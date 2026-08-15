iQOO kompaniyasi 15 000 mA·ch akkumulyatorli konseptual smartfonni namoyish etdi

·44·Texno
iQOO kompaniyasi 15 000 mA·ch akkumulyatorli konseptual smartfonni namoyish etdi
Qisqacha

iQOO kompaniyasi 15 000 mA·ch sig'imli Blue Ice qattiq jismli batareyaga ega iQOO X konseptual smartfonining jismoniy prototipini namoyish etdi. Qurilmaga Snapdragon 8 Elite Gen10 Pro protsessori, QX o'yin chipi va 7 dyuymli LTPO 6.0 displey o'rnatilishi rejalashtirilgan. Smartfon 240 Hz yangilanish chastotasi, 4800 Hz sensor chastotasi hamda Sony va Samsung sensorlaridan iborat kamera tizimiga ega bo'ladi.

Mobil texnologiyalar bozori jadal rivojlanib borayotgan bir paytda, ishlab chiqaruvchilar foydalanuvchilarni hayratda qoldirish uchun eng soʻnggi yechimlarni sinab koʻrmoqda. ixbt.com nashrining xabar berishicha, iQOO brendi oʻzining eng ilgʻor gʻoyalarini oʻz ichiga olgan iQOO X nomli konseptual smartfonini taqdim etdi. Ushbu qurilma texnik jihatdan kelajak avlod imkoniyatlarini oʻzida mujassam etgani va ulkan batareyasi bilan mutaxassislar eʼtiborini tortdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Garchi qurilma hozircha eksperimental maqomga ega boʻlsa-da, kompaniya uning jismoniy prototipini omma eʼtiboriga havola etdi. Taqdim etilgan maʼlumotlarga koʻra, smartfon hozirgi kunda mavjud boʻlmagan, uzoq kelajakka moʻljallangan Snapdragon 8 Elite Gen10 Pro protsessori hamda maxsus QX oʻyin чипи bilan jihozlanishi rejalashtirilgan. Taqqoslash uchun, Qualcomm kompaniyasining yaqinlashib kelayotgan eng soʻnggi flagman modeli hozircha faqat Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro darajasida baholanmoqda.

Ulkan quvvat va ilgʻor ekran texnologiyasi

Yangi konseptning eng asosiy va eʼtiborga molik jihatlaridan biri bu uning quvvat manbaidir. Qurilma Blue Ice deb nomlangan zamonaviy qattiq jismli (tverdotelnaya) batareya bilan jihozlanadi va uning sigʻimi 15 000 mA·ch kabi ulkan koʻrsatkichni tashkil etadi. Bu zamonaviy flagman smartfonlar standartlaridan bir necha barobar yuqori boʻlib, foydalanuvchilarga gadjetdan kunlar davomida quvvatlagichsiz foydalanish imkonini beradi.

Smartfon old tomonida 7 dyuymli ulkan LTPO 6.0 displey oʻrnatilgan boʻlib, u 2K dan yuqori aniqlikni va rekord darajadagi 240 Hz chastotani taqdim etadi. Shuningdek, ekran 4800 Hz sensor chastotasi, ekranning yarmigacha choʻzilgan ultrazovushli barmoq izi skaneri hamda tasvirni hududlar boʻyicha dinamik yangilash kabi ilgʻor texnologiyalarni qoʻllab-quvvatlaydi.

Kamera imkoniyatlari va narxlar siyosati

Qurilmaning suratga olish imkoniyatlari ham yuqori darajada loyihalashtirilgan. iQOO X modeli quyidagi optik sensorlar jamlanmasi bilan taʼminlanadi:

  • Sony ishlab chiqargan 200 megapikselli asosiy kamera
  • Samsung tomonidan tayyorlangan 200 megapikselli oʻta keng burchakli obyektiv
  • Samsung matritsasiga ega 50 megapikselli periskopik telefoto obyektiv
Kompaniya qurilmaning konseptual va tajriba bosqichida ekaniga qaramay, uning taxminiy narxlarini ham eʼlon qildi. Olingan maʼlumotlarga koʻra, iQOO X modelining narxi 12 GB tezkor va 500 GB doimiy xotiraga ega versiyasi uchun 6999 yuandan (taxminan 1038 dollar) boshlanadi. 24 GB operativ va 1 TB ichki xotirali eng yuqori konfiguratsiya esa 8599 yuan (taxminan 1275 dollar) etib belgilangan.

SmartfoniQOOTexnologiyaYangiliklarGadjetlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ilk buklama iPhone savdosi dastlab faqat bitta bozorda boshlanishi mumkinIlk buklama iPhone savdosi dastlab faqat bitta bozorda boshlanishi mumkinBugun, 14:54Apple iPhone va Mac foydalanuvchilariga xavfli kiberhujumlar haqida ogohlantirdiApple iPhone va Mac foydalanuvchilariga xavfli kiberhujumlar haqida ogohlantirdiBugun, 14:30Apple iPhone 18 modellarini chiqarish grafigini oʻzgartirishi kutilmoqdaApple iPhone 18 modellarini chiqarish grafigini oʻzgartirishi kutilmoqdaBugun, 13:30Ilon Mask: 2029-yilga borib sunʼiy intellektni kosmosga koʻchirishga toʻgʻri keladiIlon Mask: 2029-yilga borib sunʼiy intellektni kosmosga koʻchirishga toʻgʻri keladiBugun, 11:26AQSh Oyshturar joyiga qaytish muddatini tezlashtirmoqdaAQSh Oyshturar joyiga qaytish muddatini tezlashtirmoqdaBugun, 09:51iPhone 17 kamerasi DxOMark reytingida Samsung Galaxy S26 Ultra bilan tenglashdiiPhone 17 kamerasi DxOMark reytingida Samsung Galaxy S26 Ultra bilan tenglashdiBugun, 09:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi