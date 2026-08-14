«Shunchaki ovozingni o‘chir!»: Maxachev va Gerri matbuot anjumanida to‘qnashdi
Filadelfiyada bo‘lib o‘tgan UFC chempionlik bahsi oldidan Islam Maxachev va Yen Machado Gerri o‘rtasidagi matbuot anjumanida keskin tortishuv yuz berdi. Gerri muxlislarning hushtakbozligiga qaramay, 15 avgust kuni chempionlik kamarini qo‘lga kiritishiga ishonch bildirdi. Maxachev esa raqibining Abdulmanap Nurmagomedov haqidagi fikrlariga «Shunchaki ovozingni o‘chir!» deya keskin javob qaytardi. Shundan so‘ng jangchilar face to face marosimida xotirjam qo‘l berib xayrlashdi.
AQSHning Filadelfiya shahrida (Pensilvaniya shtati) bo‘lib o‘tadigan UFC chempionlik bahsi oldidan rasmiy matbuot anjumani o‘tkazildi. Amaldagi chempion Islam Maxachev va unga da’vogarlik qilayotgan yarim o‘rta vazn toifasi vakili Yen Machado Gerri ishtirokidagi tadbir kutilmagan keskinlik va shov-shuvli lahzalarga boy bo‘ldi.
Matbuot anjumani zaldagi minglab tomoshabinlar kim tomonda ekanini yaqqol ko‘rsatib berdi.
Quloqni qomatga keltiruvchi hushtakbozlik va Gerrining tabassumi
Irlandiyalik jangchi Yen Machado Gerri mikrofonni qo‘lga olishi bilan butun arena uni tinimsiz va kuchli hushtakbozlik bilan siquvga oldi. Shunga qaramay, u bosimni tabassum bilan qabul qildi va vaziyatga o‘z munosabatini bildirdi:
*«Shanba oqshomida bu chempionlik kamari mening belimda bo‘ladi va shu zaldagi har bir inson o‘z fikrini o‘zgartiradi. O‘shanda hammangiz "Oldinga, Gerri!" deb hayqirasiz. Menga bu hushtaklarning mutlaqo farqi yo‘q. Zalda kichkina o‘g‘lim o‘tiribdi, men o‘z orzuim bilan yashayapman.
Men bu lahzani 16 yoshimdan beri — UFC chempioni bo‘lishni kutganman. 15 avgust kuni Filadelfiyada barcha orzularim haqiqatga aylanadi va buni hech kim tortib ololmaydi»*, — dedi da’vogar.
Maxachevning olqishlanishi va «Braziliyami yoki Irlandiya?» savoli
Aksincha, Islam Maxachev har safar gapirganida zal gulduros qarsaklar va olqishlar bilan to‘lib-toshdi. Rossiyalik chempion raqibining nega bu qadar sovuq va nafrat bilan qarshilanishini izohladi:
«Uni hushtakbozlik bilan kutib olishganidan aslo hayron emasman. Chunki odamlar Yen Gerrini yoqtirishmaydi, men ham. Sababi, muxlislar uning aslida qaysi davlat vakili ekanini tushunishmaydi — Braziliyami yoki Irlandiyami? Odamlar kimni chin dildan qo‘llab-quvvatlashni bilishadi», — deya ta’kidladi chempion.
Abdulmanap Nurmagomedov haqidagi gaplar va keskin javob
Matbuot anjumanida eng keskin vaziyat Maxachevdan uning marhum ustozi Abdulmanap Nurmagomedovning merosi haqida so‘rashganda yuz berdi. Gerri kutilmaganda suhbatga aralashib, afsonaviy murabbiy Islamning hozirgi yutuqlaridan juda faxrlangan bo‘lishini aytdi.
Biroq rossiyalik chempion raqibining bu mavzuga aralashishini keskin to‘xtatdi:
«Shunchaki ovozingni o‘chir!» — deb qisqa va keskin javob qaytardi Maxachev.
Shunday keskin dialoglardan so‘ng o‘tkazilgan an’anaviy «nigohlar to‘qnashuvi» (face to face) kutilmagan tarzda tinch o‘tdi — jangchilar bir-birlarining ko‘ziga tikilishgach, xotirjam qo‘l berib xayrlashishdi. 15 avgust kungi oktagondagi bahs barcha savollarga yakuniy nuqta qo‘yadi.
Fikringizni izohlar bo‘limida qoldiring va maqolani Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali tanishlaringizga ulashing.
…