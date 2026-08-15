iQOO kompaniyasi 15 000 mA·ch akkumulyatorli konseptual smartfonni namoyish etdi
iQOO kompaniyasi 15 000 mA·ch sig'imli Blue Ice qattiq jismli batareyaga ega iQOO X konseptual smartfonining jismoniy prototipini namoyish etdi. Qurilmaga Snapdragon 8 Elite Gen10 Pro protsessori, QX o'yin chipi va 7 dyuymli LTPO 6.0 displey o'rnatilishi rejalashtirilgan. Smartfon 240 Hz yangilanish chastotasi, 4800 Hz sensor chastotasi hamda Sony va Samsung sensorlaridan iborat kamera tizimiga ega bo'ladi.
Mobil texnologiyalar bozori jadal rivojlanib borayotgan bir paytda, ishlab chiqaruvchilar foydalanuvchilarni hayratda qoldirish uchun eng soʻnggi yechimlarni sinab koʻrmoqda. ixbt.com nashrining xabar berishicha, iQOO brendi oʻzining eng ilgʻor gʻoyalarini oʻz ichiga olgan iQOO X nomli konseptual smartfonini taqdim etdi. Ushbu qurilma texnik jihatdan kelajak avlod imkoniyatlarini oʻzida mujassam etgani va ulkan batareyasi bilan mutaxassislar eʼtiborini tortdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Garchi qurilma hozircha eksperimental maqomga ega boʻlsa-da, kompaniya uning jismoniy prototipini omma eʼtiboriga havola etdi. Taqdim etilgan maʼlumotlarga koʻra, smartfon hozirgi kunda mavjud boʻlmagan, uzoq kelajakka moʻljallangan Snapdragon 8 Elite Gen10 Pro protsessori hamda maxsus QX oʻyin чипи bilan jihozlanishi rejalashtirilgan. Taqqoslash uchun, Qualcomm kompaniyasining yaqinlashib kelayotgan eng soʻnggi flagman modeli hozircha faqat Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro darajasida baholanmoqda.
Ulkan quvvat va ilgʻor ekran texnologiyasiYangi konseptning eng asosiy va eʼtiborga molik jihatlaridan biri bu uning quvvat manbaidir. Qurilma Blue Ice deb nomlangan zamonaviy qattiq jismli (tverdotelnaya) batareya bilan jihozlanadi va uning sigʻimi 15 000 mA·ch kabi ulkan koʻrsatkichni tashkil etadi. Bu zamonaviy flagman smartfonlar standartlaridan bir necha barobar yuqori boʻlib, foydalanuvchilarga gadjetdan kunlar davomida quvvatlagichsiz foydalanish imkonini beradi.
Smartfon old tomonida 7 dyuymli ulkan LTPO 6.0 displey oʻrnatilgan boʻlib, u 2K dan yuqori aniqlikni va rekord darajadagi 240 Hz chastotani taqdim etadi. Shuningdek, ekran 4800 Hz sensor chastotasi, ekranning yarmigacha choʻzilgan ultrazovushli barmoq izi skaneri hamda tasvirni hududlar boʻyicha dinamik yangilash kabi ilgʻor texnologiyalarni qoʻllab-quvvatlaydi.
Kamera imkoniyatlari va narxlar siyosatiQurilmaning suratga olish imkoniyatlari ham yuqori darajada loyihalashtirilgan. iQOO X modeli quyidagi optik sensorlar jamlanmasi bilan taʼminlanadi:
- Sony ishlab chiqargan 200 megapikselli asosiy kamera
- Samsung tomonidan tayyorlangan 200 megapikselli oʻta keng burchakli obyektiv
- Samsung matritsasiga ega 50 megapikselli periskopik telefoto obyektiv
…