Yozning bosh sensatsiyasi: Rodri «Barselona»ga o'tmoqda - transfer summasi qancha?

·75·Sport
Yozning bosh sensatsiyasi: Rodri «Barselona»ga o'tmoqda - transfer summasi qancha?
Qisqacha

«Manchester Siti»ning 30 yoshli tayanch yarimhimoyachisi Rodri «Barselona»ning shaxsiy taklifini qabul qilib, transfer rasmiylashtirilishini kutmoqda. «Barselona» futbolchi uchun taxminan 70 million yevro to'lashga tayyor, «Manchester Siti» esa uni qariyb 80 million yevroga qo'yib yubormoqchi. Rodri kelgusi haftada «Manchester Siti» mashg'ulotlarida qatnashmasligi va tomonlar bonuslar hisobiga murosaga kelib, transferni tez orada rasman e'lon qilishi kutilmoqda.

Yevropa futbolida navbatdagi yirik transfer bitimi rasmiylashtirilish arafasida turibdi. «Manchester Siti»ning tayanch yarimhimoyachisi Rodri Ispaniyaning amaldagi chempioni «Barselona» safiga o'tishga juda yaqin.

30 yoshli futbolchi kataloniyaliklarning shaxsiy taklifini qabul qilgan. Ayni paytda u ikki klub o'rtasidagi rasmiy muzokaralar yakunlanishini kutmoqda.

«Siti» mashg'ulotlariga chiqmaydi: Jek Gagan insaydi

Britaniyalik sport jurnalisti Jek Gagan bergan ma'lumotlarga ko'ra, ispaniyalik yarimhimoyachi kelgusi haftada «shaharliklar» ixtiyorida mashg'ulot o'tkazishni rejalashtirmayapti.

Manbaning qayd etishicha, futbolchi mazkur muddat ichida uning «Barselona»ga transferi to'liq rasmiylashtirilishiga ishonch bildirmoqda.

70–80 million yevrolik muzokara: Tomonlar kelishuvga yaqin

Hozirda ikki grand klub o'rtasidagi transfer qiymati bo'yicha yakuniy raqamlar muhokama qilinmoqda:

  • «Barselona» taklifi: Kataloniya klubi tajribali yarimhimoyachi uchun taxminan 70 million yevro to'lashga tayyor;

  • «Manchester Siti» talabi: Manchesterliklar o'z yetakchisini qariyb 80 million yevro evaziga qo'yib yuborishni rejalashtirmoqda;

  • Ehtimoliy yakun: Ekspertlar va insayderlarning ta'kidlashicha, tomonlar tez orada bonuslar hisobiga o'zaro murosaga erishib, transferni rasman e'lon qilishi kutilmoqda.

Rodrining Kataloniya klubiga kelishi jamoa maydon markazini mustahkamlab, yangi mavsumda ichki chempionat va Yevropa maydonlaridagi imkoniyatlarini oshirishga xizmat qiladi.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

RodriBarcelonaManchester CityJack Gaughan
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Davide Frattesi Inter bilan xayrlashdi va Latsio safiga oʻtdiDavide Frattesi Inter bilan xayrlashdi va Latsio safiga oʻtdiBugun, 17:38Manchester Yunayted va Milan Polshada oʻrtoqlik oʻyinida maydonga tushadiManchester Yunayted va Milan Polshada oʻrtoqlik oʻyinida maydonga tushadiBugun, 17:14Hal qiluvchi so'z: Islam Maxachev muxlislarga nimani va'da qildi?Hal qiluvchi so'z: Islam Maxachev muxlislarga nimani va'da qildi?Bugun, 17:13«Ertaga ko'rasiz»: Gerri Maxachevning hukmronligiga chek qo'yishga va'da berdi«Ertaga ko'rasiz»: Gerri Maxachevning hukmronligiga chek qo'yishga va'da berdiBugun, 17:09Ferran Torres nega «PSJ»ni tanlaganini ochiqladi...Ferran Torres nega «PSJ»ni tanlaganini ochiqladi...Bugun, 16:58Manchester Yunayted va Milan Polshada oʻrtoqlik oʻyinida maydonga tushadiManchester Yunayted va Milan Polshada oʻrtoqlik oʻyinida maydonga tushadiBugun, 16:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?