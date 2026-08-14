Leandro Paredes Milan taklifini rad etib, Bokada qoldi

·33·Sport
Leandro Paredes Milan taklifini rad etib, Bokada qoldi
Qisqacha

Leandro Paredes Milan klubining transfer taklifini qat'iyan rad etib, Boca Juniorsda qolishga qaror qildi. 32 yoshli futbolchi jamoasida sovrinlar yutish va ichki musobaqalarga e'tibor qaratish istagini bildirdi hamda Milan vakillaridan Boca Juniors rahbariyatini bezovta qilmaslikni so'radi. 2028 yilning oxirigacha shartnomaga ega Paredes 2025 yil o'rtalarida Boca Juniorsga qaytganidan beri klubdagi faoliyatini davom ettirmoqda.

Argentina terma jamoasi va Bokachuniors yarim himoyachisi Leandro Paredes Yevropa transfer oynasi vaqtida Italiyaning Milan klubi tomonidan qilingan taklifni qatʼiyan rad etdi. TyC Sports nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, 32 yoshli tajribali futbolchi A Seriya grandining qiziqishiga qaramamay, butun eʼtiborini oʻzining bolalikdagi jamoasida sovrinlar yutishga qaratishini bildirgan va muzokaralardan bosh tortgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Milan vakillari jahon chempionining vakillari bilan bogʻlanib, potensial transfer shartlarini muhokama qilishga harakat qilishgan. Biroq futbolchining oʻzi Italiya klubiga rasmiy taklif bilan chiqmaslikni iltimos qilgan va Boca Juniors rahbariyatini bezovta qilmaslikni soʻragan. Paredes bu qarorni jamoadagi barqarorlikni saqlab qolish hamda faqatgina ichki musobaqalarga diqqat qaratish maqsadida darhol qabul qilgan.

Boy Yevropa tajribasi va Bokaga hissiy qaytish

San-Siro klubidan kelgan qoʻngʻiroqqa javob bergan Paredes koʻrsatilgan eʼtibor uchun minnatdorchilik bildirgan, biroq hozirda aynan oʻzi boʻlishni istagan joyida ekanini ochiq-oydin taʼkidlagan. 2028 yilning oxirigacha moʻljallangan shartnomaga ega boʻlgan argentinalik futbolchi oʻz jamoasini mamlakat ichki chempionatida zafarli yurishlarga boshlab borishga sodiqligini namoyish etdi.

Agar transfer amalga oshganida, bu tajribali futbolchining Italiya futboliga navbatdagi qaytishi boʻlar edi. Eslatib oʻtamiz, Paredes oʻzining boy Yevropa faoliyati davomida 2014 yilda Kevo jamoasida toʻp surgan, shuningdek, Empoli, Roma, Zenit, Pari Sen-Jermen va Yuventus klublarida ham oʻynagan. Uning 2025 yil oʻrtalarida Boca Juniorsga hissiy qaytishi oʻziga xos doira hosil qilib, futbolchining Liga Profesionaldagi ishonchli oʻyinlari unga Albiseligeda ham oʻz oʻrnini saqlab qolish imkonini bermoqda.

Oldinda Klusura va chempionat uchun kurash

Mazkur transfer mish-mishlariga nuqta qoʻyilgach, Endi barcha eʼtibor ichki maydondagi muhim oʻyinlarga qaratilmoqda. Boca Juniors jamoasi shanba kuni Klusura doirasida Platense maydoniga safar uyushtiradi. Rodolfo Arruabarrena shogirdlari chempionat kubogi uchun kechayotgan keskin kurashda ijobiy natijalar seriyasini davom ettirish va oʻz oʻyinlaridagi barqarorlikni saqlab qolish niyatida.

Boka sardori uchun eng ustuvor maqsad hamon oʻzining qadrdon klubi uchun yirik sovrinlarni qoʻlga kiritish va La Bombonera stadionida oʻchmas iz qoldirish boʻlib qolmoqda. Paredesning bu qatʼiyati jamoa muxlislari orasida uning hurmatini yanada oshirib, klubning mavsumdagi asosiy lideri ekanini yana bir bor tasdiqladi.

Leandro ParedesMilanBoca JuniorsTransferlarArgentina futboli
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jeymi Karrager Maylz Lyuis-Skelli atrofidagi vaziyatdan hayratdaJeymi Karrager Maylz Lyuis-Skelli atrofidagi vaziyatdan hayratdaBugun, 15:55Shok qaror: Mourino «Real»ni yengilmas jamoaga aylantirish rejasini tuzdiShok qaror: Mourino «Real»ni yengilmas jamoaga aylantirish rejasini tuzdiBugun, 15:45Maxachev yoki Gerri? O‘zbek sport yulduzlari o‘z prognozlarini bildirishdiMaxachev yoki Gerri? O‘zbek sport yulduzlari o‘z prognozlarini bildirishdiBugun, 15:40«Barselona»dan uchinchi hujum: Rodri uchun yangi taklif tayyorlanmoqda!«Barselona»dan uchinchi hujum: Rodri uchun yangi taklif tayyorlanmoqda!Bugun, 15:31Milan Kristofer Nkunku bilan xayrlashishga tayyor, Roma esa o‘yinchi uchun kurashmoqdaMilan Kristofer Nkunku bilan xayrlashishga tayyor, Roma esa o‘yinchi uchun kurashmoqdaBugun, 15:30Manchester Siti Enzo Fernandes uchun Chelsiga 120 million yevro taklif qilmoqdaManchester Siti Enzo Fernandes uchun Chelsiga 120 million yevro taklif qilmoqdaBugun, 15:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi