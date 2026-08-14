Maxachev yoki Gerri? O‘zbek sport yulduzlari o‘z prognozlarini bildirishdi

·0·Sport
Maxachev yoki Gerri? O‘zbek sport yulduzlari o‘z prognozlarini bildirishdi

16 avgust kuni AQSHda bo‘lib o‘tadigan UFC 330 raqamli musobaqasi yaqinlashgani sari butun dunyo bo‘ylab jang san’ati ixlosmandlarining hayajoni ortib bormoqda. Oqshomning markaziy to‘qnashuvida yarim o‘rta vazn toifasining amaldagi chempioni Islom Maxachev va mag‘lubiyat nimaligini bilmay kelayotgan irlandiyalik da’vogar Ian «Machado» Gerri kamar uchun oktagonga ko‘tariladi.

Biz an’anaga muvofiq ushbu murosasiz superjang borasida o‘zbekistonlik taniqli sportchilar, murabbiylar va soha ekspertlarining tahliliy fikrlari hamda prognozlari bilan qiziqdik, deb yozadi Sports.uz sayti.

Tajriba, kurash va Xabibning taktikasi

O‘zbek yakkakurash olami vakillari Maxachevning kurashdagi ustunligi va uning burchagidagi jamoa salohiyatini asosiy omil sifatida ko‘rsatmoqda:

  • Ayubxon Kamolov (O‘zbek MMA afsonasi):

    «Bu jang juda qiziqarli o‘tadi. Uslub jihatidan qarasak, Islomning imkoniyati ancha yuqori. Ko‘pchilik mutaxassislar ham rossiyalik chempionning g‘alabasini taxmin qilmoqda. Menimcha, Maxachev 1-raundda raqibni o‘rganib, jangga to‘liq moslashadi va 2-raund oxirida Gerrini mag‘lub etadi. Men Islom uchun duoda bo‘laman — u musulmon sportchi va g‘alaba ba’zan ko‘pchilikning duosiga ham bog‘liq».

  • Mavlonbek Qahhorov (Taniqli muaytay ustasi):

    «Ikkala jangchi uchun ham og‘ir bahs kutilyapti. Gerri jismoniy jihatdan baquvvat va o‘ziga haddan tashqari ishonadi. Biroq Maxachevning burchagida Xabib Nurmagomedov bor. Xabib raqibga qarshi eng to‘g‘ri taktikani tuzib beradi. Menimcha, to‘qnashuv to‘liq 5 raund davom etadi va Maxachev ochkolar evaziga g‘alabani ilib ketadi».

  • Parviz Abdumavlonov (MMA menejeri):

    «Gerrining kuchli himoyalanish qobiliyatini hisobga olsak, bahs barcha 5 ta raundni qamrab olishi mumkin. Ammo yakunda hakamlar bir ovozdan Maxachevning foydasiga qaror chiqarishadi».

Muddatidan oldin g‘alaba va «D'Arce choke» usuli

Ayrim ekspertlar esa bahs hakamlar qarorigacha yetib bormasligiga va chempion jangni parterda muddatidan oldin hal qilishiga ishonmoqda:

  • Dmitriy Xudyakov («Fight Baza» klubi murabbiyi):

    «Dastlabki soniyalardan kurash va stoykada shiddatli qarama-qarshilik kuzatiladi. Ammo Maxachev 1-raundning o‘zidayoq Gerrini nokautga uchratishi yoki sabmishn orqali zafar quchishi mumkin».

  • Sirochbek Ismoilov (Yengilmas professional bokschi, 12-0):

    «Islomning greppling mahorati raqibnikidan bir bosh ustun. Maxachev ilk 3 ta raundda Gerrini jismonan charchatib, 4 yoki 5-raundda bo‘g‘ish usuli bilan ishni tugatadi».

  • Shoxrux Abubakirov (MMA sharhlovchisi):

    «Bahs kutilganidan ham shiddatli bo‘ladi. Menimcha, Islom 3–4-raundlarda raqib bo‘yniga va yelkasiga og‘ir bosim o‘tkazib, qon aylanishini to‘xtatuvchi mashhur 'D'Arce choke' usuli bilan Gerrini taslim bo‘lishga majbur qiladi».

  • Temur Mamirbekov (Professional MMA jangchisi):

    «Gerrining bo‘yi uzun va u universal jangchi, bu Islom uchun jiddiy bosh og‘riq tug‘diradi. Shunga qaramay, Maxachev o‘z kurashini o‘tkazib, 2-raundda sabmishn bilan kamarini himoya qiladi».

Fikringizni izohlar bo‘limida qoldiring va maqolani Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali tanishlaringizga ulashing.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Barselona»dan uchinchi hujum: Rodri uchun yangi taklif tayyorlanmoqda!«Barselona»dan uchinchi hujum: Rodri uchun yangi taklif tayyorlanmoqda!Bugun, 15:31Milan Kristofer Nkunku bilan xayrlashishga tayyor, Roma esa o‘yinchi uchun kurashmoqdaMilan Kristofer Nkunku bilan xayrlashishga tayyor, Roma esa o‘yinchi uchun kurashmoqdaBugun, 15:30Manchester Siti Enzo Fernandes uchun Chelsiga 120 million yevro taklif qilmoqdaManchester Siti Enzo Fernandes uchun Chelsiga 120 million yevro taklif qilmoqdaBugun, 15:17Enzo Mareska Manchester Siti bosh murabbiyi sifatidagi vazifalarni qabul qildiEnzo Mareska Manchester Siti bosh murabbiyi sifatidagi vazifalarni qabul qildiBugun, 15:13UFC 330 turnirida dahshatli kecha: Maxachev – Gerri va to‘liq janglar ro‘yxatiUFC 330 turnirida dahshatli kecha: Maxachev – Gerri va to‘liq janglar ro‘yxatiBugun, 15:01«Shunchaki ovozingni o‘chir!»: Maxachev va Gerri matbuot anjumanida to‘qnashdi«Shunchaki ovozingni o‘chir!»: Maxachev va Gerri matbuot anjumanida to‘qnashdiBugun, 14:39
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi