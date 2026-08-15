Yozning bosh sensatsiyasi: Rodri «Barselona»ga o'tmoqda - transfer summasi qancha?
«Manchester Siti»ning 30 yoshli tayanch yarimhimoyachisi Rodri «Barselona»ning shaxsiy taklifini qabul qilib, transfer rasmiylashtirilishini kutmoqda. «Barselona» futbolchi uchun taxminan 70 million yevro to'lashga tayyor, «Manchester Siti» esa uni qariyb 80 million yevroga qo'yib yubormoqchi. Rodri kelgusi haftada «Manchester Siti» mashg'ulotlarida qatnashmasligi va tomonlar bonuslar hisobiga murosaga kelib, transferni tez orada rasman e'lon qilishi kutilmoqda.
Yevropa futbolida navbatdagi yirik transfer bitimi rasmiylashtirilish arafasida turibdi. «Manchester Siti»ning tayanch yarimhimoyachisi Rodri Ispaniyaning amaldagi chempioni «Barselona» safiga o'tishga juda yaqin.
30 yoshli futbolchi kataloniyaliklarning shaxsiy taklifini qabul qilgan. Ayni paytda u ikki klub o'rtasidagi rasmiy muzokaralar yakunlanishini kutmoqda.
«Siti» mashg'ulotlariga chiqmaydi: Jek Gagan insaydi
Britaniyalik sport jurnalisti Jek Gagan bergan ma'lumotlarga ko'ra, ispaniyalik yarimhimoyachi kelgusi haftada «shaharliklar» ixtiyorida mashg'ulot o'tkazishni rejalashtirmayapti.
Manbaning qayd etishicha, futbolchi mazkur muddat ichida uning «Barselona»ga transferi to'liq rasmiylashtirilishiga ishonch bildirmoqda.
70–80 million yevrolik muzokara: Tomonlar kelishuvga yaqin
Hozirda ikki grand klub o'rtasidagi transfer qiymati bo'yicha yakuniy raqamlar muhokama qilinmoqda:
«Barselona» taklifi: Kataloniya klubi tajribali yarimhimoyachi uchun taxminan 70 million yevro to'lashga tayyor;
«Manchester Siti» talabi: Manchesterliklar o'z yetakchisini qariyb 80 million yevro evaziga qo'yib yuborishni rejalashtirmoqda;
Ehtimoliy yakun: Ekspertlar va insayderlarning ta'kidlashicha, tomonlar tez orada bonuslar hisobiga o'zaro murosaga erishib, transferni rasman e'lon qilishi kutilmoqda.
Rodrining Kataloniya klubiga kelishi jamoa maydon markazini mustahkamlab, yangi mavsumda ichki chempionat va Yevropa maydonlaridagi imkoniyatlarini oshirishga xizmat qiladi.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…