Leapmotor C10 elektromobili haydovchisining magistraldagi kuzatuvlari

·0·Avto
Leapmotor C10 elektromobili haydovchisining magistraldagi kuzatuvlari

Soʻnggi yillarda elektromobillar va gibrid avtomobillar avtomobil bozorida oʻz oʻrnini mustahkamlab, haydovchilarning kundalik odatlariga ham oʻzgartirishlar kiritmoqda. ixbt.com nashrining yoritishicha, muallif toʻrt yildan buyon asosan elektr transport vositalari va plagin-gibridlarda harakatlanib, tejamkorlikni ustuvor deb bilgan. U avtomagistrallarda oʻrtacha 65 mil/soat tezlikda, oʻng qator boʻylab shoshilmasdan yurishga oʻrgangan edi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Bunday vazmin harakat tarzi koʻpincha energiya tejamkorligi va batareya quvvatini uzoqroq saqlash istagi bilan izohlanadi. Odatdagi 100 mil masofaga choʻziladigan safarlarda tezlikni oshirish va sekin yurish oʻrtasidagi vaqt farqi atigi bir-ikki daqiqani tashkil etgani sababli, haydovchi oʻzini oʻng qatorda qulay his qilgan. Bu yondashuv energiya sarfini kamaytirib, avtomobil resursini tejashga xizmat qiladi.

Magistraldagi kutilmagan holat

Biroq M4 avtomagistralida yuz bergan bir holat bu odatiy qarashni biroz oʻzgartirishga majbur qildi. Muallif oʻzining metallik-yashil rangdagi Leapmotor C10 elektromobilida odatdagidek sekin harakatlanib borayotgan vaqtda, xuddi shunday rusumdagi va aynan shunday rangdagi boshqa bir Leapmotor C10 quvib oʻtish qatoridan tezlik bilan oʻtib ketgan. Ushbu elektromobil yoʻldagi barcha tezkor transport vositalarini ortda qoldirib, oʻzining chaqqonligini namoyish etgan.

Mazkur holat haydovchida oʻzining harakatlanish strategiyasi haqida oʻylab koʻrishga sabab boʻlgan. Zamonaviy elektromobillar, xususan Leapmotor C10 kabi krossoverlar nafaqat tejamkorlik, balki kerak paytda yuqori dinamika va kuchli tezlanish taqdim etishga qodirligini yana bir bor tasdiqlagan. Bu esa haydovchilarga yoʻlda ham tejamkor, ham faol boʻlish imkonini beradi.

Leapmotor C10ElektromobilAvtomagistralElektr transportAvtomobil yangiliklari
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Klassik avtomobillarni taʼmirlash va garaj madaniyati sirlariKlassik avtomobillarni taʼmirlash va garaj madaniyati sirlariBugun, 12:57National Motor Museum va Beaulieu mulki munosabatlaridagi chalkashliklar fosh boʻldiNational Motor Museum va Beaulieu mulki munosabatlaridagi chalkashliklar fosh boʻldiBugun, 11:52Defender Dakar: 626 ot kuchiga ega yoʻltanlamas taqdim etildiDefender Dakar: 626 ot kuchiga ega yoʻltanlamas taqdim etildiBugun, 00:29Gordon Murray afsonaviy McLaren F1ʼning davomchisi boʻlgan yangi S1 superkarini namoyish etdiGordon Murray afsonaviy McLaren F1ʼning davomchisi boʻlgan yangi S1 superkarini namoyish etdiBugun, 00:22Niderlandiyaning Spyker kompaniyasi C8 superkarini qaytardiNiderlandiyaning Spyker kompaniyasi C8 superkarini qaytardiKecha, 23:56Porsche mutaxassislari 691 ot kuchiga ega noyob superkarni taqdim etdiPorsche mutaxassislari 691 ot kuchiga ega noyob superkarni taqdim etdiKecha, 23:30
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Niva Legend modelini seriyali ishlab chiqarishni boshladi
AvtoVAZ yangilangan Lada Niva Legend modelini seriyali ishlab chiqarishni boshladi
Rossiya avtosanoatida yangi davr: 500 ot kuchiga ega Lada Azimut gibridi taqdim etiladi
Rossiya avtosanoatida yangi davr: 500 ot kuchiga ega Lada Azimut gibridi taqdim etiladi
Yangilangan Lada Niva Legend sotuvga chiqish sanasi maʼlum boʻldi
Yangilangan Lada Niva Legend sotuvga chiqish sanasi maʼlum boʻldi