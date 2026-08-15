Jeff Bezos Liverpul klubi aksiyalarini sotib oldi
Fenway Sports Group Liverpul klubining ozchilikdagi aksiyalari Jeff Bezos qo'llab-quvvatlayotgan 1892 Holdings konsorsiumiga sotilganini e'lon qildi. Konsorsiumga Amit Bhatia rahbarlik qiladi, unda Mittal Oila Trustlari, K5 Sports jamg'armasi hamda EE Capital ishtirok etgan. Jeff Bezos K5 Sports fondi orqali asosiy investor sifatida qatnashgan. FSG klubning nazorat paketini saqlab qoladi va amaldagi boshqaruvni davom ettiradi.
Angliyaning Liverpul klubi egalari Fenway Sports Group (FSG) jamoaning ozchilikdagi aksiyalari sotilganini rasman eʼlon qildi. Ushbu kutilmagan moliyaviy bitim doirasida dunyoga mashhur milliarder Jeff Bezos qoʻllab-quvvatlayotgan 1892 Holdings konsorsiumi mersisaydliklar safga qoʻshildi. Mazkur strategik investitsiya klubning ham maydonda, ham uning tashqarisidagi uzoq muddatli rivojlanish maqsadlarini qoʻllab-quvvatlashga qaratilgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com va xorijiy OAV tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, yangi tuzilgan konsorsiumga Amit Bhatia rahbarlik qiladi. Mazkur guruh global biznes, texnologiyalar va investitsiya sohalarining yetakchi mutaxassislarini birlashtirgan. Nufuzli investorlar qatorida Mittal Oila Trustlari va K5 Sports jamgʻarmasi muhim moliyaviy koʻmak koʻrsatgani qayd etilgan.
Jeff Bezos va yangi investorlarning ishtirokiMazkur yirik bitimdagi eng diqqatga sazovor jihat — milliarder Jeff Bezosning K5 Sports fondi orqali asosiy investor sifatida qatnashishidir. Shuningdek, Elaine va Eduardo Saverinning oilaviy offisi boʻlgan EE Capital ham strategik investitsiyaga oʻz hissasini qoʻshgan. Ushbu hamkorlik klubning moliyaviy imkoniyatlarini yanada kengaytirishi kutilmoqda.
Yangi investorlarning kelishiga qaramay, Enfilddagi asosiy egalik tuzilmasi keskin oʻzgarib ketmaydi. FSG kompaniyasi Liverpul klubining nazorat paketini oʻzida saqlab qolishini va boshqaruvni davom ettirishini tasdiqladi. Konsorsium hamkorlari FSG va klubning amaldagi rahbariyati bilan yaqindan ishlab, jamoa manfaatlariga xizmat qiladigan yangi imkoniyatlarni baholaydi.
FSG rahbariyatining munosabatiFSG prezidenti Mayk Gordon klubning uzoq muddatli strategiyasi haqida gapirar ekan, shunday dedi: “Liverpul doimo bir mavsumdan nariroqni oʻylab, klubning uzoq muddatli manfaatlarini koʻzlagan holda qarorlar qabul qilish asosida qurilgan. Bunday yondashuv butun dunyodagi hurmatga sazovor investorlar va biznes yetakchilarining eʼtiborini tortishda davom etmoqda”.
Gordonning qoʻshimcha qilishicha, yangi investorlar Enfilddagi mavjud qarashlarga toʻla mos keladi. U konsorsium FSG tomonidan allaqachon yaratilgan mustahkam poydevorni yanada mustahkamlashiga toʻliq ishonch bildirdi. Tomonlar birgalikda Angliya Premyer-ligasi gigantining kelajagi ustida ish olib borishini taʼkidlashdi.
…