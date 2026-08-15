Jeff Bezos Liverpul klubi aksiyalarini sotib oldi

·52·Sport
Jeff Bezos Liverpul klubi aksiyalarini sotib oldi
Qisqacha

Fenway Sports Group Liverpul klubining ozchilikdagi aksiyalari Jeff Bezos qo'llab-quvvatlayotgan 1892 Holdings konsorsiumiga sotilganini e'lon qildi. Konsorsiumga Amit Bhatia rahbarlik qiladi, unda Mittal Oila Trustlari, K5 Sports jamg'armasi hamda EE Capital ishtirok etgan. Jeff Bezos K5 Sports fondi orqali asosiy investor sifatida qatnashgan. FSG klubning nazorat paketini saqlab qoladi va amaldagi boshqaruvni davom ettiradi.

Angliyaning Liverpul klubi egalari Fenway Sports Group (FSG) jamoaning ozchilikdagi aksiyalari sotilganini rasman eʼlon qildi. Ushbu kutilmagan moliyaviy bitim doirasida dunyoga mashhur milliarder Jeff Bezos qoʻllab-quvvatlayotgan 1892 Holdings konsorsiumi mersisaydliklar safga qoʻshildi. Mazkur strategik investitsiya klubning ham maydonda, ham uning tashqarisidagi uzoq muddatli rivojlanish maqsadlarini qoʻllab-quvvatlashga qaratilgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com va xorijiy OAV tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, yangi tuzilgan konsorsiumga Amit Bhatia rahbarlik qiladi. Mazkur guruh global biznes, texnologiyalar va investitsiya sohalarining yetakchi mutaxassislarini birlashtirgan. Nufuzli investorlar qatorida Mittal Oila Trustlari va K5 Sports jamgʻarmasi muhim moliyaviy koʻmak koʻrsatgani qayd etilgan.

Jeff Bezos va yangi investorlarning ishtiroki

Mazkur yirik bitimdagi eng diqqatga sazovor jihat — milliarder Jeff Bezosning K5 Sports fondi orqali asosiy investor sifatida qatnashishidir. Shuningdek, Elaine va Eduardo Saverinning oilaviy offisi boʻlgan EE Capital ham strategik investitsiyaga oʻz hissasini qoʻshgan. Ushbu hamkorlik klubning moliyaviy imkoniyatlarini yanada kengaytirishi kutilmoqda.

Yangi investorlarning kelishiga qaramay, Enfilddagi asosiy egalik tuzilmasi keskin oʻzgarib ketmaydi. FSG kompaniyasi Liverpul klubining nazorat paketini oʻzida saqlab qolishini va boshqaruvni davom ettirishini tasdiqladi. Konsorsium hamkorlari FSG va klubning amaldagi rahbariyati bilan yaqindan ishlab, jamoa manfaatlariga xizmat qiladigan yangi imkoniyatlarni baholaydi.

FSG rahbariyatining munosabati

FSG prezidenti Mayk Gordon klubning uzoq muddatli strategiyasi haqida gapirar ekan, shunday dedi: “Liverpul doimo bir mavsumdan nariroqni oʻylab, klubning uzoq muddatli manfaatlarini koʻzlagan holda qarorlar qabul qilish asosida qurilgan. Bunday yondashuv butun dunyodagi hurmatga sazovor investorlar va biznes yetakchilarining eʼtiborini tortishda davom etmoqda”.

Gordonning qoʻshimcha qilishicha, yangi investorlar Enfilddagi mavjud qarashlarga toʻla mos keladi. U konsorsium FSG tomonidan allaqachon yaratilgan mustahkam poydevorni yanada mustahkamlashiga toʻliq ishonch bildirdi. Tomonlar birgalikda Angliya Premyer-ligasi gigantining kelajagi ustida ish olib borishini taʼkidlashdi.

LiverpoolJeff BezosFSGAngliya Premyer-ligasiTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Messining Nashvillga qarshi oʻyinda maydonga tushishi soʻroq ostida qolmoqdaLionel Messining Nashvillga qarshi oʻyinda maydonga tushishi soʻroq ostida qolmoqdaBugun, 13:36Mikel Arteta Arsenal muxlislarini shartnoma masalasida xotirjam qildiMikel Arteta Arsenal muxlislarini shartnoma masalasida xotirjam qildiBugun, 12:35Ispaniya chempionatining ilk turida Barselona va Real Madrid nima uchun maydonga tushmaydiIspaniya chempionatining ilk turida Barselona va Real Madrid nima uchun maydonga tushmaydiBugun, 12:14Chelsi yosh hujumchisi Dastan Satpayevni Bernliga ijara berdiChelsi yosh hujumchisi Dastan Satpayevni Bernliga ijara berdiBugun, 12:11Real Madrid transfer bozorida faollashib, tarkibni tubdan yangiladiReal Madrid transfer bozorida faollashib, tarkibni tubdan yangiladiBugun, 11:58Jadon Sancho faoliyatini xorijda davom ettirishni afzal koʻrmoqdaJadon Sancho faoliyatini xorijda davom ettirishni afzal koʻrmoqdaBugun, 11:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?