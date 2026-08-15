Manchester Yunayted va Milan Polshada oʻrtoqlik oʻyinida maydonga tushadi

·25·Sport
Manchester Yunayted va Milan Polshada oʻrtoqlik oʻyinida maydonga tushadi
Qisqacha

Bugun Polshaning Vrotslav shahrida Manchester Yunayted va Milan yangi mavsumoldi tayyorgarliklaridagi so'nggi muhim sinov sifatida o'rtoqlik uchrashuvida maydonga tushadi. Ruben Amorim boshchiligidagi Milan 23-avgust kuni "Torino"ga qarshi A Seriyadagi dastlabki rasmiy o'yini oldidan ushbu bahsda tarkibini sinovdan o'tkazadi.

Yevropa futbolining nufuzli jamoalari yangi mavsumoldi tayyorgarliklarining hal qiluvchi bosqichiga kirishdi. Goal.com xabar berishicha, bugun Polshaning Vrotslav shahrida Manchester Yunayted hamda Milan klublari oʻzaro oʻrtoqlik uchrashuvida kuch sinovlashadi. Mazkur toʻqnashuv har ikki murabbiy uchun mavsum oldidan soʻnggi muhim sinov vazifasini oʻtaydi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ushbu bahs Ruben Amorim boshchiligidagi Milan jamoasi uchun A Seriyadagi debyut oʻyini oldidan oxirgi tayyorgarlik bosqichi hisoblanadi. Milanliklar 23-avgust kuni XXI asr taqvimiga koʻra oʻzining dastlabki rasmiy oʻyinini "Torino"ga qarshi oʻtkazadi. Biroq jamoa hozirgi kunda jiddiy kadrlar muammosi va transferbozlikdagi oʻzgarishlar girdobida qolgan.

Tarkibdagi yoʻqotishlar va yangi xaridlar

Manbaga koʻra, milanliklar tarkibida jarohatlar va texnik qarorlar sababli bir qator asosiy futbolchilar maydonga tusha olmaydi. Fofana, Tomori, Odogu va Nkunku kabi oʻyinchilar bosh murabbiy rejasiga kirmagani sababli qaydnomadan chetda qolgan. Shuningdek, Gabbia, Gimenez, Leao va Pulisik turli darajadagi jarohatlari bois bu safardan chetda qolishga majbur boʻlgan.

Shunga qaramay, mazkur uchrashuvda Milan safida yangi transfer — yozgi transfer oynasining va klub tarixidagi eng qimmatbaho xaridi boʻlgan Gonçalo Ramos norasmiy debyutini oʻtkazishi kutilmoqda. Uning hujum chizigʻidagi harakatlari jamoa muxlislari uchun katta qiziqish uygʻotmoqda.

Tomonlarning ehtimoliy tarkiblari

Maydonga tushishi kutilayotgan futbolchilar roʻyxati mutaxassislar eʼtiborini tortmoqda. Maydon egalari — Manchester Yunayted jamoasini Maykl Kerrik boshqarib bormoqda va uning shogirdlari 4-2-3-1 taktik sxemasidan foydalanishi kutilmoqda:

  • Darvozabon: Lammens
  • Himoyachilar: Dalot, Maguire, Heaven, Shaw
  • Yarim himoyachilar: Tielemans, Santos, Diallo, Bruno Fernandes, Cunha
  • Hujumchi: Mbeumo
Oʻz navbatida, Ruben Amorim boshchiligidagi Milan esa 3-4-2-1 sxemasi boʻyicha saf tortishi taxmin qilinmoqda. Ushbu bahs har ikki murabbiy uchun yangi gʻoyalarni sinovdan oʻtkazish va rasmiy oʻyinlar oldidan optimal tarkibni aniqlab olish imkoniyatini beradi.

Eslatib oʻtamiz, Milan yozgi tayyorgarlik doirasida avvalroq Pert derbisida "Inter" bilan durang oʻynagan, Indoneziyada esa "Chelsi"ga yirik 3:0 hisobida magʻlub boʻlgan edi. Polshada kechadigan ushbu uchrashuv milanliklar uchun xatolarni toʻgʻrilash va A Seriya starti oldidan oʻziga boʻlgan ishonchni tiklash uchun soʻnggi imkoniyat boʻladi.

Manchester YunaytedAC MilanFutbolOʻrtoqlik oʻyiniA Seriya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Luis Enrike Ferran Torresning «PSJ»ga o'tishi haqida nimalar dedi?Luis Enrike Ferran Torresning «PSJ»ga o'tishi haqida nimalar dedi?Bugun, 18:12Davide Frattesi Inter bilan xayrlashdi va Latsio safiga oʻtdiDavide Frattesi Inter bilan xayrlashdi va Latsio safiga oʻtdiBugun, 17:38Manchester Yunayted va Milan Polshada oʻrtoqlik oʻyinida maydonga tushadiManchester Yunayted va Milan Polshada oʻrtoqlik oʻyinida maydonga tushadiBugun, 17:14Hal qiluvchi so'z: Islam Maxachev muxlislarga nimani va'da qildi?Hal qiluvchi so'z: Islam Maxachev muxlislarga nimani va'da qildi?Bugun, 17:13«Ertaga ko'rasiz»: Gerri Maxachevning hukmronligiga chek qo'yishga va'da berdi«Ertaga ko'rasiz»: Gerri Maxachevning hukmronligiga chek qo'yishga va'da berdiBugun, 17:09Yozning bosh sensatsiyasi: Rodri «Barselona»ga o'tmoqda - transfer summasi qancha?Yozning bosh sensatsiyasi: Rodri «Barselona»ga o'tmoqda - transfer summasi qancha?Bugun, 17:05
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?