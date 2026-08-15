Klassik avtomobillarni taʼmirlash va garaj madaniyati sirlari

·31·Avto
Klassik avtomobillarni taʼmirlash va garaj madaniyati sirlari
Qisqacha

Yillar davomida qarovsiz qolgan klassik avtomobillarni minimal vositalar yordamida qayta harakatga keltirish loyihalari millionlab tomoshabinlarni jalb qilmoqda. Minnesota shtatidan bo'lgan mexanik Derek Bieri Vice Grip Garage loyihasi orqali uzoq vaqt unutilgan avtomobillarni qisqa fursatda ishga tushirish jarayonini yoritib keladi.

Yillar davomida qarovsiz qolgan va mox bosgan eski avtomobillarni minimal vositalar yordamida qaytadan harakatga keltirish jarayoni bugungi kunda avtomobil ixlosmandlari orasida katta qiziqish uygʻotmoqda. Internet va ijtimoiy tarmoqlar bunday noodatiy tiklash ishlarini butun dunyoga namoyish etish uchun qulay platformaga aylangan. Xususan, ixbt.com maʼlumotiga koʻra, professional mexaniklar ishtirokidagi shunday loyihalar millionlab tomoshabinlarni oʻziga jalb qilmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Mashhur avtomobil blogerlari va ustalar eskirgan transport vositalarini butkul mukammal holatga keltirishdan koʻra, ularni oddiy sharoitda oyoqqa turgʻazish zavqliroq ekanini koʻrsatib berishmoqda. Masalan, Minnesota shtatidan boʻlgan tajribali mexanik Derek Bieri oʻzining Vice Grip Garage loyihasi orqali uzoq yillar davomida unutilib ketgan klassik avtomobillarni topib, ularni qisqa fursatda ishga tushirish jarayonini muvaffaqiyatli yoritib keladi.

Eski mashinalarga ikkinchi nafas berish

Bunday tiklash ishlarining asosiy oʻziga xosligi shundaki, mutaxassislar qimmatbaho jihozlar yoki maxsus sharoitlardan foydalanishmaydi. Odatda, ish jarayoni eng oddiy qoʻl asboblari va boshlangʻich ehtiyot qismlar bilan cheklanadi. Yillar davomida harakatsiz turgan mashinaning yonilgʻi liniyalarini almashtirish, shinalarni damlash va dvigatelni tozalash orqali uni minglab kilometrlik masofaga tayyorlash mumkinligi koʻpchilikni hayratda qoldiradi.

Mutaxassislarning taʼkidlashicha, professional restavratsiya markazlaridagi mukammal ishlov berilgan avtomobillarga qaraganda, garaj sharoitida jonlantirilgan eski temir tulporlar oʻziga xos tarixga va xarakterga ega boʻladi. Ularni qayta tiklash jarayoni nafaqat texnik bilimni, balki avtomobil tarixiga boʻlgan chuqur hurmatni ham talab qiladi. Bu kabi loyihalar oddiy mexanikani chinakam sanʼat darajasiga koʻtaradi.

AvtomobilKlassikRestavratsiyaMexanikGaraj
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

National Motor Museum va Beaulieu mulki munosabatlaridagi chalkashliklar fosh boʻldiNational Motor Museum va Beaulieu mulki munosabatlaridagi chalkashliklar fosh boʻldiBugun, 11:52Defender Dakar: 626 ot kuchiga ega yoʻltanlamas taqdim etildiDefender Dakar: 626 ot kuchiga ega yoʻltanlamas taqdim etildiBugun, 00:29Gordon Murray afsonaviy McLaren F1ʼning davomchisi boʻlgan yangi S1 superkarini namoyish etdiGordon Murray afsonaviy McLaren F1ʼning davomchisi boʻlgan yangi S1 superkarini namoyish etdiBugun, 00:22Niderlandiyaning Spyker kompaniyasi C8 superkarini qaytardiNiderlandiyaning Spyker kompaniyasi C8 superkarini qaytardiKecha, 23:56Porsche mutaxassislari 691 ot kuchiga ega noyob superkarni taqdim etdiPorsche mutaxassislari 691 ot kuchiga ega noyob superkarni taqdim etdiKecha, 23:30Lamborghini oʻzining eng quvvatli Revuelto SV giperkarini namoyish etdiLamborghini oʻzining eng quvvatli Revuelto SV giperkarini namoyish etdiKecha, 23:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Niva Legend modelini seriyali ishlab chiqarishni boshladi
AvtoVAZ yangilangan Lada Niva Legend modelini seriyali ishlab chiqarishni boshladi
Rossiya avtosanoatida yangi davr: 500 ot kuchiga ega Lada Azimut gibridi taqdim etiladi
Rossiya avtosanoatida yangi davr: 500 ot kuchiga ega Lada Azimut gibridi taqdim etiladi
Yangilangan Lada Niva Legend sotuvga chiqish sanasi maʼlum boʻldi
Yangilangan Lada Niva Legend sotuvga chiqish sanasi maʼlum boʻldi