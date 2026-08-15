Mikel Arteta Arsenal muxlislarini shartnoma masalasida xotirjam qildi
Mikel Arteta amaldagi shartnomasining so'nggi yiliga kirgan bo'lsa-da, Arsenalda qolishni xohlashi va o'zini baxtli his qilayotganini bildirdi. U shartnoma bo'yicha muzokaralar o'z vaqtida va tabiiy ravishda hal etilishini, hozir esa asosiy e'tibor yozgi transferlarga qaratilganini aytdi. Arteta 2019-yil dekabridan buyon Arsenalni boshqarib, Angliya Kubogi va ikkita Superkubokni qo'lga kiritdi hamda jamoani Chempionlar ligasi finaliga olib chiqdi.
Arsenal bosh murabbiyi Mikel Arteta amaldagi shartnomasining so'nggi yiliga qadam qo'yganiga qaramay, klubdagi kelajagi borasida muxlislarni to'laqonli ishontirdi. Mutaxassis London jamoasida o'zini baxtli his qilayotganini va barcha muzokaralar tabiiy ravishda o'z vaqtida hal etilishini ta'kidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ixbt.com va yetakchi sport nashrlari xabar berishicha, Arteta jamoa bilan 2019-yil dekabridan buyon samarali faoliyat olib bormoqda. Shu davr mobaynida u Angliya Kubogi va ikkita Superkubokni qo'lga kiritdi, shuningdek, jamoani o'z tarixidagi ikkinchi Chempionlar ligasi finaliga olib chiqdi.
Transferlar birinchi o'rinda turibdiIspaniyalik mutaxassis mavsumoldi matbuot anjumanida muxlislarning xavotirlariga barham berib, hozirda klub rahbariyati va murabbiylar shtabining asosiy e'tibori yozgi transfer bozoriga qaratilganini bildirdi. Uning so'zlariga ko'ra, shartnoma muddati tugayotgani hozircha hech qanday muammo tug'dirmaydi va taraflar bu borada to'liq o'zaro tushunishga ega.
«Muxlislar bu haqda tashvishlanishlari shart emas, chunki men shu yerda bo'lishni xohlayman va o'zimni juda baxtli his qilyapman», — dedi Arteta.
Manchester Siti bilan muhim o'yin oldidan xotirjamlikKlub boshqaruvi raisi Josh Kroenke may oyidayoq yangi shartnoma imzolash eng muhim vazifalardan biri ekanini ta'kidlagan edi. Biroq, mavsum ochilish uchrashuvi oldidan jamoada hech qanday vahima sezilmayapti, chunki Arteta va klub rahbariyati o'rtasidagi qarashlar bir xil.
Arteta Arsenal boshqaruvidagi 353 ta rasmiy o'yindan 213 tasida g'alaba qozonishga muvaffaq bo'lgan. Shuningdek, u murabbiy sifatida 2020 va 2023-yillarda penaltilar seriyasida Superkubokni qo'lga kiritgan tajribaga ega.
Oldinda esa Manchester Siti qarshi kechadigan bahs turibdi. Londonliklar mazkur musobaqada o'z tarixidagi 18-chempionlikni qo'lga kiritishni maqsad qilgan bo'lib, hozircha ingliz futboli tarixida faqat Manchester Yunayted bundan ko'proq kubok yutgan xolos.
…