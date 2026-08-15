Ferran Torres nega «PSJ»ni tanlaganini ochiqladi...

·68·Sport
Ferran Torres nega «PSJ»ni tanlaganini ochiqladi...
Qisqacha

Ispaniya milliy terma jamoasi va «Barselona» hujumchisi Ferran Torres faoliyatini Fransiya chempioni «PSJ» safida davom ettiradi. U bu qarorida katta maqsadlarga ega klubda yangi sarguzashtni boshlash va jamoaga imkon qadar ko'proq chempionlik sovrinlarini qo'lga kiritishda yordam berish istagi muhim bo'lganini bildirdi. Ferran Torres transfer uchun Nosir Al-Xelayfi, Luish Kampush va Luis Enrikega minnatdorchilik bildirdi.

Yevropaning yetakchi klublari o'rtasidagi navbatdagi yirik transfer rasman amalga oshdi. Ispaniya milliy terma jamoasi va «Barselona» klubi hujumchisi Ferran Torres faoliyatini Fransiya chempioni — «PSJ» safida davom ettiradigan bo'ldi.

Parij klubiga ko'chib o'tgan ispaniyalik hujumchi o'z qarori va yangi jamoasidagi maqsadlari haqida ilk bor rasmiy bayonot berdi.

«Imkoniyat uchun rahbariyat va Luis Enrikega rahmat»

Ferran Torres Parij klubiga kelib qo'shilganidan mamnunligini ta'kidlab, transferda muhim rol o'ynagan insonlarga minnatdorchilik bildirdi:

«PSJ kabi ulkan maqsadlarga ega buyuk klubda yangi sarguzashtni boshlayotganimdan juda baxtiyorman. Menga mazkur imkoniyatni taqdim etgani uchun klub prezidenti Nosir Al-Xelayfi, sport direktori Luish Kampush va bosh murabbiy Luis Enrikega o'z minnatdorchiligimni bildiraman.

Jamoaga imkon qadar ko'proq chempionlik sovrinlarini qo'lga kiritishda bor kuchim bilan yordam beraman degan umiddaman».

Ferranning «Barselona»dagi sermahsul davri

Ispaniyalik hujumchi Kataloniya klubiga 2022 yilning yanvar oyida kelib qo'shilgan edi. U «ko'k-anorranglilar» safida o'tgan yillar davomida jamoaning asosiy hujum qurollaridan biriga aylandi:

  • O'yinlar soni: Barcha musobaqalarda jami 207 ta rasmiy uchrashuv;

  • Gollar: Raqiblar darvozasiga yo'llangan 65 ta gol;

  • Assistlar: Jamoadoshlariga uzatilgan 23 ta golli uzatma.

Endilikda Ferran Torres o'ziga yaxshi tanish bo'lgan murabbiy Luis Enrike qo'l ostida Liga 1 va Yevropa Chempionlar Ligasi bahslarida «PSJ»ning hujum chizig'ini kuchaytirishga harakat qiladi.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Ferran TorresBarcelonaPSJLuis EnrikeIspaniya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Davide Frattesi Inter bilan xayrlashdi va Latsio safiga oʻtdiDavide Frattesi Inter bilan xayrlashdi va Latsio safiga oʻtdiBugun, 17:38Manchester Yunayted va Milan Polshada oʻrtoqlik oʻyinida maydonga tushadiManchester Yunayted va Milan Polshada oʻrtoqlik oʻyinida maydonga tushadiBugun, 17:14Hal qiluvchi so'z: Islam Maxachev muxlislarga nimani va'da qildi?Hal qiluvchi so'z: Islam Maxachev muxlislarga nimani va'da qildi?Bugun, 17:13«Ertaga ko'rasiz»: Gerri Maxachevning hukmronligiga chek qo'yishga va'da berdi«Ertaga ko'rasiz»: Gerri Maxachevning hukmronligiga chek qo'yishga va'da berdiBugun, 17:09Yozning bosh sensatsiyasi: Rodri «Barselona»ga o'tmoqda - transfer summasi qancha?Yozning bosh sensatsiyasi: Rodri «Barselona»ga o'tmoqda - transfer summasi qancha?Bugun, 17:05Manchester Yunayted va Milan Polshada oʻrtoqlik oʻyinida maydonga tushadiManchester Yunayted va Milan Polshada oʻrtoqlik oʻyinida maydonga tushadiBugun, 16:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?