«Ertaga ko'rasiz»: Gerri Maxachevning hukmronligiga chek qo'yishga va'da berdi

·69·Sport
«Ertaga ko'rasiz»: Gerri Maxachevning hukmronligiga chek qo'yishga va'da berdi
Qisqacha

Yarim o'rta vazn toifasi chempionligi uchun ertaga Islam Maxachev va UFC reytingidagi 1-raqamli da'vogar Ien Machado Gerri jang qiladi. Gerri rasmiy «ko'z urishtirish» marosimidan so'ng Islamni mag'lub etib, o'z hukmronligi davrini boshlashini va oktagonda yangi tarix yozilishini aytdi. U g'alaba bilan birga mutlaq ustunlikni namoyish etib, haqiqiy buyuk jangchi ekanini tan oldirishga va'da berdi. Toshkent vaqti bilan jang taxminan soat 07:30 atrofida boshlanishi kutilmoqda.

Dunyo yakkakurash ixlosmandlari intiqlik bilan kutayotgan yarim o'rta vazn toifasidagi chempionlik to'qnashuvi arafasida keskinlik cho'qqisiga chiqdi. UFC reytingida vazn toifasining 1-raqamli da'vogari hisoblangan irlandiyalik Ien Machado Gerri amaldagi chempion Islam Maxachev bilan bo'ladigan markaziy bahs oldidan raqibi manziliga keskin bayonot yo'lladi.

Turnir oldidan o'tkazilgan rasmiy «ko'z urishtirish» (face-to-face) marosimidan so'ng so'z olgan Gerri o'zining chempionlik davri boshlanayotganini va oktagonda yangi tarix yozilishini bildirdi.

«Bu mening hukmronligimning boshlanishi»

Irlandiyalik da'vogar ertangi jangda faqat g'alaba uchun emas, balki mutlaq ustunlikni namoyish etish uchun oktagonga chiqishini ma'lum qildi:

«Islamni mag'lub etganimdan so'ng, hech kimda birorta ham bahona qolmaydi. Barcha Ien Gerrining haqiqiy buyuk jangchi ekanini tan oladi! Bu mening oktagondagi to'liq hukmronlikka asoslangan davrimning boshlanishi bo'ladi.

Barchangiz minnatdor bo'lishingiz, xursand bo'lishingiz kerak. Chunki ertaga barchangiz o'z ko'zingiz bilan buyuklikka guvoh bo'lish imkoniyatiga egasiz!»

Jang qachon va soat nechida boshlanadi?

O'zbekistonlik MMA muxlislari ushbu shiddatli chempionlik jangini ertaga erta tongdan kuzatib borishlari mumkin:

  • To'qnashuv: Islam Maxachev (chempion) — Ien Machado Gerri (da'vogar, #1)

  • Kamar: Yarim o'rta vazn toifasi chempionligi

  • Boshlanish vaqti: Toshkent vaqti bilan ertaga taxminan soat 07:30 atrofida start olishi kutilmoqda.

Maxachev o'z chempionlik kamarini navbatdagi xavfli nokautchidan himoya qila oladimi yoki Gerri va'da qilganidek UFCda yangi era boshlanadimi — barcha savollarga ertangi markaziy to'qnashuv yakunida javob topiladi.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Ian Machado GarryIslam MakhachevUFCToshkentTelegram
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Luis Enrike Ferran Torresning «PSJ»ga o'tishi haqida nimalar dedi?Luis Enrike Ferran Torresning «PSJ»ga o'tishi haqida nimalar dedi?Bugun, 18:12Davide Frattesi Inter bilan xayrlashdi va Latsio safiga oʻtdiDavide Frattesi Inter bilan xayrlashdi va Latsio safiga oʻtdiBugun, 17:38Manchester Yunayted va Milan Polshada oʻrtoqlik oʻyinida maydonga tushadiManchester Yunayted va Milan Polshada oʻrtoqlik oʻyinida maydonga tushadiBugun, 17:14Hal qiluvchi so'z: Islam Maxachev muxlislarga nimani va'da qildi?Hal qiluvchi so'z: Islam Maxachev muxlislarga nimani va'da qildi?Bugun, 17:13Yozning bosh sensatsiyasi: Rodri «Barselona»ga o'tmoqda - transfer summasi qancha?Yozning bosh sensatsiyasi: Rodri «Barselona»ga o'tmoqda - transfer summasi qancha?Bugun, 17:05Ferran Torres nega «PSJ»ni tanlaganini ochiqladi...Ferran Torres nega «PSJ»ni tanlaganini ochiqladi...Bugun, 16:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?