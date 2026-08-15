Manchester Yunayted va Milan Polshada oʻrtoqlik oʻyinida maydonga tushadi

·43·Sport
Manchester Yunayted va Milan Polshada oʻrtoqlik oʻyinida maydonga tushadi
Qisqacha

Bugun Polshaning Vrotslav shahrida Manchester Yunayted va Milan mavsumoldi tayyorgarlik doirasida o'rtoqlik uchrashuvida to'qnashadi. Bu bahs Milan uchun Italiya A seriyasining yangi mavsumi oldidan so'nggi jiddiy sinov bo'ladi. Fofana, Tomori, Odogu va Nkunku qaydnomaga kiritilmagan, Gabbia, Gimenez, Leao va Pulisik esa jarohatlari sabab maydonga tusha olmaydi.

Goal.com xabar berishicha, bugun Polshaning Vrotslav shahrida futbol boʻyicha qiziqarli oʻrtoqlik uchrashuvi boʻlib oʻtadi. Unda Angliyaning Manchester Yunayted va Italiyaning Milan jamoalari oʻzaro kuch sinashadilar. Ushbu bahs mavsumoldi tayyorgarlik doirasidagi eng jozibali oʻyinlardan biri sifatida eʼtirof etilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ushbu oʻyin Milan uchun Italiya A seriyasining yangi mavsumi oldidan soʻnggi jiddiy sinov vazifasini bajaradi. Jamoa bosh murabbiy Ruben Amorim qoʻl ostida mavsumoldi oʻyinlarini davom ettirmoqda. Milanliklar avvalroq Pert derbisida Inter bilan durang oʻynagan, Indoneziyada esa Chelsimahsus magʻlubiyatga uchragan edi.

Tarkibdagi yoʻqotishlar va yangi transferlar

Italiya klubi bu oʻyinga jiddiy kadrlar muammosi bilan keldi. Jamoa tarkibida jarohatlar va transfer bozori bilan bogʻliq vaziyatlar sababli koʻplab asosiy futbolchilar yoʻq. Xususan, Fofana, Tomori, Odogu va Nkunku kabi futbolchilar murabbiylar qaroriga koʻra qaydnomaga kiritilmadi va hozirda jamoa loyihasidan chetda qolmoqda.

Shuningdek, Gabbia, Gimenez, Leao va Pulisik turli jarohatlar tufayli maydonga tusha olishmaydi. Shunga qaramay, joriy transfer oynasida A seriya va klub tarixidagi eng qimmat xarid boʻlgan Gonçalo Ramos ushbu uchrashuvda ilk bor asosiy tarkibda maydonga tushishi kutilmoqda.

Taxminiy tarkiblar

Manbalar maʼlumotiga koʻra, har ikki jamoa uchrashuvni quyidagi asosiy tarkibda boshlashi rejalashtirilgan:

  • Manchester Yunayted (4-2-3-1): Lammens, Dalot, Maguire, Heaven, Shaw, Tielemans, Santos, Diallo, Bruno Fernandes, Cunha, Mbeumo. Bosh murabbiy: Michael Carrick.
  • Milan (3-4-2-1): Torriani, Gabbia, De Winter, Pavlovic, Saelemaekers, Modric, Ricci, Bartesaghi, Loftus-Cheek, Leao, Ramos. Bosh murabbiy: Ruben Amorim.
Milanliklar ushbu oʻyindan soʻng toʻgʻridan-toʻgʻri rasmiy bahslarga kirishadilar. Jamoa 23-avgust kuni A seriyaning 1-turi doirasida Torinoga qarshi bahs olib borishi belgilangan. Vrotslavdagi bu uchrashuv esa murabbiylar shtabiga barcha kamchiliklarni bartaraf etish uchun soʻnggi imkoniyat boʻladi.

Manchester YunaytedAC MilanOʻrtoqlik uchrashuviRuben AmorimFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Davide Frattesi Inter bilan xayrlashdi va Latsio safiga oʻtdiDavide Frattesi Inter bilan xayrlashdi va Latsio safiga oʻtdiBugun, 17:38Hal qiluvchi so'z: Islam Maxachev muxlislarga nimani va'da qildi?Hal qiluvchi so'z: Islam Maxachev muxlislarga nimani va'da qildi?Bugun, 17:13«Ertaga ko'rasiz»: Gerri Maxachevning hukmronligiga chek qo'yishga va'da berdi«Ertaga ko'rasiz»: Gerri Maxachevning hukmronligiga chek qo'yishga va'da berdiBugun, 17:09Yozning bosh sensatsiyasi: Rodri «Barselona»ga o'tmoqda - transfer summasi qancha?Yozning bosh sensatsiyasi: Rodri «Barselona»ga o'tmoqda - transfer summasi qancha?Bugun, 17:05Ferran Torres nega «PSJ»ni tanlaganini ochiqladi...Ferran Torres nega «PSJ»ni tanlaganini ochiqladi...Bugun, 16:58Manchester Yunayted va Milan Polshada oʻrtoqlik oʻyinida maydonga tushadiManchester Yunayted va Milan Polshada oʻrtoqlik oʻyinida maydonga tushadiBugun, 16:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?