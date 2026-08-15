Hal qiluvchi so'z: Islam Maxachev muxlislarga nimani va'da qildi?
Islam Maxachev UFC 330 turnirining markaziy jangida muxlislarni o'z g'alabasi bilan xursand qilishga va'da berdi. U 100 foiz tayyorligini bildirib, birinchi raqamli da'vogar Ien Machado Gerriga qarshi jang qiladi. Bu Maxachevning yarim o'rta vazn toifasidagi chempionlik kamarini ilk bor himoya qilishi bo'lib, bahs Toshkent vaqti bilan ertaga taxminan soat 07:30 da boshlanishi kutilmoqda.
AQShning Filadelfiya shahri mezbonlik qilayotgan UFC 330 turnirining markaziy bahsi oldidan keskinlik yuqori darajaga yetdi. 34 yoshli rossiyalik amaldagi chempion Islam Maxachev birinchi raqamli da'vogar Ien Machado Gerri bilan o'tkazilgan final sterdaunidan (face-to-face) so'ng bo'lajak to'qnashuv haqida qisqa va ishonchli fikr bildirdi.
Oktagonga navbatdagi g'alaba uchun ko'tarilayotgan chempion raqibining shov-shuvli bayonotlariga sovuqqonlik bilan javob qaytardi:
«U men uchun shunchaki navbatdagi maqsad. Men bu jangga 100 foiz tayyorman va ertaga bu yerga yig'ilgan barcha muxlislarni o'z g'alabam bilan xursand qilaman».
Maxachev uchun yangi vazndagi ilk chempionlik himoyasi
Mazkur to'qnashuv Islam Maxachevning yarim o'rta vazn toifasidagi chempionlik kamarini ilk bor himoya qilish jangi sifatida katta ahamiyatga ega:
Tarixiy g'alaba: Maxachev o'zining so'nggi jangini Nyu-Yorkda bo'lib o'tgan UFC 322 turnirida avstraliyalik nokautchi Jek Della Maddalenaga qarshi o'tkazib, hakamlarning yakdil qarori bilan kamarni qo'lga kiritgan edi;
Xavfli da'vogar: Endilikda u vaznning eng xavfli va mag'lubiyatsiz jangchisi bo'lgan irlandiyalik Ien Gerriga qarshi o'z maqomini saqlab qolish uchun bahs olib boradi.
Jang qachon va soat nechida boshlanadi?
Filadelfiyadagi «Wells Fargo Center» arenasida o'tkaziladigan turnirning markaziy bahsi vaqti:
Jang ishtirokchilari: Islam Maxachev (chempion) — Ien Machado Gerri (#1 da'vogar)
Kamar: UFC yarim o'rta vazn toifasi chempionligi
Boshlanish vaqti: Toshkent vaqti bilan ertaga taxminan soat 07:30 atrofida start olishi kutilmoqda.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…