Lionel Messining Nashvillga qarshi oʻyinda maydonga tushishi soʻroq ostida qolmoqda

·0·Sport
Lionel Messining Nashvillga qarshi oʻyinda maydonga tushishi soʻroq ostida qolmoqda

Inter Mayami bosh murabbiy Guillermo Hoyos jamoa yetakchisi Lionel Messining MLS doirasidagi hal qiluvchi Nashvillga qarshi bahsda ishtirok etishi borasida aniq fikr bildirmadi. Goal.com xabar berishicha, argentinalik hujumchi otasining vafotidan keyin jamoa safiga qaytganiga qaramay, klub uning maydonga tushish jadvalini oʻzi belgilashiga toʻliq imkon bermoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Juma kungi jamoa mashgʻulotlaridan soʻng OAV vakillari bilan muloqot qilgan Guillermo Hoyos jamoa sardorining holatiga alohida eʼtibor qaratilayotganini taʼkidladi. Lionel Messi yaqinda Leagues Cup musobaqasi doirasida Klub Leon jamoasiga qarshi kechgan oʻyinda ikkinchi boʻlimda maydonga tushgan edi. Ushbu uchrashuv futbolchi otasi Xorxening fojiali vafotidan soʻng Rosario shahridan qaytganidan keyin sodir boʻlgan edi.

Murabbiyning izohlari va futbolchiga koʻrsatilayotgan yordam

Klub rahbariyati va murabbiylar shtabi oʻz sardoriga oilasi davrida qaygʻuga berilishi uchun yetarli vaqt berishga qatʼiy qaror qilgan. Shuning uchun ham futbolchining asosiy tarkibga bosqichma-bosqich qaytishi juda ehtiyotkorlik bilan boshqarilmoqda.

Shanba kuni boʻlib oʻtadigan muhim oʻyin oldidan Lionel Messining ishtiroki haqidagi savolga javob berar ekan, murabbiy bu nozik masalaga alohida eʼtibor talab etilishini taʼkidladi. Guillermo Hoyos futbolchi boshidan kechirayotgan ogʻir hissiy zarba uning faoliyatiga taʼsir qilishi tabiiy ekanini qayd etdi.

"Mencha, Leoning vaziyati asta-sekin rivojlanib borishi kerak, chunki bu yerda juda katta ogʻriq bor", — dedi Guillermo Hoyos jurnalistlarga bergan intervyusida.

Sokinlik va insoniy fazilatlar

Murabbiyning fikricha, bunday vaziyatda ortiqcha bosimsiz, sokinlik va osoyishtalik muhitini yaratish eng toʻgʻri yoʻldir. "Bu bir kunda hal boʻladigan narsa emas. Shuning uchun jimjitlik, xotirjamlik va tinchlik eng maʼqul yoʻl deb oʻylayman, toki u oʻzining shaxsiy lahzalarini topa olsin", deya qoʻshimcha qildi u.

Guillermo Hoyos Lionel Messining futbolchilik mahoratidan tashqari, uning insoniy fazilatlariga ham alohida toʻxtalib oʻtdi. U oʻzini natija talab qiluvchi murabbiy emas, balki ogʻir damda yelka tutuvchi inson sifatida koʻrsatishini bildirdi.

"Biz uni har doim shu jimjitlik ichida qoʻllab-quvvatlashimiz kerak. U ajoyib oilaga ega boʻlgan haqiqatan ham ajoyib inson. Buni aniq aytmoqchiman, chunki bu kabi odamlar hozirgi dunyoda kam uchraydi", — dedi mutaxassis soʻz yakunida.

Lionel MessiInter MayamiMLSGuillermo HoyosFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jeff Bezos Liverpul klubi aksiyalarini sotib oldiJeff Bezos Liverpul klubi aksiyalarini sotib oldiBugun, 12:39Mikel Arteta Arsenal muxlislarini shartnoma masalasida xotirjam qildiMikel Arteta Arsenal muxlislarini shartnoma masalasida xotirjam qildiBugun, 12:35Ispaniya chempionatining ilk turida Barselona va Real Madrid nima uchun maydonga tushmaydiIspaniya chempionatining ilk turida Barselona va Real Madrid nima uchun maydonga tushmaydiBugun, 12:14Chelsi yosh hujumchisi Dastan Satpayevni Bernliga ijara berdiChelsi yosh hujumchisi Dastan Satpayevni Bernliga ijara berdiBugun, 12:11Real Madrid transfer bozorida faollashib, tarkibni tubdan yangiladiReal Madrid transfer bozorida faollashib, tarkibni tubdan yangiladiBugun, 11:58Jadon Sancho faoliyatini xorijda davom ettirishni afzal koʻrmoqdaJadon Sancho faoliyatini xorijda davom ettirishni afzal koʻrmoqdaBugun, 11:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?