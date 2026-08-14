Maxachev yoki Gerri? O‘zbek sport yulduzlari o‘z prognozlarini bildirishdi
16 avgust kuni AQSHda bo‘lib o‘tadigan UFC 330 raqamli musobaqasi yaqinlashgani sari butun dunyo bo‘ylab jang san’ati ixlosmandlarining hayajoni ortib bormoqda. Oqshomning markaziy to‘qnashuvida yarim o‘rta vazn toifasining amaldagi chempioni Islom Maxachev va mag‘lubiyat nimaligini bilmay kelayotgan irlandiyalik da’vogar Ian «Machado» Gerri kamar uchun oktagonga ko‘tariladi.
Biz an’anaga muvofiq ushbu murosasiz superjang borasida o‘zbekistonlik taniqli sportchilar, murabbiylar va soha ekspertlarining tahliliy fikrlari hamda prognozlari bilan qiziqdik, deb yozadi Sports.uz sayti.
Tajriba, kurash va Xabibning taktikasi
O‘zbek yakkakurash olami vakillari Maxachevning kurashdagi ustunligi va uning burchagidagi jamoa salohiyatini asosiy omil sifatida ko‘rsatmoqda:
Ayubxon Kamolov (O‘zbek MMA afsonasi):
«Bu jang juda qiziqarli o‘tadi. Uslub jihatidan qarasak, Islomning imkoniyati ancha yuqori. Ko‘pchilik mutaxassislar ham rossiyalik chempionning g‘alabasini taxmin qilmoqda. Menimcha, Maxachev 1-raundda raqibni o‘rganib, jangga to‘liq moslashadi va 2-raund oxirida Gerrini mag‘lub etadi. Men Islom uchun duoda bo‘laman — u musulmon sportchi va g‘alaba ba’zan ko‘pchilikning duosiga ham bog‘liq».
Mavlonbek Qahhorov (Taniqli muaytay ustasi):
«Ikkala jangchi uchun ham og‘ir bahs kutilyapti. Gerri jismoniy jihatdan baquvvat va o‘ziga haddan tashqari ishonadi. Biroq Maxachevning burchagida Xabib Nurmagomedov bor. Xabib raqibga qarshi eng to‘g‘ri taktikani tuzib beradi. Menimcha, to‘qnashuv to‘liq 5 raund davom etadi va Maxachev ochkolar evaziga g‘alabani ilib ketadi».
Parviz Abdumavlonov (MMA menejeri):
«Gerrining kuchli himoyalanish qobiliyatini hisobga olsak, bahs barcha 5 ta raundni qamrab olishi mumkin. Ammo yakunda hakamlar bir ovozdan Maxachevning foydasiga qaror chiqarishadi».
Muddatidan oldin g‘alaba va «D'Arce choke» usuli
Ayrim ekspertlar esa bahs hakamlar qarorigacha yetib bormasligiga va chempion jangni parterda muddatidan oldin hal qilishiga ishonmoqda:
Dmitriy Xudyakov («Fight Baza» klubi murabbiyi):
«Dastlabki soniyalardan kurash va stoykada shiddatli qarama-qarshilik kuzatiladi. Ammo Maxachev 1-raundning o‘zidayoq Gerrini nokautga uchratishi yoki sabmishn orqali zafar quchishi mumkin».
Sirochbek Ismoilov (Yengilmas professional bokschi, 12-0):
«Islomning greppling mahorati raqibnikidan bir bosh ustun. Maxachev ilk 3 ta raundda Gerrini jismonan charchatib, 4 yoki 5-raundda bo‘g‘ish usuli bilan ishni tugatadi».
Shoxrux Abubakirov (MMA sharhlovchisi):
«Bahs kutilganidan ham shiddatli bo‘ladi. Menimcha, Islom 3–4-raundlarda raqib bo‘yniga va yelkasiga og‘ir bosim o‘tkazib, qon aylanishini to‘xtatuvchi mashhur 'D'Arce choke' usuli bilan Gerrini taslim bo‘lishga majbur qiladi».
Temur Mamirbekov (Professional MMA jangchisi):
«Gerrining bo‘yi uzun va u universal jangchi, bu Islom uchun jiddiy bosh og‘riq tug‘diradi. Shunga qaramay, Maxachev o‘z kurashini o‘tkazib, 2-raundda sabmishn bilan kamarini himoya qiladi».
Fikringizni izohlar bo‘limida qoldiring va maqolani Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali tanishlaringizga ulashing.
…