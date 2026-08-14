Dzyudochilarimiz Janubiy Amerikani zabt etishga shay: terma jamoa tarkibi!
20–24 avgust kunlari Ekvador davlatining yirik shaharlaridan biri — Guayakilda dzyudo bo‘yicha o‘smirlar o‘rtasidagi nufuzli Jahon chempionati bo‘lib o‘tadi.
Yilning ushbu asosiy va eng muhim musobaqasida dunyoning 61 ta davlatidan keladigan jami 480 nafar eng iste’dodli yosh dzyudochisi jahon toji uchun tatamiga ko‘tariladi. Ular orasida O‘zbekiston o‘smirlar milliy terma jamoasi ham to‘liq tarkib bilan bosh sovrinlar uchun kurash olib boradi.
O‘zbekiston dzyudo federatsiyasi matbuot xizmati bergan rasmiy xabarga ko‘ra, terma jamoamiz delegatsiyasi bosh murabbiy Aurelian Chiprian Flis boshchiligida Janubiy Amerikaga — Ekvadorga jo‘nab ketdi.
Dunyo birinchiligiga yo‘l olgan to‘liq tarkib
Terma jamoamiz sharafini qit’a va jahon arenalarida himoya qiladigan yosh polvonlarimiz hamda murabbiylar shtabi bilan tanishing:
O‘g‘il bolalar:
-50 kg: Safoxo‘ja Sayfulloyev, Akbar Sharifov
-55 kg: Bobur Yusupov
-60 kg: Abubakr Sattorov, Davlat Ahrorov
-66 kg: Akromjon Karimov
-73 kg: Behruzbek Usmonov
-81 kg: Samandar Sunnatov
-90 kg: Jo‘rabek Eshpo‘latov
+90 kg: Alibek Durdiyev
Qizlar:
-40 kg: Iroda Sirojiddinova
-44 kg: Dilafruz Boltaboyeva, Alina Kolyucheva
-48 kg: Charos Hikmatova, Mohinur Ollaberganova
-57 kg: Ziyoda Javlonova, Zuhra Alimova
-63 kg: Parizoda Yuldasheva, Gulsanam Hazratova
-70 kg: Poshshajon Jumaboyeva
Murabbiylar shtabi va delegatsiya:
Bosh murabbiy: Aurelian Chiprian Flis
Murabbiylar: Gelaniy Ozdayev, Junna Kikuchi, Zokirjon Sobirov, Nilufar Yermaganbetova
Shifokor: Gulzoda Hakimova
Jamoa menejeri: Dilshod Shukrulloyev
Ekvador tatamilarida bo‘lib o‘tadigan murosasiz bahslarda hamyurtlarimizga muvaffaqiyat va oltin medallarni tilab qolamiz!
Fikringizni izohlar bo‘limida qoldiring va maqolani Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali tanishlaringizga ulashing.
…