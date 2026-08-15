Davide Frattesi Inter bilan xayrlashdi va Latsio safiga oʻtdi

·32·Sport
Davide Frattesi Inter bilan xayrlashdi va Latsio safiga oʻtdi
Qisqacha

Davide Frattesi Inter bilan xayrlashib, Latsio safiga sotib olish huquqi bilan ijara asosida o'tdi. U Inter safida uch mavsum davomida barcha turnirlarda 122 ta uchrashuvda maydonga tushib, 15 ta gol va 12 ta golli uzatmani qayd etdi. Transferdan Inter taxminan 15 million yevro ishlab oladi, shuningdek, futbolchi kelgusida sotilsa, kapital o'sishining 50 foizi milanliklar ixtiyorida qoladi.

Italiya futboli olamida soʻnggi kunlarning eng muhim transferlaridan biri amalga oshdi. Yarim himoyachi Davide Frattesi Inter klubi va uning muxlislari bilan rasman xayrlashib, faoliyatini Latsio jamoasida davom ettiradigan boʻldi. Goal.com xabar berishicha, futbolchi Rim klubiga sotib olish huquqi bilan ijara asosida oʻtgan va bu kelishuv soʻnggi daqiqalardagi murakkab muzokaralardan soʻng muvaffaqiyatli yakunlangan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Davide Frattesi milanliklar safida uch mavsum davomida toʻp surdi. Ushbu davr mobaynida u barcha turnirlarda 122 ta uchrashuvda maydonga tushib, oʻz nomiga 15 ta gol va 12 ta golli uzatmani yozdirib qoʻyishga muvaffaq boʻldi. Uning maydondagi faolligi va muhim pallalardagi harakatlari jamoa muvaffaqiyatiga munosib hissa qoʻshdi.

Emotsional vidolashuv va oʻzgarishlar

Futbolchi oʻzining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida Inter muxlislariga bagʻishlangan taʼsirli xayrlashuv xabarini qoldirdi. Unda oʻzaro munosabatlar har doim ham silliq kechmagani, biroq erishilgan yorqin lahzalar unutilmasligi taʼkidlangan. Davide muxlislarning qoʻllab-quvvatlashi unga oʻzgacha kuch bagʻishlaganini alohida eʼtirof etdi.

Uning yozishicha, baʼzida tomonlar bir-biriga mos kelmasligi va muayyan qiyinchiliklar boʻlishi tabiiy. "Ehtimol, biz birga qolishga mahkum emasdirmiz, lekin oʻsha damlarda osmonni qoq ikkiga boʻlganmiz", deya yozgan yarim himoyachi oʻz murojaatida. San Siro stadionidagi muhit unga oʻzini yengilmas his qilish imkonini berganini esga olgan.

Transfer tafsilotlari va shartnoma shartlari

Futbolchining taʼkidlashicha, oxirgi muvaffaqiyatsiz finaldan soʻng uning ichki dunyosida oʻzgarishlar yuz bergan. Shuning uchun ham Inter safida faqat oʻzini yuz foiz bagʻishlay oladigan oʻyinchilar qolishi adolatli qaror ekanligini bildirgan. U jamoadoshlarini aka-uka va singillardek koʻrganini va doimo klubning ashaddiy muxlisi boʻlib qolishini taʼkidladi.

Moliyaviy tomonlama ushbu transfer Inter uchun maʼlum bir darajada foydali kelishuvga aylandi. Manbalarga koʻra, milanliklar futbolchining sotuvidan taxminan 15 million yevro ishlab oladi. Shuningdek, kelgusida futbolchi boshqa jamoaga sotilgandan tushadigan mablagʻning 50 foiz kapital oʻsishi eski klubida qolishi taʼminlandi.

Latsio uchun bu transfer markaziy chiziqni kuchaytirish yoʻlidagi muhim qadam hisoblanadi. Davide Frattesi kabi tajribali va motivatsiyaga boy futbolchining kelishi Rim klubining oldiga qoʻygan maqsadlariga erishishida qoʻshimcha turtki berishi kutilmoqda. Yangi jamoada futbolchi oʻzining eng yaxshi fazilatlarini namoyish etishga intiladi.

Davide FrattesiInterLatsioTransferA Seriya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Luis Enrike Ferran Torresning «PSJ»ga o'tishi haqida nimalar dedi?Luis Enrike Ferran Torresning «PSJ»ga o'tishi haqida nimalar dedi?Bugun, 18:12Manchester Yunayted va Milan oʻrtoqlik oʻyinida maydonga tushadiManchester Yunayted va Milan oʻrtoqlik oʻyinida maydonga tushadiBugun, 18:10PSJ Ferran Torresni 50 million yevro evaziga oʻz safiga qoʻshib oldiPSJ Ferran Torresni 50 million yevro evaziga oʻz safiga qoʻshib oldiBugun, 18:10Manchester Yunayted va Milan Polshada oʻrtoqlik oʻyinida maydonga tushadiManchester Yunayted va Milan Polshada oʻrtoqlik oʻyinida maydonga tushadiBugun, 17:14Hal qiluvchi so'z: Islam Maxachev muxlislarga nimani va'da qildi?Hal qiluvchi so'z: Islam Maxachev muxlislarga nimani va'da qildi?Bugun, 17:13«Ertaga ko'rasiz»: Gerri Maxachevning hukmronligiga chek qo'yishga va'da berdi«Ertaga ko'rasiz»: Gerri Maxachevning hukmronligiga chek qo'yishga va'da berdiBugun, 17:09
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?