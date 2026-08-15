Politsiya iti Deke uchun noodatiy muolaja: tishlariga titan qoplama o'rnatildi

·51·Dunyo
Politsiya iti Deke uchun noodatiy muolaja: tishlariga titan qoplama o'rnatildi
Qisqacha

AQShda xizmat qilayotgan Deke ismli politsiya itining xizmat vaqtida jiddiy shikastlangan tishlariga maxsus titan qoplamalar o'rnatildi. Veterinarlar muolaja orqali yangi sinishlar va infeksiyalarning oldini olishni maqsad qilgan. Yengil, mustahkam va uzoq muddat xizmat qiladigan titan qoplamalar Deke'ning sog'lig'i hamda kelgusidagi xizmat faoliyatini saqlab qolishga yordam beradi.

AQShda xizmat qilayotgan Deke ismli politsiya iti xizmat vazifasi davomida tishlarini jiddiy shikastlab oldi. Veterinarlar esa uning sog'lig'i va kelgusidagi xizmat faoliyatini saqlab qolish uchun noodatiy usuldan foydalanishdi.

Tishlari jiddiy shikastlangan

Politsiya itlari xizmat vaqtida tishlaridan faol foydalanadi. Shu sababli vaqt o'tishi bilan ularning tishlarida yeyilish va sinishlar paydo bo'lishi mumkin.

Deke ham shunday jarohat olganidan so'ng veterinarlarga olib borilgan.

Mutaxassislar uning shikastlangan tishlariga maxsus tayyorlangan titan qoplamalar o'rnatgan.

Nega aynan titan?

Qoplamalarning asosiy maqsadi tishlarni shunchaki mustahkamlash emas. Ular yangi sinishlar va infeksiyalarning oldini olish uchun qo'llanadi.

Titan esa yengil, mustahkam va uzoq muddat xizmat qiladigan material hisoblanadi.

Xizmat itlari uchun yangi imkoniyat

Mutaxassislarning fikricha, bunday muolajalar politsiya va harbiy K-9 itlariga uzoqroq vaqt davomida sog'lom xizmat qilish imkonini beradi.

Qo'shma ShtatlarDeke
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Braziliyada o'g'lini o'ldirish uchun ChatGPT’dan maslahat olgan ota qo'lga tushdiBraziliyada o'g'lini o'ldirish uchun ChatGPT’dan maslahat olgan ota qo'lga tushdiBugun, 18:18Ikki ayol tashlandiq mebel ichidan 86 ming yevro naqd pul topdi: boylik qanday taqsimlandi?Ikki ayol tashlandiq mebel ichidan 86 ming yevro naqd pul topdi: boylik qanday taqsimlandi?Bugun, 17:37Ka'bani tushida ko'rgan daun sindromli, 14 yoshli Huma Umra uchun pul yig'ib barchani e'tiborida!Ka'bani tushida ko'rgan daun sindromli, 14 yoshli Huma Umra uchun pul yig'ib barchani e'tiborida!Bugun, 17:32Pokistonlik ayol birinchi chiptasida 1 million dollar yutdiPokistonlik ayol birinchi chiptasida 1 million dollar yutdiBugun, 12:08Tojikistonda Afg'oniston tomonidan o'q uzilishi oqibatida ayol halok bo'ldiTojikistonda Afg'oniston tomonidan o'q uzilishi oqibatida ayol halok bo'ldiBugun, 11:20Xitoyda robot tilanchilik qildi: uning iltimosi hayratga soldiXitoyda robot tilanchilik qildi: uning iltimosi hayratga soldiBugun, 10:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi