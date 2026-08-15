Apple iPhone 18 modellarini chiqarish grafigini oʻzgartirishi kutilmoqda

·0·Texno
Apple iPhone 18 modellarini chiqarish grafigini oʻzgartirishi kutilmoqda

Texnologiya olamidagi yetakchi brendlardan biri boʻlgan Apple oʻzining smartfonlarni chiqarish anʼanaviy grafigiga jiddiy oʻzgartirish kiritishni rejalashtirmoqda. Economic Daily News nashri hamda Apple kompaniyasining asosiy hamkorlaridan biri hisoblangan Pegatron taqdim etgan maʼlumotlarga koʻra, kelgusida iPhone turkumidagi qurilmalar bir vaqtning oʻzida bozorga chiqarilmasligi mumkin. Bu esa yillar davomida shakllangan yillik taqdimot anʼanasining tubdan yangilanishini anglatadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirgacha amal qilib kelingan tartibga koʻra, Apple har yili kuz faslida barcha yangi smartfon modellarini bir vaqtning oʻzida eʼlon qilar edi. Biroq taʼminot zanjiridan sizib chiqqan xabarlarga qaraganda, kompaniya bu strategiyadan voz kechib, yangi avlod qurilmalarini bosqichma-bosqich taqdim etishga oʻtmoqda. Ushbu oʻzgarishlar global texnologiya bozorida ham muhim ahamiyat kasb etib, xaridorlarning tanlov imkoniyatlari va bozor dinamikasiga oʻz taʼsirini koʻrsatadi.

Yangi avlod taqdimoti ikki bosqichga boʻlinadi

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Pegatron kompaniyasi standart iPhone 18 modeli odatdagiidek kuzda emas, balki keyinroq chiqarilishini tasdiqlagan. Maʼlum boʻlishicha, 2026-yilning sentabr oyida Apple oʻzining eng ilgʻor flagmanlari — iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max hamda koʻpdan beri kutilayotgan buklama dizayndagi iPhone Ultra modellarini namoyish qilishi kutilmoqda.

Shu bilan birga, ommaviy xaridorlarga moʻljallangan bazaviy iPhone 18 smartfoni 2027-yilning birinchi choragiga, aniqrogʻi mart oyiga qoldirilishi taxmin qilinmoqda. Agar bu reja amalga oshsa, Apple kompaniyasi oʻzining soʻnggi yillardagi eng barqaror savdo va taqdimot grafigidan voz kechib, yangi avlodni deyarli yarim yilga choʻzilgan holda bozorga chiqaradi.

Oʻzgarishlar tarixi va tahlilchilar bashorati

Mazkur oʻzgarishlar Apple uchun katta burilish nuqtasi boʻladi. Eslatib oʻtamiz, iPhone 11 modelidan boshlab standart versiyalar doimo Pro va Pro Max modifikatsiyalari bilan birgalikda sentabr oyida taqdim etib kelingan edi. Endilikda esa kompaniya taqdimot va savdo jarayonlarini ikkita alohida bosqichga boʻlishni rejalashtirmoqda.

Appleʼning ushbu yangi strategiyaga oʻtishi mumkinligi haqida avval ham bir necha bor xabar qilingan edi. Xususan, nufuzli tahlilchi Min-Chi Куо, sobiq jurnalist Ueyn Ma va boshqa insayder manbalar ham oldindan shunday taxminlarni ilgari surishgan edi. Shuningdek, Appleʼning boshqa bir yirik yetkazib beruvchisi — Largan Precision ham grafikning oʻzgarishiga tayyorgarlik koʻrilayotganini bilvosita tasdiqlagan.

Mutaxassislarning fikricha, bunday yondashuv ishlab chiqarish quvvatlarini muvozanatlash hamda butlovchi qismlar taʼminotidagi yuklamani kamaytirishga yordam beradi. Garchi xaridorlar uchun yangi smartfonlarning barchasini bir vaqtda qoʻlga kiritish imkoniyati yoʻqolsa-da, bu qadam Appleʼga yil davomida barqaror eʼtibor va yuqori savdo koʻrsatkichlarini saqlab qolish imkonini berishi mumkin.

AppleIPhone 18TexnologiyalarSmartfonlarYangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ilon Mask: 2029-yilga borib sunʼiy intellektni kosmosga koʻchirishga toʻgʻri keladiIlon Mask: 2029-yilga borib sunʼiy intellektni kosmosga koʻchirishga toʻgʻri keladiBugun, 11:26AQSh Oyshturar joyiga qaytish muddatini tezlashtirmoqdaAQSh Oyshturar joyiga qaytish muddatini tezlashtirmoqdaBugun, 09:51iPhone 17 kamerasi DxOMark reytingida Samsung Galaxy S26 Ultra bilan tenglashdiiPhone 17 kamerasi DxOMark reytingida Samsung Galaxy S26 Ultra bilan tenglashdiBugun, 09:22Qualcomm Snapdragon C protsessori Intel N250 dan sezilarli darajada ustun chiqdiQualcomm Snapdragon C protsessori Intel N250 dan sezilarli darajada ustun chiqdiBugun, 02:59Neirobiologlar miya toʻqimasini tiklashning yangi mexanizmini aniqlashdiNeirobiologlar miya toʻqimasini tiklashning yangi mexanizmini aniqlashdiBugun, 02:25Geekom M16 noutbukidagi past sifatli termokrem unumdorlikni pasaytirib yubordiGeekom M16 noutbukidagi past sifatli termokrem unumdorlikni pasaytirib yubordiBugun, 01:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi