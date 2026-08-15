Manchester Yunayted va Milan Polshada oʻrtoqlik oʻyinida maydonga tushadi
Bugun Polshaning Vrotslav shahrida Manchester Yunayted va Milan mavsumoldi tayyorgarlik doirasida o'rtoqlik uchrashuvida to'qnashadi. Bu bahs Milan uchun Italiya A seriyasining yangi mavsumi oldidan so'nggi jiddiy sinov bo'ladi. Fofana, Tomori, Odogu va Nkunku qaydnomaga kiritilmagan, Gabbia, Gimenez, Leao va Pulisik esa jarohatlari sabab maydonga tusha olmaydi.
Goal.com xabar berishicha, bugun Polshaning Vrotslav shahrida futbol boʻyicha qiziqarli oʻrtoqlik uchrashuvi boʻlib oʻtadi. Unda Angliyaning Manchester Yunayted va Italiyaning Milan jamoalari oʻzaro kuch sinashadilar. Ushbu bahs mavsumoldi tayyorgarlik doirasidagi eng jozibali oʻyinlardan biri sifatida eʼtirof etilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ushbu oʻyin Milan uchun Italiya A seriyasining yangi mavsumi oldidan soʻnggi jiddiy sinov vazifasini bajaradi. Jamoa bosh murabbiy Ruben Amorim qoʻl ostida mavsumoldi oʻyinlarini davom ettirmoqda. Milanliklar avvalroq Pert derbisida Inter bilan durang oʻynagan, Indoneziyada esa Chelsimahsus magʻlubiyatga uchragan edi.
Tarkibdagi yoʻqotishlar va yangi transferlarItaliya klubi bu oʻyinga jiddiy kadrlar muammosi bilan keldi. Jamoa tarkibida jarohatlar va transfer bozori bilan bogʻliq vaziyatlar sababli koʻplab asosiy futbolchilar yoʻq. Xususan, Fofana, Tomori, Odogu va Nkunku kabi futbolchilar murabbiylar qaroriga koʻra qaydnomaga kiritilmadi va hozirda jamoa loyihasidan chetda qolmoqda.
Shuningdek, Gabbia, Gimenez, Leao va Pulisik turli jarohatlar tufayli maydonga tusha olishmaydi. Shunga qaramay, joriy transfer oynasida A seriya va klub tarixidagi eng qimmat xarid boʻlgan Gonçalo Ramos ushbu uchrashuvda ilk bor asosiy tarkibda maydonga tushishi kutilmoqda.
Taxminiy tarkiblarManbalar maʼlumotiga koʻra, har ikki jamoa uchrashuvni quyidagi asosiy tarkibda boshlashi rejalashtirilgan:
- Manchester Yunayted (4-2-3-1): Lammens, Dalot, Maguire, Heaven, Shaw, Tielemans, Santos, Diallo, Bruno Fernandes, Cunha, Mbeumo. Bosh murabbiy: Michael Carrick.
- Milan (3-4-2-1): Torriani, Gabbia, De Winter, Pavlovic, Saelemaekers, Modric, Ricci, Bartesaghi, Loftus-Cheek, Leao, Ramos. Bosh murabbiy: Ruben Amorim.
…