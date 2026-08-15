Lionel Messining Nashvillga qarshi oʻyinda maydonga tushishi soʻroq ostida qolmoqda
Inter Mayami bosh murabbiy Guillermo Hoyos jamoa yetakchisi Lionel Messining MLS doirasidagi hal qiluvchi Nashvillga qarshi bahsda ishtirok etishi borasida aniq fikr bildirmadi. Goal.com xabar berishicha, argentinalik hujumchi otasining vafotidan keyin jamoa safiga qaytganiga qaramay, klub uning maydonga tushish jadvalini oʻzi belgilashiga toʻliq imkon bermoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Juma kungi jamoa mashgʻulotlaridan soʻng OAV vakillari bilan muloqot qilgan Guillermo Hoyos jamoa sardorining holatiga alohida eʼtibor qaratilayotganini taʼkidladi. Lionel Messi yaqinda Leagues Cup musobaqasi doirasida Klub Leon jamoasiga qarshi kechgan oʻyinda ikkinchi boʻlimda maydonga tushgan edi. Ushbu uchrashuv futbolchi otasi Xorxening fojiali vafotidan soʻng Rosario shahridan qaytganidan keyin sodir boʻlgan edi.
Murabbiyning izohlari va futbolchiga koʻrsatilayotgan yordamKlub rahbariyati va murabbiylar shtabi oʻz sardoriga oilasi davrida qaygʻuga berilishi uchun yetarli vaqt berishga qatʼiy qaror qilgan. Shuning uchun ham futbolchining asosiy tarkibga bosqichma-bosqich qaytishi juda ehtiyotkorlik bilan boshqarilmoqda.
Shanba kuni boʻlib oʻtadigan muhim oʻyin oldidan Lionel Messining ishtiroki haqidagi savolga javob berar ekan, murabbiy bu nozik masalaga alohida eʼtibor talab etilishini taʼkidladi. Guillermo Hoyos futbolchi boshidan kechirayotgan ogʻir hissiy zarba uning faoliyatiga taʼsir qilishi tabiiy ekanini qayd etdi.
"Mencha, Leoning vaziyati asta-sekin rivojlanib borishi kerak, chunki bu yerda juda katta ogʻriq bor", — dedi Guillermo Hoyos jurnalistlarga bergan intervyusida.
Sokinlik va insoniy fazilatlarMurabbiyning fikricha, bunday vaziyatda ortiqcha bosimsiz, sokinlik va osoyishtalik muhitini yaratish eng toʻgʻri yoʻldir. "Bu bir kunda hal boʻladigan narsa emas. Shuning uchun jimjitlik, xotirjamlik va tinchlik eng maʼqul yoʻl deb oʻylayman, toki u oʻzining shaxsiy lahzalarini topa olsin", deya qoʻshimcha qildi u.
Guillermo Hoyos Lionel Messining futbolchilik mahoratidan tashqari, uning insoniy fazilatlariga ham alohida toʻxtalib oʻtdi. U oʻzini natija talab qiluvchi murabbiy emas, balki ogʻir damda yelka tutuvchi inson sifatida koʻrsatishini bildirdi.
"Biz uni har doim shu jimjitlik ichida qoʻllab-quvvatlashimiz kerak. U ajoyib oilaga ega boʻlgan haqiqatan ham ajoyib inson. Buni aniq aytmoqchiman, chunki bu kabi odamlar hozirgi dunyoda kam uchraydi", — dedi mutaxassis soʻz yakunida.
…