Manchester Yunayted va Milan Polshada oʻrtoqlik oʻyinida maydonga tushadi
Bugun Polshaning Vrotslav shahrida Manchester Yunayted va Milan yangi mavsumoldi tayyorgarliklaridagi so'nggi muhim sinov sifatida o'rtoqlik uchrashuvida maydonga tushadi. Ruben Amorim boshchiligidagi Milan 23-avgust kuni "Torino"ga qarshi A Seriyadagi dastlabki rasmiy o'yini oldidan ushbu bahsda tarkibini sinovdan o'tkazadi.
Yevropa futbolining nufuzli jamoalari yangi mavsumoldi tayyorgarliklarining hal qiluvchi bosqichiga kirishdi. Goal.com xabar berishicha, bugun Polshaning Vrotslav shahrida Manchester Yunayted hamda Milan klublari oʻzaro oʻrtoqlik uchrashuvida kuch sinovlashadi. Mazkur toʻqnashuv har ikki murabbiy uchun mavsum oldidan soʻnggi muhim sinov vazifasini oʻtaydi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ushbu bahs Ruben Amorim boshchiligidagi Milan jamoasi uchun A Seriyadagi debyut oʻyini oldidan oxirgi tayyorgarlik bosqichi hisoblanadi. Milanliklar 23-avgust kuni XXI asr taqvimiga koʻra oʻzining dastlabki rasmiy oʻyinini "Torino"ga qarshi oʻtkazadi. Biroq jamoa hozirgi kunda jiddiy kadrlar muammosi va transferbozlikdagi oʻzgarishlar girdobida qolgan.
Tarkibdagi yoʻqotishlar va yangi xaridlarManbaga koʻra, milanliklar tarkibida jarohatlar va texnik qarorlar sababli bir qator asosiy futbolchilar maydonga tusha olmaydi. Fofana, Tomori, Odogu va Nkunku kabi oʻyinchilar bosh murabbiy rejasiga kirmagani sababli qaydnomadan chetda qolgan. Shuningdek, Gabbia, Gimenez, Leao va Pulisik turli darajadagi jarohatlari bois bu safardan chetda qolishga majbur boʻlgan.
Shunga qaramay, mazkur uchrashuvda Milan safida yangi transfer — yozgi transfer oynasining va klub tarixidagi eng qimmatbaho xaridi boʻlgan Gonçalo Ramos norasmiy debyutini oʻtkazishi kutilmoqda. Uning hujum chizigʻidagi harakatlari jamoa muxlislari uchun katta qiziqish uygʻotmoqda.
Tomonlarning ehtimoliy tarkiblariMaydonga tushishi kutilayotgan futbolchilar roʻyxati mutaxassislar eʼtiborini tortmoqda. Maydon egalari — Manchester Yunayted jamoasini Maykl Kerrik boshqarib bormoqda va uning shogirdlari 4-2-3-1 taktik sxemasidan foydalanishi kutilmoqda:
- Darvozabon: Lammens
- Himoyachilar: Dalot, Maguire, Heaven, Shaw
- Yarim himoyachilar: Tielemans, Santos, Diallo, Bruno Fernandes, Cunha
- Hujumchi: Mbeumo
Eslatib oʻtamiz, Milan yozgi tayyorgarlik doirasida avvalroq Pert derbisida "Inter" bilan durang oʻynagan, Indoneziyada esa "Chelsi"ga yirik 3:0 hisobida magʻlub boʻlgan edi. Polshada kechadigan ushbu uchrashuv milanliklar uchun xatolarni toʻgʻrilash va A Seriya starti oldidan oʻziga boʻlgan ishonchni tiklash uchun soʻnggi imkoniyat boʻladi.
…