«Shunchaki ovozingni o‘chir!»: Maxachev va Gerri matbuot anjumanida to‘qnashdi

·59·Sport
«Shunchaki ovozingni o‘chir!»: Maxachev va Gerri matbuot anjumanida to‘qnashdi
Qisqacha

Filadelfiyada bo‘lib o‘tgan UFC chempionlik bahsi oldidan Islam Maxachev va Yen Machado Gerri o‘rtasidagi matbuot anjumanida keskin tortishuv yuz berdi. Gerri muxlislarning hushtakbozligiga qaramay, 15 avgust kuni chempionlik kamarini qo‘lga kiritishiga ishonch bildirdi. Maxachev esa raqibining Abdulmanap Nurmagomedov haqidagi fikrlariga «Shunchaki ovozingni o‘chir!» deya keskin javob qaytardi. Shundan so‘ng jangchilar face to face marosimida xotirjam qo‘l berib xayrlashdi.

AQSHning Filadelfiya shahrida (Pensilvaniya shtati) bo‘lib o‘tadigan UFC chempionlik bahsi oldidan rasmiy matbuot anjumani o‘tkazildi. Amaldagi chempion Islam Maxachev va unga da’vogarlik qilayotgan yarim o‘rta vazn toifasi vakili Yen Machado Gerri ishtirokidagi tadbir kutilmagan keskinlik va shov-shuvli lahzalarga boy bo‘ldi.

Matbuot anjumani zaldagi minglab tomoshabinlar kim tomonda ekanini yaqqol ko‘rsatib berdi.

Quloqni qomatga keltiruvchi hushtakbozlik va Gerrining tabassumi

Irlandiyalik jangchi Yen Machado Gerri mikrofonni qo‘lga olishi bilan butun arena uni tinimsiz va kuchli hushtakbozlik bilan siquvga oldi. Shunga qaramay, u bosimni tabassum bilan qabul qildi va vaziyatga o‘z munosabatini bildirdi:

*«Shanba oqshomida bu chempionlik kamari mening belimda bo‘ladi va shu zaldagi har bir inson o‘z fikrini o‘zgartiradi. O‘shanda hammangiz "Oldinga, Gerri!" deb hayqirasiz. Menga bu hushtaklarning mutlaqo farqi yo‘q. Zalda kichkina o‘g‘lim o‘tiribdi, men o‘z orzuim bilan yashayapman.

Men bu lahzani 16 yoshimdan beri — UFC chempioni bo‘lishni kutganman. 15 avgust kuni Filadelfiyada barcha orzularim haqiqatga aylanadi va buni hech kim tortib ololmaydi»*, — dedi da’vogar.

Maxachevning olqishlanishi va «Braziliyami yoki Irlandiya?» savoli

Aksincha, Islam Maxachev har safar gapirganida zal gulduros qarsaklar va olqishlar bilan to‘lib-toshdi. Rossiyalik chempion raqibining nega bu qadar sovuq va nafrat bilan qarshilanishini izohladi:

«Uni hushtakbozlik bilan kutib olishganidan aslo hayron emasman. Chunki odamlar Yen Gerrini yoqtirishmaydi, men ham. Sababi, muxlislar uning aslida qaysi davlat vakili ekanini tushunishmaydi — Braziliyami yoki Irlandiyami? Odamlar kimni chin dildan qo‘llab-quvvatlashni bilishadi», — deya ta’kidladi chempion.

Abdulmanap Nurmagomedov haqidagi gaplar va keskin javob

Matbuot anjumanida eng keskin vaziyat Maxachevdan uning marhum ustozi Abdulmanap Nurmagomedovning merosi haqida so‘rashganda yuz berdi. Gerri kutilmaganda suhbatga aralashib, afsonaviy murabbiy Islamning hozirgi yutuqlaridan juda faxrlangan bo‘lishini aytdi.

Biroq rossiyalik chempion raqibining bu mavzuga aralashishini keskin to‘xtatdi:

«Shunchaki ovozingni o‘chir!» — deb qisqa va keskin javob qaytardi Maxachev.

Shunday keskin dialoglardan so‘ng o‘tkazilgan an’anaviy «nigohlar to‘qnashuvi» (face to face) kutilmagan tarzda tinch o‘tdi — jangchilar bir-birlarining ko‘ziga tikilishgach, xotirjam qo‘l berib xayrlashishdi. 15 avgust kungi oktagondagi bahs barcha savollarga yakuniy nuqta qo‘yadi.

Fikringizni izohlar bo‘limida qoldiring va maqolani Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali tanishlaringizga ulashing.

Islam MakhachevIan Machado GarryUFCPhiladelphiaAbdulmanap Nurmagomedov
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shok qaror: Mourino «Real»ni yengilmas jamoaga aylantirish rejasini tuzdiShok qaror: Mourino «Real»ni yengilmas jamoaga aylantirish rejasini tuzdiBugun, 15:45Maxachev yoki Gerri? O‘zbek sport yulduzlari o‘z prognozlarini bildirishdiMaxachev yoki Gerri? O‘zbek sport yulduzlari o‘z prognozlarini bildirishdiBugun, 15:40«Barselona»dan uchinchi hujum: Rodri uchun yangi taklif tayyorlanmoqda!«Barselona»dan uchinchi hujum: Rodri uchun yangi taklif tayyorlanmoqda!Bugun, 15:31Milan Kristofer Nkunku bilan xayrlashishga tayyor, Roma esa o‘yinchi uchun kurashmoqdaMilan Kristofer Nkunku bilan xayrlashishga tayyor, Roma esa o‘yinchi uchun kurashmoqdaBugun, 15:30Manchester Siti Enzo Fernandes uchun Chelsiga 120 million yevro taklif qilmoqdaManchester Siti Enzo Fernandes uchun Chelsiga 120 million yevro taklif qilmoqdaBugun, 15:17Enzo Mareska Manchester Siti bosh murabbiyi sifatidagi vazifalarni qabul qildiEnzo Mareska Manchester Siti bosh murabbiyi sifatidagi vazifalarni qabul qildiBugun, 15:13
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi