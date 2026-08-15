Davide Frattesi Inter bilan xayrlashdi va Latsio safiga oʻtdi
Davide Frattesi Inter bilan xayrlashib, Latsio safiga sotib olish huquqi bilan ijara asosida o'tdi. U Inter safida uch mavsum davomida barcha turnirlarda 122 ta uchrashuvda maydonga tushib, 15 ta gol va 12 ta golli uzatmani qayd etdi. Transferdan Inter taxminan 15 million yevro ishlab oladi, shuningdek, futbolchi kelgusida sotilsa, kapital o'sishining 50 foizi milanliklar ixtiyorida qoladi.
Italiya futboli olamida soʻnggi kunlarning eng muhim transferlaridan biri amalga oshdi. Yarim himoyachi Davide Frattesi Inter klubi va uning muxlislari bilan rasman xayrlashib, faoliyatini Latsio jamoasida davom ettiradigan boʻldi. Goal.com xabar berishicha, futbolchi Rim klubiga sotib olish huquqi bilan ijara asosida oʻtgan va bu kelishuv soʻnggi daqiqalardagi murakkab muzokaralardan soʻng muvaffaqiyatli yakunlangan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Davide Frattesi milanliklar safida uch mavsum davomida toʻp surdi. Ushbu davr mobaynida u barcha turnirlarda 122 ta uchrashuvda maydonga tushib, oʻz nomiga 15 ta gol va 12 ta golli uzatmani yozdirib qoʻyishga muvaffaq boʻldi. Uning maydondagi faolligi va muhim pallalardagi harakatlari jamoa muvaffaqiyatiga munosib hissa qoʻshdi.
Emotsional vidolashuv va oʻzgarishlarFutbolchi oʻzining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida Inter muxlislariga bagʻishlangan taʼsirli xayrlashuv xabarini qoldirdi. Unda oʻzaro munosabatlar har doim ham silliq kechmagani, biroq erishilgan yorqin lahzalar unutilmasligi taʼkidlangan. Davide muxlislarning qoʻllab-quvvatlashi unga oʻzgacha kuch bagʻishlaganini alohida eʼtirof etdi.
Uning yozishicha, baʼzida tomonlar bir-biriga mos kelmasligi va muayyan qiyinchiliklar boʻlishi tabiiy. "Ehtimol, biz birga qolishga mahkum emasdirmiz, lekin oʻsha damlarda osmonni qoq ikkiga boʻlganmiz", deya yozgan yarim himoyachi oʻz murojaatida. San Siro stadionidagi muhit unga oʻzini yengilmas his qilish imkonini berganini esga olgan.
Transfer tafsilotlari va shartnoma shartlariFutbolchining taʼkidlashicha, oxirgi muvaffaqiyatsiz finaldan soʻng uning ichki dunyosida oʻzgarishlar yuz bergan. Shuning uchun ham Inter safida faqat oʻzini yuz foiz bagʻishlay oladigan oʻyinchilar qolishi adolatli qaror ekanligini bildirgan. U jamoadoshlarini aka-uka va singillardek koʻrganini va doimo klubning ashaddiy muxlisi boʻlib qolishini taʼkidladi.
Moliyaviy tomonlama ushbu transfer Inter uchun maʼlum bir darajada foydali kelishuvga aylandi. Manbalarga koʻra, milanliklar futbolchining sotuvidan taxminan 15 million yevro ishlab oladi. Shuningdek, kelgusida futbolchi boshqa jamoaga sotilgandan tushadigan mablagʻning 50 foiz kapital oʻsishi eski klubida qolishi taʼminlandi.
Latsio uchun bu transfer markaziy chiziqni kuchaytirish yoʻlidagi muhim qadam hisoblanadi. Davide Frattesi kabi tajribali va motivatsiyaga boy futbolchining kelishi Rim klubining oldiga qoʻygan maqsadlariga erishishida qoʻshimcha turtki berishi kutilmoqda. Yangi jamoada futbolchi oʻzining eng yaxshi fazilatlarini namoyish etishga intiladi.
…