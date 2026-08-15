Mikel Arteta Arsenal muxlislarini shartnoma masalasida xotirjam qildi

·33·Sport
Mikel Arteta Arsenal muxlislarini shartnoma masalasida xotirjam qildi
Qisqacha

Mikel Arteta amaldagi shartnomasining so'nggi yiliga kirgan bo'lsa-da, Arsenalda qolishni xohlashi va o'zini baxtli his qilayotganini bildirdi. U shartnoma bo'yicha muzokaralar o'z vaqtida va tabiiy ravishda hal etilishini, hozir esa asosiy e'tibor yozgi transferlarga qaratilganini aytdi. Arteta 2019-yil dekabridan buyon Arsenalni boshqarib, Angliya Kubogi va ikkita Superkubokni qo'lga kiritdi hamda jamoani Chempionlar ligasi finaliga olib chiqdi.

Arsenal bosh murabbiyi Mikel Arteta amaldagi shartnomasining so'nggi yiliga qadam qo'yganiga qaramay, klubdagi kelajagi borasida muxlislarni to'laqonli ishontirdi. Mutaxassis London jamoasida o'zini baxtli his qilayotganini va barcha muzokaralar tabiiy ravishda o'z vaqtida hal etilishini ta'kidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ixbt.com va yetakchi sport nashrlari xabar berishicha, Arteta jamoa bilan 2019-yil dekabridan buyon samarali faoliyat olib bormoqda. Shu davr mobaynida u Angliya Kubogi va ikkita Superkubokni qo'lga kiritdi, shuningdek, jamoani o'z tarixidagi ikkinchi Chempionlar ligasi finaliga olib chiqdi.

Transferlar birinchi o'rinda turibdi

Ispaniyalik mutaxassis mavsumoldi matbuot anjumanida muxlislarning xavotirlariga barham berib, hozirda klub rahbariyati va murabbiylar shtabining asosiy e'tibori yozgi transfer bozoriga qaratilganini bildirdi. Uning so'zlariga ko'ra, shartnoma muddati tugayotgani hozircha hech qanday muammo tug'dirmaydi va taraflar bu borada to'liq o'zaro tushunishga ega.

«Muxlislar bu haqda tashvishlanishlari shart emas, chunki men shu yerda bo'lishni xohlayman va o'zimni juda baxtli his qilyapman», — dedi Arteta.

Manchester Siti bilan muhim o'yin oldidan xotirjamlik

Klub boshqaruvi raisi Josh Kroenke may oyidayoq yangi shartnoma imzolash eng muhim vazifalardan biri ekanini ta'kidlagan edi. Biroq, mavsum ochilish uchrashuvi oldidan jamoada hech qanday vahima sezilmayapti, chunki Arteta va klub rahbariyati o'rtasidagi qarashlar bir xil.

Arteta Arsenal boshqaruvidagi 353 ta rasmiy o'yindan 213 tasida g'alaba qozonishga muvaffaq bo'lgan. Shuningdek, u murabbiy sifatida 2020 va 2023-yillarda penaltilar seriyasida Superkubokni qo'lga kiritgan tajribaga ega.

Oldinda esa Manchester Siti qarshi kechadigan bahs turibdi. Londonliklar mazkur musobaqada o'z tarixidagi 18-chempionlikni qo'lga kiritishni maqsad qilgan bo'lib, hozircha ingliz futboli tarixida faqat Manchester Yunayted bundan ko'proq kubok yutgan xolos.

ArsenalMikel ArtetaPremyer-ligaFutbolTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jeff Bezos Liverpul klubi aksiyalarini sotib oldiJeff Bezos Liverpul klubi aksiyalarini sotib oldiBugun, 12:39Ispaniya chempionatining ilk turida Barselona va Real Madrid nima uchun maydonga tushmaydiIspaniya chempionatining ilk turida Barselona va Real Madrid nima uchun maydonga tushmaydiBugun, 12:14Chelsi yosh hujumchisi Dastan Satpayevni Bernliga ijara berdiChelsi yosh hujumchisi Dastan Satpayevni Bernliga ijara berdiBugun, 12:11Real Madrid transfer bozorida faollashib, tarkibni tubdan yangiladiReal Madrid transfer bozorida faollashib, tarkibni tubdan yangiladiBugun, 11:58Jadon Sancho faoliyatini xorijda davom ettirishni afzal koʻrmoqdaJadon Sancho faoliyatini xorijda davom ettirishni afzal koʻrmoqdaBugun, 11:54Husanov ortidan yangi sensatsiya: Rahmonaliev transferi bo'yicha ilk tafsilotlarHusanov ortidan yangi sensatsiya: Rahmonaliev transferi bo'yicha ilk tafsilotlarBugun, 10:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?