Leapmotor C10 elektromobili haydovchisining magistraldagi kuzatuvlari
Soʻnggi yillarda elektromobillar va gibrid avtomobillar avtomobil bozorida oʻz oʻrnini mustahkamlab, haydovchilarning kundalik odatlariga ham oʻzgartirishlar kiritmoqda. ixbt.com nashrining yoritishicha, muallif toʻrt yildan buyon asosan elektr transport vositalari va plagin-gibridlarda harakatlanib, tejamkorlikni ustuvor deb bilgan. U avtomagistrallarda oʻrtacha 65 mil/soat tezlikda, oʻng qator boʻylab shoshilmasdan yurishga oʻrgangan edi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Bunday vazmin harakat tarzi koʻpincha energiya tejamkorligi va batareya quvvatini uzoqroq saqlash istagi bilan izohlanadi. Odatdagi 100 mil masofaga choʻziladigan safarlarda tezlikni oshirish va sekin yurish oʻrtasidagi vaqt farqi atigi bir-ikki daqiqani tashkil etgani sababli, haydovchi oʻzini oʻng qatorda qulay his qilgan. Bu yondashuv energiya sarfini kamaytirib, avtomobil resursini tejashga xizmat qiladi.
Magistraldagi kutilmagan holatBiroq M4 avtomagistralida yuz bergan bir holat bu odatiy qarashni biroz oʻzgartirishga majbur qildi. Muallif oʻzining metallik-yashil rangdagi Leapmotor C10 elektromobilida odatdagidek sekin harakatlanib borayotgan vaqtda, xuddi shunday rusumdagi va aynan shunday rangdagi boshqa bir Leapmotor C10 quvib oʻtish qatoridan tezlik bilan oʻtib ketgan. Ushbu elektromobil yoʻldagi barcha tezkor transport vositalarini ortda qoldirib, oʻzining chaqqonligini namoyish etgan.
Mazkur holat haydovchida oʻzining harakatlanish strategiyasi haqida oʻylab koʻrishga sabab boʻlgan. Zamonaviy elektromobillar, xususan Leapmotor C10 kabi krossoverlar nafaqat tejamkorlik, balki kerak paytda yuqori dinamika va kuchli tezlanish taqdim etishga qodirligini yana bir bor tasdiqlagan. Bu esa haydovchilarga yoʻlda ham tejamkor, ham faol boʻlish imkonini beradi.
…