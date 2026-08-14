Dzyudochilarimiz Janubiy Amerikani zabt etishga shay: terma jamoa tarkibi!

·0·Sport
Dzyudochilarimiz Janubiy Amerikani zabt etishga shay: terma jamoa tarkibi!

20–24 avgust kunlari Ekvador davlatining yirik shaharlaridan biri — Guayakilda dzyudo bo‘yicha o‘smirlar o‘rtasidagi nufuzli Jahon chempionati bo‘lib o‘tadi.

Yilning ushbu asosiy va eng muhim musobaqasida dunyoning 61 ta davlatidan keladigan jami 480 nafar eng iste’dodli yosh dzyudochisi jahon toji uchun tatamiga ko‘tariladi. Ular orasida O‘zbekiston o‘smirlar milliy terma jamoasi ham to‘liq tarkib bilan bosh sovrinlar uchun kurash olib boradi.

O‘zbekiston dzyudo federatsiyasi matbuot xizmati bergan rasmiy xabarga ko‘ra, terma jamoamiz delegatsiyasi bosh murabbiy Aurelian Chiprian Flis boshchiligida Janubiy Amerikaga — Ekvadorga jo‘nab ketdi.

Dunyo birinchiligiga yo‘l olgan to‘liq tarkib

Terma jamoamiz sharafini qit’a va jahon arenalarida himoya qiladigan yosh polvonlarimiz hamda murabbiylar shtabi bilan tanishing:

O‘g‘il bolalar:

  • -50 kg: Safoxo‘ja Sayfulloyev, Akbar Sharifov

  • -55 kg: Bobur Yusupov

  • -60 kg: Abubakr Sattorov, Davlat Ahrorov

  • -66 kg: Akromjon Karimov

  • -73 kg: Behruzbek Usmonov

  • -81 kg: Samandar Sunnatov

  • -90 kg: Jo‘rabek Eshpo‘latov

  • +90 kg: Alibek Durdiyev

Qizlar:

  • -40 kg: Iroda Sirojiddinova

  • -44 kg: Dilafruz Boltaboyeva, Alina Kolyucheva

  • -48 kg: Charos Hikmatova, Mohinur Ollaberganova

  • -57 kg: Ziyoda Javlonova, Zuhra Alimova

  • -63 kg: Parizoda Yuldasheva, Gulsanam Hazratova

  • -70 kg: Poshshajon Jumaboyeva

Murabbiylar shtabi va delegatsiya:

  • Bosh murabbiy: Aurelian Chiprian Flis

  • Murabbiylar: Gelaniy Ozdayev, Junna Kikuchi, Zokirjon Sobirov, Nilufar Yermaganbetova

  • Shifokor: Gulzoda Hakimova

  • Jamoa menejeri: Dilshod Shukrulloyev

Ekvador tatamilarida bo‘lib o‘tadigan murosasiz bahslarda hamyurtlarimizga muvaffaqiyat va oltin medallarni tilab qolamiz!

Fikringizni izohlar bo‘limida qoldiring va maqolani Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali tanishlaringizga ulashing.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentda 15 ta medal: Poytaxtdagi Osiyo birinchiligidan qaynoq natijalarToshkentda 15 ta medal: Poytaxtdagi Osiyo birinchiligidan qaynoq natijalarBugun, 17:30Como hujum chizigʻini kuchaytirish uchun Liam Delap nomzodini koʻrib chiqmoqdaComo hujum chizigʻini kuchaytirish uchun Liam Delap nomzodini koʻrib chiqmoqdaBugun, 17:17Frenk Lempard Koventri bilan APLga qaytishga tayyorlanmoqdaFrenk Lempard Koventri bilan APLga qaytishga tayyorlanmoqdaBugun, 16:54Davide Frattesi transferi atrofidagi mojaro hal etildiDavide Frattesi transferi atrofidagi mojaro hal etildiBugun, 16:33Sofie Lundgaard Liverpulni tark etib, Ayntraxt safiga qoʻshildiSofie Lundgaard Liverpulni tark etib, Ayntraxt safiga qoʻshildiBugun, 16:19Alan Smit Bukayo Sakadan nimalarni kutayotganini aytdiAlan Smit Bukayo Sakadan nimalarni kutayotganini aytdiBugun, 16:13
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi