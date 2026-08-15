Ikki ayol tashlandiq mebel ichidan 86 ming yevro naqd pul topdi: boylik qanday taqsimlandi?
Italiyaning Bolonya shahrida ikki ayol ko'chaga tashlab ketilgan eski mebel ichidan 86 ming yevro naqd pul topib, uni munitsipalitetning topilmalar byurosiga topshirdi. Keyinchalik mablag'ga ayollar va mebelning sobiq egasining merosxo'ri da'vogarlik qildi. Kelishuvga ko'ra, ayollardan biriga 33 ming yevro berildi, qolgan pul esa ikkinchi ayol va merosxo'r o'rtasida taqsimlandi. Natijada mablag' uch tomon o'rtasida bo'lib olindi.
Italiyaning Bolonya shahrida ko'chaga tashlab ketilgan eski mebel ichidan 86 ming yevro naqd pul topildi. Eng qizig'i, topilgan pul uchun keyinchalik uch tomon da'vogarlik qilgan.
Ikki ayol tasodifan katta boylikka duch keldi
Voqea 2025 yil bahorida sodir bo'lgan. Ikki ayol ko'chada tashlab ketilgan mebel ichidan katta miqdordagi naqd pulni topib olgan.
Ular pullarni o'zlashtirib yubormay, munitsipalitetning topilmalar byurosiga murojaat qilgan va mablag'ni rasmiy ravishda topshirgan.
Ayollar uchun oddiy tashlandiq mebel kutilmaganda 86 ming yevrolik topilmaga aylangan.
Pul uchun yana bir da'vogar paydo bo'ldi
Bu orada mebelning sobiq egasining merosxo'ri ham topilgan. Natijada ikki ayol va merosxo'r pulga da'vogarlik qilgan.
Pullarni saqlashning belgilangan muddati 2026 yil 30 iyulda yakunlangan.
€86 ming qanday taqsimlandi?
Kelishuvga ko'ra, pulni topib olgan ayollardan biriga 33 ming yevro berilgan. Qolgan mablag' esa ikkinchi ayol va mebelning sobiq egasi merosxo'ri o'rtasida taqsimlangan.
Shunday qilib, ko'chaga tashlangan oddiy mebel ichidan topilgan €86 ming oxir-oqibat uch tomon o'rtasida bo'lib olindi.
…