Dreame oʻzining birinchi Aurora flagman smartfonini taqdim etdi
Dreame o'zining ilk seriyali flagman smartfoni Aurora modelining dastlabki nusxasini taxminan 30 000 AQSh dollari qiymatidagi maxsus kolleksiya versiyasi sifatida egasiga topshirdi. Qurilma 999-probali sof oltin elementlari va noyob qimmatbaho toshlar bilan bezatilgan bo'lib, orqa panelida Dreame asoschisi Yu Xao (Yuy Xao) ning shaxsiy imzosi bor.
Maishiy texnika va innovatsion gadjetlar bozori ishtirokchisi boʻlgan Dreame kompaniyasi oʻzining ilk seriyali flagman smartfoni — Aurora modelining dastlabki nusxasini rasman oʻz egasiga topshirdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bu voqea yuqori texnologiyalar olamida muhim qadam boʻlib, brendning yangi yoʻnalishdagi jiddiy rejalaridan dalolat beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hozircha ilk mijozga qiymati taxminan 30 000 AQSh dollarini tashkil etuvchi maxsus kolleksiya versiyasi yetkazib berildi. Ushbu eksklyuziv qurilmaning orqa panelida Dreame asoschisi Yu Xao (Yuy Xao) ning shaxsiy imzosi mavjud boʻlib, uning toʻplamiga noyob identifikatsiya raqamiga ega maxsus sertifikat ham kiritilgan.
Qurilmaning tashqi koʻrinishi oʻta dabdabaligi bilan ajralib turadi. Xususan, uning korpusi 999-probali sof oltin elementlari bilan bezatilgan va noyob qimmatbaho toshlar bilan inkrustatsiya qilingan. Ishlab chiqaruvchilarning ogohlantirishicha, kelgusida chiqariladigan standart Aurora modellari narxi ham kelgusi avlod iPhone 17 qurilmalarining shunga oʻxshash versiyalaridan yuqoriroq boʻladi.
Texnik imkoniyatlar va kutilayotgan modellarMutaxassislar va insayderlarning taʼkidlashicha, qurilmaning texnik jihatlari ham dizaynidan qolishmaydi. Joriy yilning fevral oyida taniqli insayder Digital Chat Station tomonidan taqdim etilgan dastlabki maʼlumotlarga koʻra, kompaniya Phoenix va Golden Dragon kabi lyuks modellar ustida ham ishlamoqda. Ularning orqa qopqogʻi sof oltindan ishlanib, tabiiy qimmatbaho toshlar bilan qoʻlda bezatilgan.
Mart oyida boʻlib oʻtgan AWE 2026 koʻrgazmasida ushbu qurilmalarning narx siyosati maʼlum qilingan edi. Unga koʻra, flagman versiyaning boshlangʻich narxi 1000 dollardan boshlanadi, biroq ishlatilgan oltin miqdoriga qarab ayrim yuqori toifadagi modellar qiymati 15 000 dollargacha yetishi mumkin. Shuningdek, insayderlar kelajakdagi flagmanning ayrim texnik tafsilotlarini ham oshkor etishgan.
Maʼlum boʻlishicha, smartfon 1 dyuymli yirik fotosensor hamda oʻzining alohida SoC (tizim-chiqip), akkumulyator va aloqa moduliga ega boʻlgan yechiladigan kamera moduli bilan jihozlanadi. Bu esa mobil suratga olish texnologiyalarida oʻziga xos yechim boʻlishi kutilmoqda.
Global taqdimot va bozor rejalariMay oyida maʼlum boʻlishicha, Dreame kompaniyasi 2026-yilning toʻrtinchi choragida rejalashtirilgan global taqdimot vaqtida dastlabki bosqichning oʻzida 100 000 tadan ortiq qurilmani sotishni maqsad qilgan. Yangi turkum quyidagi uchta asosiy versiyani oʻz ichiga oladi:
- Oddiy flagman versiyasi
- Modulli fotosistemaga ega flagman smartfon
- Yuqori klassdagi toʻliq kastomizatsiya qilingan seriya
…