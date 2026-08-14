Leandro Paredes Milan taklifini rad etib, Bokada qoldi
Leandro Paredes Milan klubining transfer taklifini qat'iyan rad etib, Boca Juniorsda qolishga qaror qildi. 32 yoshli futbolchi jamoasida sovrinlar yutish va ichki musobaqalarga e'tibor qaratish istagini bildirdi hamda Milan vakillaridan Boca Juniors rahbariyatini bezovta qilmaslikni so'radi. 2028 yilning oxirigacha shartnomaga ega Paredes 2025 yil o'rtalarida Boca Juniorsga qaytganidan beri klubdagi faoliyatini davom ettirmoqda.
Argentina terma jamoasi va Bokachuniors yarim himoyachisi Leandro Paredes Yevropa transfer oynasi vaqtida Italiyaning Milan klubi tomonidan qilingan taklifni qatʼiyan rad etdi. TyC Sports nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, 32 yoshli tajribali futbolchi A Seriya grandining qiziqishiga qaramamay, butun eʼtiborini oʻzining bolalikdagi jamoasida sovrinlar yutishga qaratishini bildirgan va muzokaralardan bosh tortgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Milan vakillari jahon chempionining vakillari bilan bogʻlanib, potensial transfer shartlarini muhokama qilishga harakat qilishgan. Biroq futbolchining oʻzi Italiya klubiga rasmiy taklif bilan chiqmaslikni iltimos qilgan va Boca Juniors rahbariyatini bezovta qilmaslikni soʻragan. Paredes bu qarorni jamoadagi barqarorlikni saqlab qolish hamda faqatgina ichki musobaqalarga diqqat qaratish maqsadida darhol qabul qilgan.
Boy Yevropa tajribasi va Bokaga hissiy qaytishSan-Siro klubidan kelgan qoʻngʻiroqqa javob bergan Paredes koʻrsatilgan eʼtibor uchun minnatdorchilik bildirgan, biroq hozirda aynan oʻzi boʻlishni istagan joyida ekanini ochiq-oydin taʼkidlagan. 2028 yilning oxirigacha moʻljallangan shartnomaga ega boʻlgan argentinalik futbolchi oʻz jamoasini mamlakat ichki chempionatida zafarli yurishlarga boshlab borishga sodiqligini namoyish etdi.
Agar transfer amalga oshganida, bu tajribali futbolchining Italiya futboliga navbatdagi qaytishi boʻlar edi. Eslatib oʻtamiz, Paredes oʻzining boy Yevropa faoliyati davomida 2014 yilda Kevo jamoasida toʻp surgan, shuningdek, Empoli, Roma, Zenit, Pari Sen-Jermen va Yuventus klublarida ham oʻynagan. Uning 2025 yil oʻrtalarida Boca Juniorsga hissiy qaytishi oʻziga xos doira hosil qilib, futbolchining Liga Profesionaldagi ishonchli oʻyinlari unga Albiseligeda ham oʻz oʻrnini saqlab qolish imkonini bermoqda.
Oldinda Klusura va chempionat uchun kurashMazkur transfer mish-mishlariga nuqta qoʻyilgach, Endi barcha eʼtibor ichki maydondagi muhim oʻyinlarga qaratilmoqda. Boca Juniors jamoasi shanba kuni Klusura doirasida Platense maydoniga safar uyushtiradi. Rodolfo Arruabarrena shogirdlari chempionat kubogi uchun kechayotgan keskin kurashda ijobiy natijalar seriyasini davom ettirish va oʻz oʻyinlaridagi barqarorlikni saqlab qolish niyatida.
Boka sardori uchun eng ustuvor maqsad hamon oʻzining qadrdon klubi uchun yirik sovrinlarni qoʻlga kiritish va La Bombonera stadionida oʻchmas iz qoldirish boʻlib qolmoqda. Paredesning bu qatʼiyati jamoa muxlislari orasida uning hurmatini yanada oshirib, klubning mavsumdagi asosiy lideri ekanini yana bir bor tasdiqladi.
…