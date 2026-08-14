Dreame oʻzining birinchi Aurora flagman smartfonini taqdim etdi

·36·Texno
Dreame oʻzining birinchi Aurora flagman smartfonini taqdim etdi
Qisqacha

Dreame o'zining ilk seriyali flagman smartfoni Aurora modelining dastlabki nusxasini taxminan 30 000 AQSh dollari qiymatidagi maxsus kolleksiya versiyasi sifatida egasiga topshirdi. Qurilma 999-probali sof oltin elementlari va noyob qimmatbaho toshlar bilan bezatilgan bo'lib, orqa panelida Dreame asoschisi Yu Xao (Yuy Xao) ning shaxsiy imzosi bor.

Maishiy texnika va innovatsion gadjetlar bozori ishtirokchisi boʻlgan Dreame kompaniyasi oʻzining ilk seriyali flagman smartfoni — Aurora modelining dastlabki nusxasini rasman oʻz egasiga topshirdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bu voqea yuqori texnologiyalar olamida muhim qadam boʻlib, brendning yangi yoʻnalishdagi jiddiy rejalaridan dalolat beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozircha ilk mijozga qiymati taxminan 30 000 AQSh dollarini tashkil etuvchi maxsus kolleksiya versiyasi yetkazib berildi. Ushbu eksklyuziv qurilmaning orqa panelida Dreame asoschisi Yu Xao (Yuy Xao) ning shaxsiy imzosi mavjud boʻlib, uning toʻplamiga noyob identifikatsiya raqamiga ega maxsus sertifikat ham kiritilgan.

Qurilmaning tashqi koʻrinishi oʻta dabdabaligi bilan ajralib turadi. Xususan, uning korpusi 999-probali sof oltin elementlari bilan bezatilgan va noyob qimmatbaho toshlar bilan inkrustatsiya qilingan. Ishlab chiqaruvchilarning ogohlantirishicha, kelgusida chiqariladigan standart Aurora modellari narxi ham kelgusi avlod iPhone 17 qurilmalarining shunga oʻxshash versiyalaridan yuqoriroq boʻladi.

Texnik imkoniyatlar va kutilayotgan modellar

Mutaxassislar va insayderlarning taʼkidlashicha, qurilmaning texnik jihatlari ham dizaynidan qolishmaydi. Joriy yilning fevral oyida taniqli insayder Digital Chat Station tomonidan taqdim etilgan dastlabki maʼlumotlarga koʻra, kompaniya Phoenix va Golden Dragon kabi lyuks modellar ustida ham ishlamoqda. Ularning orqa qopqogʻi sof oltindan ishlanib, tabiiy qimmatbaho toshlar bilan qoʻlda bezatilgan.

Mart oyida boʻlib oʻtgan AWE 2026 koʻrgazmasida ushbu qurilmalarning narx siyosati maʼlum qilingan edi. Unga koʻra, flagman versiyaning boshlangʻich narxi 1000 dollardan boshlanadi, biroq ishlatilgan oltin miqdoriga qarab ayrim yuqori toifadagi modellar qiymati 15 000 dollargacha yetishi mumkin. Shuningdek, insayderlar kelajakdagi flagmanning ayrim texnik tafsilotlarini ham oshkor etishgan.

Maʼlum boʻlishicha, smartfon 1 dyuymli yirik fotosensor hamda oʻzining alohida SoC (tizim-chiqip), akkumulyator va aloqa moduliga ega boʻlgan yechiladigan kamera moduli bilan jihozlanadi. Bu esa mobil suratga olish texnologiyalarida oʻziga xos yechim boʻlishi kutilmoqda.

Global taqdimot va bozor rejalari

May oyida maʼlum boʻlishicha, Dreame kompaniyasi 2026-yilning toʻrtinchi choragida rejalashtirilgan global taqdimot vaqtida dastlabki bosqichning oʻzida 100 000 tadan ortiq qurilmani sotishni maqsad qilgan. Yangi turkum quyidagi uchta asosiy versiyani oʻz ichiga oladi:

  • Oddiy flagman versiyasi
  • Modulli fotosistemaga ega flagman smartfon
  • Yuqori klassdagi toʻliq kastomizatsiya qilingan seriya
Smartfonlarning keng ommaga moʻljallangan ochiq taqdimoti 2026-yilning oxirgi choragiga belgilangan. Hozircha esa Dreame oʻzining ilk qadamlari va kolleksion nusxalari orqali dunyodagi eng qimmatbaho hamda ilgʻor texnologik brendlardan biriga aylanishni maqsad qilganini namoyish etmoqda.

DreameAuroraSmartfonTexnologiyaPremial
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tecno Pova 8 Pro taqdim etildi: 144 Hz AMOLED va 6500 mA•ch batareyaTecno Pova 8 Pro taqdim etildi: 144 Hz AMOLED va 6500 mA•ch batareyaBugun, 15:57Apple afsonaviy iPhone X smartfonini eskirgan qurilmalar roʻyxatiga kiritdiApple afsonaviy iPhone X smartfonini eskirgan qurilmalar roʻyxatiga kiritdiBugun, 15:25O‘zbekistonlik yosh muhandis dronlarga qarshi yangi tizim yaratdiO‘zbekistonlik yosh muhandis dronlarga qarshi yangi tizim yaratdiBugun, 15:24Samsung Galaxy S25+ quvvatlash vaqtida yonib ketdiSamsung Galaxy S25+ quvvatlash vaqtida yonib ketdiBugun, 14:29Apple AQShda kompyuterlar ishlab chiqarishni yoʻlga qoʻydiApple AQShda kompyuterlar ishlab chiqarishni yoʻlga qoʻydiBugun, 13:59Sony Xperia 1 VIII smartfoni yuqori narxga qaramay yaxshi sotilmoqdaSony Xperia 1 VIII smartfoni yuqori narxga qaramay yaxshi sotilmoqdaBugun, 13:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi