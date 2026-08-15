«Ertaga ko'rasiz»: Gerri Maxachevning hukmronligiga chek qo'yishga va'da berdi
Yarim o'rta vazn toifasi chempionligi uchun ertaga Islam Maxachev va UFC reytingidagi 1-raqamli da'vogar Ien Machado Gerri jang qiladi. Gerri rasmiy «ko'z urishtirish» marosimidan so'ng Islamni mag'lub etib, o'z hukmronligi davrini boshlashini va oktagonda yangi tarix yozilishini aytdi. U g'alaba bilan birga mutlaq ustunlikni namoyish etib, haqiqiy buyuk jangchi ekanini tan oldirishga va'da berdi. Toshkent vaqti bilan jang taxminan soat 07:30 atrofida boshlanishi kutilmoqda.
Dunyo yakkakurash ixlosmandlari intiqlik bilan kutayotgan yarim o'rta vazn toifasidagi chempionlik to'qnashuvi arafasida keskinlik cho'qqisiga chiqdi. UFC reytingida vazn toifasining 1-raqamli da'vogari hisoblangan irlandiyalik Ien Machado Gerri amaldagi chempion Islam Maxachev bilan bo'ladigan markaziy bahs oldidan raqibi manziliga keskin bayonot yo'lladi.
Turnir oldidan o'tkazilgan rasmiy «ko'z urishtirish» (face-to-face) marosimidan so'ng so'z olgan Gerri o'zining chempionlik davri boshlanayotganini va oktagonda yangi tarix yozilishini bildirdi.
«Bu mening hukmronligimning boshlanishi»
Irlandiyalik da'vogar ertangi jangda faqat g'alaba uchun emas, balki mutlaq ustunlikni namoyish etish uchun oktagonga chiqishini ma'lum qildi:
«Islamni mag'lub etganimdan so'ng, hech kimda birorta ham bahona qolmaydi. Barcha Ien Gerrining haqiqiy buyuk jangchi ekanini tan oladi! Bu mening oktagondagi to'liq hukmronlikka asoslangan davrimning boshlanishi bo'ladi.
Barchangiz minnatdor bo'lishingiz, xursand bo'lishingiz kerak. Chunki ertaga barchangiz o'z ko'zingiz bilan buyuklikka guvoh bo'lish imkoniyatiga egasiz!»
Jang qachon va soat nechida boshlanadi?
O'zbekistonlik MMA muxlislari ushbu shiddatli chempionlik jangini ertaga erta tongdan kuzatib borishlari mumkin:
To'qnashuv: Islam Maxachev (chempion) — Ien Machado Gerri (da'vogar, #1)
Kamar: Yarim o'rta vazn toifasi chempionligi
Boshlanish vaqti: Toshkent vaqti bilan ertaga taxminan soat 07:30 atrofida start olishi kutilmoqda.
Maxachev o'z chempionlik kamarini navbatdagi xavfli nokautchidan himoya qila oladimi yoki Gerri va'da qilganidek UFCda yangi era boshlanadimi — barcha savollarga ertangi markaziy to'qnashuv yakunida javob topiladi.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…