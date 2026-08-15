Simeone yangi jangchi topdi: Jahon chempioni Kristian Romero «Atletiko»da
Madridning «Atletiko» klubi «Tottenxem» markaziy himoyachisi Kristian Romeroni 40 million yevro evaziga transfer qilib, u bilan 2031 yilning 30 iyuniga qadar shartnoma tuzdi. 28 yoshli argentinalik futbolchi faoliyatini Diego Simeone boshchiligidagi jamoada davom ettiradi. Kelishuvga ko'ra, «Tottenxem» Romeroning kelajakdagi qayta sotuv%), 15 foiz ulush olish huquqini saqlab qolgan. Romero London klubida 156 ta uchrashuvda 13 ta gol va 7 ta golli uzatmaga mualliflik qilgan.
Ispaniya La Ligasi vakili Madridning «Atletiko» klubi yozgi transfer oynasidagi eng yirik bitimlardan birini rasmiylashtirdi. «Matraschilar» rasmiy sayti orqali Londonning «Tottenxem» klubi markaziy himoyachisi Kristian Romero jamoa safiga kelib qo'shilganini ma'lum qildi.
28 yoshli argentinalik himoyachi bilan tuzilgan yangi mehnat shartnomasi 2031 yilning 30 iyuniga qadar — naq 5 yilga mo'ljallangan.
40 million yevrolik bitim va shartnoma tafsilotlari
Taniqli insayder Fabritsio Romano bergan ma'lumotlarga ko'ra, klublar o'rtasidagi kelishuv quyidagi moliyaviy bandlarni o'z ichiga olgan:
Transfer narxi: «Atletiko» Argentina terma jamoasi himoyachisi uchun «shporlar»ga 40 million yevro to'laydi;
Keyingi sotuv foizi: Shartnomaga binoan, «Tottenxem» futbolchining kelajakdagi ehtimoliy qayta sotuvidan 15 foiz ulush olish huquqini o'zida saqlab qoldi;
Bozor qiymati: Nufuzli Transfermarkt portali ayni paytda futbolchining transfer bahosini 50 million yevroga baholamoqda, bu esa madridliklarning ushbu transferni juda qulay shartlarda amalga oshirganini ko'rsatadi.
Romeroning «Tottenxem»dagi sermahsul faoliyati
Kristian Romero 2022 yilning yozidan buyon London klubi sharafini himoya qilib keldi va Premyer-liganing eng kuchli hamda murosasiz markaziy himoyachilaridan biriga aylandi.
U Angliyadagi faoliyati davomida:
156 ta rasmiy uchrashuvda maydonga tushdi;
13 ta gol kiritdi;
7 ta golli uzatmaga mualliflik qildi.
Diego Simeone boshchiligidagi «Atletiko» mudofaa markaziga haqiqiy yetakchi va jangchi futbolchini qo'shib olish orqali yangi mavsumda La Liga va Chempionlar Ligasida chempionlik uchun kurashga jiddiy bel bog'laganini ko'rsatdi.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…