musobaqalarda: 42 ta uchrashuv;

  • Gollar: 36 ta aniq zarba.

Muxlislar tanimay qoldi: Ronaldu ilk o‘yin oldidan imijini yangiladi (foto)

Futbolchining «Al Nasr» klubi bilan amaldagi shartnomasi 2027 yilning yoziga qadar imzolangan. Nufuzli Transfermarkt portali ayni damda Ronalduning bozor qiymatini 10 million yevro deb baholamoqda.

Fikringizni izohlar bo‘limida qoldiring va maqolani Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali tanishlaringizga ulashing.

Cristiano RonaldoAl NassrSaudi ArabiaPortugalRiyadh
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jeymi Karrager Maylz Lyuis-Skelli atrofidagi vaziyatdan hayratdaJeymi Karrager Maylz Lyuis-Skelli atrofidagi vaziyatdan hayratdaBugun, 15:55Shok qaror: Mourino «Real»ni yengilmas jamoaga aylantirish rejasini tuzdiShok qaror: Mourino «Real»ni yengilmas jamoaga aylantirish rejasini tuzdiBugun, 15:45Maxachev yoki Gerri? O‘zbek sport yulduzlari o‘z prognozlarini bildirishdiMaxachev yoki Gerri? O‘zbek sport yulduzlari o‘z prognozlarini bildirishdiBugun, 15:40«Barselona»dan uchinchi hujum: Rodri uchun yangi taklif tayyorlanmoqda!«Barselona»dan uchinchi hujum: Rodri uchun yangi taklif tayyorlanmoqda!Bugun, 15:31Milan Kristofer Nkunku bilan xayrlashishga tayyor, Roma esa o‘yinchi uchun kurashmoqdaMilan Kristofer Nkunku bilan xayrlashishga tayyor, Roma esa o‘yinchi uchun kurashmoqdaBugun, 15:30Manchester Siti Enzo Fernandes uchun Chelsiga 120 million yevro taklif qilmoqdaManchester Siti Enzo Fernandes uchun Chelsiga 120 million yevro taklif qilmoqdaBugun, 15:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi