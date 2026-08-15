Ka'bani tushida ko'rgan daun sindromli, 14 yoshli Huma Umra uchun pul yig'ib barchani e'tiborida!
Turkiyada Daun sindromiga ega 14 yoshli Huma tushida Ka'bani ko'rgach, Makkaga borib Umra ibodatini ado etishni maqsad qilgan. U taxminan sakkiz oy avval ko'rgan tushidan so'ng bu safar uchun qat'iy ahd qilgan. Huma orzusini amalga oshirish uchun cho'ntak pullarini sarflamay, muntazam ravishda pul yig'moqda. Uning samimiy niyati yaqinlari va ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilarining e'tiborini tortgan.
Turkiyada 14 yoshli Huma ismli qizning ezgu orzusi ko'pchilikning e'tiborini tortmoqda. U tushida Ka'bani ko'rganidan so'ng Makkaga borib, Umra ibodatini ado etishni o'zining eng katta maqsadiga aylantirgan.
Orzusi uchun pul yig'moqda
Daun sindromiga ega Huma taxminan sakkiz oy avval tushida Ka'bani ko'rgan. Shundan so'ng u Umra safariga borishga qat'iy ahd qilgan.
Qiz bu orzusini amalga oshirish uchun unga beriladigan cho'ntak pullarini sarflamay, muntazam ravishda jamg'arib bormoqda.
Huma uchun yig'ayotgan har bir mablag'i Makkaga olib boradigan orzusiga yana bir qadam bo'lishi mumkin.
Uning samimiy niyati va orzusi yaqinlari hamda ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilarining e'tiborini tortmoqda.
Siz Huma kabi ezgu orzu uchun pul yig'ayotgan insonni qo'llab-quvvatlagan bo'larmidingiz?
…