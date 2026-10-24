Husniddin Aliqulov maydonga qachon qaytadi? “Rizespor” bosh murabbiyidan kutilgan bayonot
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Rizespor» bosh murabbiyi Rejep Uchar jarohatdan tiklanayotgan Husniddin Aliqulovning hozirgi holati va maydonga qaytishi bo‘yicha ma’lumot berdi.
- 26 yoshli himoyachi xochsimon paylaridagi operatsiyadan so‘ng bir oydan buyon jamoaviy mashg‘ulotlarda qatnashmoqda.
- Murabbiy futbolchining sog‘lig‘ini xavf ostiga qo‘ymaslik uchun uni rasmiy o‘yinlarga bosqichma-bosqich qo‘shishni rejalashtirmoqda.
- Aliqulovning avvalgi sport formasiga kirishi uchun hali biroz vaqt talab etiladi.
Turkiya Superligasida ishtirok etayotgan «Rizespor» klubi bosh murabbiyi Rejep Uchar og‘ir jarohatdan so‘ng tiklanish bosqichini o‘tayotgan O‘zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Husniddin Aliqulovning salomatligi va qachon rasmiy o‘yinlarda maydonga tushishi mumkinligi bo‘yicha batafsil ma’lumot berdi.
Tizzasidagi xochsimon paylaridan jarrohlik amaliyotini o‘tkazgan 26 yoshli markaziy himoyachi uzoq muddatli tanaffusdan so‘ng safga qaytmoqda.
«Bir oydan beri mashg‘ulotlarda, lekin o‘yinga emas»: Bosh murabbiyning bahosi
Jamoa ustozi Rejep Uchar tajribali himoyachining sog‘lig‘ini xavf ostiga qo‘ymaslik uchun ehtiyotkorlik bilan harakat qilinayotganini ta’kidladi:
Mashg‘ulotlarga qaytish: «Aliqulov jiddiy jarohat tufayli uzoq vaqt davomida maydondan chetda qolishga majbur bo‘ldi, chunki u xochsimon paylaridan murakkab operatsiyani boshdan kechirgan edi;
Guruh bilan ishlash: Futbolchimiz qariyb bir oydan buyon jamoaviy mashg‘ulotlarda qatnashmoqda va bugungi mashg‘ulotda ham umumiy guruh safida to‘liq shug‘ullanadi;
O‘yin amaliyoti masalasi: Biroq, ayni damda u rasmiy uchrashuvlarning to‘liq shiddatida qatnashishga hali to‘liq tayyor emas. Real qaraydigan bo‘lsak, Aliqulov avvalgi yuqori sport formasiga kirishi uchun yana biroz vaqt talab etiladi», — deya qayd etdi turkiyalik mutaxassis.
Terma jamoa va «Rizespor» uchun muhim yo‘qotishning ortda qolishi
Husniddin Aliqulov «Rizespor» mudofaa markazidagi asosiy figuralardan biri bo‘lish bilan birga, O‘zbekiston milliy terma jamoasi himoya qo‘rg‘onining ham yetakchilaridan biridir.
Shifokorlar va murabbiylar shtabi himoyachini maydonga qaytarishda tavakkalga qo‘l urmaslikni, qayta jarohat olish xavfini minimallashtirgan holda uni yaqin haftalarda bosqichma-bosqich zaxiradan o‘yinga qo‘shishni rejalashtirmoqda.
Izohlar 0
…