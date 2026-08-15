Simeone yangi jangchi topdi: Jahon chempioni Kristian Romero «Atletiko»da

·46·Sport
Simeone yangi jangchi topdi: Jahon chempioni Kristian Romero «Atletiko»da
Qisqacha

Madridning «Atletiko» klubi «Tottenxem» markaziy himoyachisi Kristian Romeroni 40 million yevro evaziga transfer qilib, u bilan 2031 yilning 30 iyuniga qadar shartnoma tuzdi. 28 yoshli argentinalik futbolchi faoliyatini Diego Simeone boshchiligidagi jamoada davom ettiradi. Kelishuvga ko'ra, «Tottenxem» Romeroning kelajakdagi qayta sotuv%), 15 foiz ulush olish huquqini saqlab qolgan. Romero London klubida 156 ta uchrashuvda 13 ta gol va 7 ta golli uzatmaga mualliflik qilgan.

Ispaniya La Ligasi vakili Madridning «Atletiko» klubi yozgi transfer oynasidagi eng yirik bitimlardan birini rasmiylashtirdi. «Matraschilar» rasmiy sayti orqali Londonning «Tottenxem» klubi markaziy himoyachisi Kristian Romero jamoa safiga kelib qo'shilganini ma'lum qildi.

28 yoshli argentinalik himoyachi bilan tuzilgan yangi mehnat shartnomasi 2031 yilning 30 iyuniga qadar — naq 5 yilga mo'ljallangan.

40 million yevrolik bitim va shartnoma tafsilotlari

Taniqli insayder Fabritsio Romano bergan ma'lumotlarga ko'ra, klublar o'rtasidagi kelishuv quyidagi moliyaviy bandlarni o'z ichiga olgan:

  • Transfer narxi: «Atletiko» Argentina terma jamoasi himoyachisi uchun «shporlar»ga 40 million yevro to'laydi;

  • Keyingi sotuv foizi: Shartnomaga binoan, «Tottenxem» futbolchining kelajakdagi ehtimoliy qayta sotuvidan 15 foiz ulush olish huquqini o'zida saqlab qoldi;

  • Bozor qiymati: Nufuzli Transfermarkt portali ayni paytda futbolchining transfer bahosini 50 million yevroga baholamoqda, bu esa madridliklarning ushbu transferni juda qulay shartlarda amalga oshirganini ko'rsatadi.

Romeroning «Tottenxem»dagi sermahsul faoliyati

Kristian Romero 2022 yilning yozidan buyon London klubi sharafini himoya qilib keldi va Premyer-liganing eng kuchli hamda murosasiz markaziy himoyachilaridan biriga aylandi.

U Angliyadagi faoliyati davomida:

  • 156 ta rasmiy uchrashuvda maydonga tushdi;

  • 13 ta gol kiritdi;

  • 7 ta golli uzatmaga mualliflik qildi.

Diego Simeone boshchiligidagi «Atletiko» mudofaa markaziga haqiqiy yetakchi va jangchi futbolchini qo'shib olish orqali yangi mavsumda La Liga va Chempionlar Ligasida chempionlik uchun kurashga jiddiy bel bog'laganini ko'rsatdi.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Cristian RomeroAtléticoTottenhamDiego SimeoneFabrizio Romano
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Alan Smit Angliya Premer-ligasida ikki jamoali poygani taxmin qildiAlan Smit Angliya Premer-ligasida ikki jamoali poygani taxmin qildiBugun, 15:12Katta oktagon jangi: UFC 330 superturniri haqida barcha tafsilotlar...Katta oktagon jangi: UFC 330 superturniri haqida barcha tafsilotlar...Bugun, 14:26Dunyoning eng kuchlilari: Sindarov superturnirda qanday natija qayd etmoqda?Dunyoning eng kuchlilari: Sindarov superturnirda qanday natija qayd etmoqda?Bugun, 14:213 jang 3 g'alaba: O'zbek bokschilari «IBA.PRO 20» turnirini larzaga soldi3 jang 3 g'alaba: O'zbek bokschilari «IBA.PRO 20» turnirini larzaga soldiBugun, 14:16Lionel Messining Nashvillga qarshi oʻyinda maydonga tushishi soʻroq ostida qolmoqdaLionel Messining Nashvillga qarshi oʻyinda maydonga tushishi soʻroq ostida qolmoqdaBugun, 13:36Jeff Bezos Liverpul klubi aksiyalarini sotib oldiJeff Bezos Liverpul klubi aksiyalarini sotib oldiBugun, 12:39
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?