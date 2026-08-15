Ferran Torres nega «PSJ»ni tanlaganini ochiqladi...
Ispaniya milliy terma jamoasi va «Barselona» hujumchisi Ferran Torres faoliyatini Fransiya chempioni «PSJ» safida davom ettiradi. U bu qarorida katta maqsadlarga ega klubda yangi sarguzashtni boshlash va jamoaga imkon qadar ko'proq chempionlik sovrinlarini qo'lga kiritishda yordam berish istagi muhim bo'lganini bildirdi. Ferran Torres transfer uchun Nosir Al-Xelayfi, Luish Kampush va Luis Enrikega minnatdorchilik bildirdi.
Yevropaning yetakchi klublari o'rtasidagi navbatdagi yirik transfer rasman amalga oshdi. Ispaniya milliy terma jamoasi va «Barselona» klubi hujumchisi Ferran Torres faoliyatini Fransiya chempioni — «PSJ» safida davom ettiradigan bo'ldi.
Parij klubiga ko'chib o'tgan ispaniyalik hujumchi o'z qarori va yangi jamoasidagi maqsadlari haqida ilk bor rasmiy bayonot berdi.
«Imkoniyat uchun rahbariyat va Luis Enrikega rahmat»
Ferran Torres Parij klubiga kelib qo'shilganidan mamnunligini ta'kidlab, transferda muhim rol o'ynagan insonlarga minnatdorchilik bildirdi:
«PSJ kabi ulkan maqsadlarga ega buyuk klubda yangi sarguzashtni boshlayotganimdan juda baxtiyorman. Menga mazkur imkoniyatni taqdim etgani uchun klub prezidenti Nosir Al-Xelayfi, sport direktori Luish Kampush va bosh murabbiy Luis Enrikega o'z minnatdorchiligimni bildiraman.
Jamoaga imkon qadar ko'proq chempionlik sovrinlarini qo'lga kiritishda bor kuchim bilan yordam beraman degan umiddaman».
Ferranning «Barselona»dagi sermahsul davri
Ispaniyalik hujumchi Kataloniya klubiga 2022 yilning yanvar oyida kelib qo'shilgan edi. U «ko'k-anorranglilar» safida o'tgan yillar davomida jamoaning asosiy hujum qurollaridan biriga aylandi:
O'yinlar soni: Barcha musobaqalarda jami 207 ta rasmiy uchrashuv;
Gollar: Raqiblar darvozasiga yo'llangan 65 ta gol;
Assistlar: Jamoadoshlariga uzatilgan 23 ta golli uzatma.
Endilikda Ferran Torres o'ziga yaxshi tanish bo'lgan murabbiy Luis Enrike qo'l ostida Liga 1 va Yevropa Chempionlar Ligasi bahslarida «PSJ»ning hujum chizig'ini kuchaytirishga harakat qiladi.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…