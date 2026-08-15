Hal qiluvchi so'z: Islam Maxachev muxlislarga nimani va'da qildi?

·86·Sport
Hal qiluvchi so'z: Islam Maxachev muxlislarga nimani va'da qildi?
Qisqacha

Islam Maxachev UFC 330 turnirining markaziy jangida muxlislarni o'z g'alabasi bilan xursand qilishga va'da berdi. U 100 foiz tayyorligini bildirib, birinchi raqamli da'vogar Ien Machado Gerriga qarshi jang qiladi. Bu Maxachevning yarim o'rta vazn toifasidagi chempionlik kamarini ilk bor himoya qilishi bo'lib, bahs Toshkent vaqti bilan ertaga taxminan soat 07:30 da boshlanishi kutilmoqda.

AQShning Filadelfiya shahri mezbonlik qilayotgan UFC 330 turnirining markaziy bahsi oldidan keskinlik yuqori darajaga yetdi. 34 yoshli rossiyalik amaldagi chempion Islam Maxachev birinchi raqamli da'vogar Ien Machado Gerri bilan o'tkazilgan final sterdaunidan (face-to-face) so'ng bo'lajak to'qnashuv haqida qisqa va ishonchli fikr bildirdi.

Oktagonga navbatdagi g'alaba uchun ko'tarilayotgan chempion raqibining shov-shuvli bayonotlariga sovuqqonlik bilan javob qaytardi:

«U men uchun shunchaki navbatdagi maqsad. Men bu jangga 100 foiz tayyorman va ertaga bu yerga yig'ilgan barcha muxlislarni o'z g'alabam bilan xursand qilaman».

Maxachev uchun yangi vazndagi ilk chempionlik himoyasi

Mazkur to'qnashuv Islam Maxachevning yarim o'rta vazn toifasidagi chempionlik kamarini ilk bor himoya qilish jangi sifatida katta ahamiyatga ega:

  • Tarixiy g'alaba: Maxachev o'zining so'nggi jangini Nyu-Yorkda bo'lib o'tgan UFC 322 turnirida avstraliyalik nokautchi Jek Della Maddalenaga qarshi o'tkazib, hakamlarning yakdil qarori bilan kamarni qo'lga kiritgan edi;

  • Xavfli da'vogar: Endilikda u vaznning eng xavfli va mag'lubiyatsiz jangchisi bo'lgan irlandiyalik Ien Gerriga qarshi o'z maqomini saqlab qolish uchun bahs olib boradi.

Jang qachon va soat nechida boshlanadi?

Filadelfiyadagi «Wells Fargo Center» arenasida o'tkaziladigan turnirning markaziy bahsi vaqti:

  • Jang ishtirokchilari: Islam Maxachev (chempion) — Ien Machado Gerri (#1 da'vogar)

  • Kamar: UFC yarim o'rta vazn toifasi chempionligi

  • Boshlanish vaqti: Toshkent vaqti bilan ertaga taxminan soat 07:30 atrofida start olishi kutilmoqda.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Islam MakhachevIan Machado GarryUFCPhiladelphiaWells Fargo Center
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Luis Enrike Ferran Torresning «PSJ»ga o'tishi haqida nimalar dedi?Luis Enrike Ferran Torresning «PSJ»ga o'tishi haqida nimalar dedi?Bugun, 18:12Manchester Yunayted va Milan oʻrtoqlik oʻyinida maydonga tushadiManchester Yunayted va Milan oʻrtoqlik oʻyinida maydonga tushadiBugun, 18:10PSJ Ferran Torresni 50 million yevro evaziga oʻz safiga qoʻshib oldiPSJ Ferran Torresni 50 million yevro evaziga oʻz safiga qoʻshib oldiBugun, 18:10Davide Frattesi Inter bilan xayrlashdi va Latsio safiga oʻtdiDavide Frattesi Inter bilan xayrlashdi va Latsio safiga oʻtdiBugun, 17:38Manchester Yunayted va Milan Polshada oʻrtoqlik oʻyinida maydonga tushadiManchester Yunayted va Milan Polshada oʻrtoqlik oʻyinida maydonga tushadiBugun, 17:14«Ertaga ko'rasiz»: Gerri Maxachevning hukmronligiga chek qo'yishga va'da berdi«Ertaga ko'rasiz»: Gerri Maxachevning hukmronligiga chek qo'yishga va'da berdiBugun, 17:09
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?