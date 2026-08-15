Ikki ayol tashlandiq mebel ichidan 86 ming yevro naqd pul topdi: boylik qanday taqsimlandi?

·80·Dunyo
Ikki ayol tashlandiq mebel ichidan 86 ming yevro naqd pul topdi: boylik qanday taqsimlandi?
Qisqacha

Italiyaning Bolonya shahrida ikki ayol ko'chaga tashlab ketilgan eski mebel ichidan 86 ming yevro naqd pul topib, uni munitsipalitetning topilmalar byurosiga topshirdi. Keyinchalik mablag'ga ayollar va mebelning sobiq egasining merosxo'ri da'vogarlik qildi. Kelishuvga ko'ra, ayollardan biriga 33 ming yevro berildi, qolgan pul esa ikkinchi ayol va merosxo'r o'rtasida taqsimlandi. Natijada mablag' uch tomon o'rtasida bo'lib olindi.

Italiyaning Bolonya shahrida ko'chaga tashlab ketilgan eski mebel ichidan 86 ming yevro naqd pul topildi. Eng qizig'i, topilgan pul uchun keyinchalik uch tomon da'vogarlik qilgan.

Ikki ayol tasodifan katta boylikka duch keldi

Voqea 2025 yil bahorida sodir bo'lgan. Ikki ayol ko'chada tashlab ketilgan mebel ichidan katta miqdordagi naqd pulni topib olgan.

Ular pullarni o'zlashtirib yubormay, munitsipalitetning topilmalar byurosiga murojaat qilgan va mablag'ni rasmiy ravishda topshirgan.

Ayollar uchun oddiy tashlandiq mebel kutilmaganda 86 ming yevrolik topilmaga aylangan.

Pul uchun yana bir da'vogar paydo bo'ldi

Bu orada mebelning sobiq egasining merosxo'ri ham topilgan. Natijada ikki ayol va merosxo'r pulga da'vogarlik qilgan.

Pullarni saqlashning belgilangan muddati 2026 yil 30 iyulda yakunlangan.

€86 ming qanday taqsimlandi?

Kelishuvga ko'ra, pulni topib olgan ayollardan biriga 33 ming yevro berilgan. Qolgan mablag' esa ikkinchi ayol va mebelning sobiq egasi merosxo'ri o'rtasida taqsimlangan.

Shunday qilib, ko'chaga tashlangan oddiy mebel ichidan topilgan €86 ming oxir-oqibat uch tomon o'rtasida bo'lib olindi.

BolognaItaliya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Braziliyada o'g'lini o'ldirish uchun ChatGPT’dan maslahat olgan ota qo'lga tushdiBraziliyada o'g'lini o'ldirish uchun ChatGPT’dan maslahat olgan ota qo'lga tushdiBugun, 18:18Politsiya iti Deke uchun noodatiy muolaja: tishlariga titan qoplama o'rnatildiPolitsiya iti Deke uchun noodatiy muolaja: tishlariga titan qoplama o'rnatildiBugun, 17:48Ka'bani tushida ko'rgan daun sindromli, 14 yoshli Huma Umra uchun pul yig'ib barchani e'tiborida!Ka'bani tushida ko'rgan daun sindromli, 14 yoshli Huma Umra uchun pul yig'ib barchani e'tiborida!Bugun, 17:32Pokistonlik ayol birinchi chiptasida 1 million dollar yutdiPokistonlik ayol birinchi chiptasida 1 million dollar yutdiBugun, 12:08Tojikistonda Afg'oniston tomonidan o'q uzilishi oqibatida ayol halok bo'ldiTojikistonda Afg'oniston tomonidan o'q uzilishi oqibatida ayol halok bo'ldiBugun, 11:20Xitoyda robot tilanchilik qildi: uning iltimosi hayratga soldiXitoyda robot tilanchilik qildi: uning iltimosi hayratga soldiBugun, 10:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi