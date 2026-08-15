Politsiya iti Deke uchun noodatiy muolaja: tishlariga titan qoplama o'rnatildi
AQShda xizmat qilayotgan Deke ismli politsiya itining xizmat vaqtida jiddiy shikastlangan tishlariga maxsus titan qoplamalar o'rnatildi. Veterinarlar muolaja orqali yangi sinishlar va infeksiyalarning oldini olishni maqsad qilgan. Yengil, mustahkam va uzoq muddat xizmat qiladigan titan qoplamalar Deke'ning sog'lig'i hamda kelgusidagi xizmat faoliyatini saqlab qolishga yordam beradi.
AQShda xizmat qilayotgan Deke ismli politsiya iti xizmat vazifasi davomida tishlarini jiddiy shikastlab oldi. Veterinarlar esa uning sog'lig'i va kelgusidagi xizmat faoliyatini saqlab qolish uchun noodatiy usuldan foydalanishdi.
Tishlari jiddiy shikastlangan
Politsiya itlari xizmat vaqtida tishlaridan faol foydalanadi. Shu sababli vaqt o'tishi bilan ularning tishlarida yeyilish va sinishlar paydo bo'lishi mumkin.
Deke ham shunday jarohat olganidan so'ng veterinarlarga olib borilgan.
Mutaxassislar uning shikastlangan tishlariga maxsus tayyorlangan titan qoplamalar o'rnatgan.
Nega aynan titan?
Qoplamalarning asosiy maqsadi tishlarni shunchaki mustahkamlash emas. Ular yangi sinishlar va infeksiyalarning oldini olish uchun qo'llanadi.
Titan esa yengil, mustahkam va uzoq muddat xizmat qiladigan material hisoblanadi.
Xizmat itlari uchun yangi imkoniyat
Mutaxassislarning fikricha, bunday muolajalar politsiya va harbiy K-9 itlariga uzoqroq vaqt davomida sog'lom xizmat qilish imkonini beradi.
…