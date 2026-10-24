Husniddin Aliqulov maydonga qachon qaytadi? “Rizespor” bosh murabbiyidan kutilgan bayonot

·30·Sport
Husniddin Aliqulov maydonga qachon qaytadi? “Rizespor” bosh murabbiyidan kutilgan bayonot
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Rizespor» bosh murabbiyi Rejep Uchar jarohatdan tiklanayotgan Husniddin Aliqulovning hozirgi holati va maydonga qaytishi bo‘yicha ma’lumot berdi.
  • 26 yoshli himoyachi xochsimon paylaridagi operatsiyadan so‘ng bir oydan buyon jamoaviy mashg‘ulotlarda qatnashmoqda.
  • Murabbiy futbolchining sog‘lig‘ini xavf ostiga qo‘ymaslik uchun uni rasmiy o‘yinlarga bosqichma-bosqich qo‘shishni rejalashtirmoqda.
  • Aliqulovning avvalgi sport formasiga kirishi uchun hali biroz vaqt talab etiladi.

Turkiya Superligasida ishtirok etayotgan «Rizespor» klubi bosh murabbiyi Rejep Uchar og‘ir jarohatdan so‘ng tiklanish bosqichini o‘tayotgan O‘zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Husniddin Aliqulovning salomatligi va qachon rasmiy o‘yinlarda maydonga tushishi mumkinligi bo‘yicha batafsil ma’lumot berdi.

Tizzasidagi xochsimon paylaridan jarrohlik amaliyotini o‘tkazgan 26 yoshli markaziy himoyachi uzoq muddatli tanaffusdan so‘ng safga qaytmoqda.

«Bir oydan beri mashg‘ulotlarda, lekin o‘yinga emas»: Bosh murabbiyning bahosi

Jamoa ustozi Rejep Uchar tajribali himoyachining sog‘lig‘ini xavf ostiga qo‘ymaslik uchun ehtiyotkorlik bilan harakat qilinayotganini ta’kidladi:

  • Mashg‘ulotlarga qaytish: «Aliqulov jiddiy jarohat tufayli uzoq vaqt davomida maydondan chetda qolishga majbur bo‘ldi, chunki u xochsimon paylaridan murakkab operatsiyani boshdan kechirgan edi;

  • Guruh bilan ishlash: Futbolchimiz qariyb bir oydan buyon jamoaviy mashg‘ulotlarda qatnashmoqda va bugungi mashg‘ulotda ham umumiy guruh safida to‘liq shug‘ullanadi;

  • O‘yin amaliyoti masalasi: Biroq, ayni damda u rasmiy uchrashuvlarning to‘liq shiddatida qatnashishga hali to‘liq tayyor emas. Real qaraydigan bo‘lsak, Aliqulov avvalgi yuqori sport formasiga kirishi uchun yana biroz vaqt talab etiladi», — deya qayd etdi turkiyalik mutaxassis.

Terma jamoa va «Rizespor» uchun muhim yo‘qotishning ortda qolishi

Husniddin Aliqulov «Rizespor» mudofaa markazidagi asosiy figuralardan biri bo‘lish bilan birga, O‘zbekiston milliy terma jamoasi himoya qo‘rg‘onining ham yetakchilaridan biridir.

Shifokorlar va murabbiylar shtabi himoyachini maydonga qaytarishda tavakkalga qo‘l urmaslikni, qayta jarohat olish xavfini minimallashtirgan holda uni yaqin haftalarda bosqichma-bosqich zaxiradan o‘yinga qo‘shishni rejalashtirmoqda.

Husniddin AliqulovRizesporTurkiya SuperligasiO‘zbekiston milliy terma jamoasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kannavaro mundialda nega 3 himoyachi bilan o‘ynaganini aytdiKannavaro mundialda nega 3 himoyachi bilan o‘ynaganini aytdi5 avgust 17:10Kannavaro Husniddin Aliqulovning yo‘qotilishini og‘ir zarba deb atadiKannavaro Husniddin Aliqulovning yo‘qotilishini og‘ir zarba deb atadi27 may 17:12O‘zbekistonlik futbolchilar uchun Turkiya Superligasida katta o‘zgarish kutilmoqdaO‘zbekistonlik futbolchilar uchun Turkiya Superligasida katta o‘zgarish kutilmoqda14 oktabr 06:51Porloq start: Shomurodovdan gol, dahshatli to‘purarlar poygasi boshlandi!Porloq start: Shomurodovdan gol, dahshatli to‘purarlar poygasi boshlandi!17 avgust 12:06«Dunyodagi eng yaxshi klubni quramiz!»: «Arsenal» bosh murabbiyidan shov-shuvli bayonot«Dunyodagi eng yaxshi klubni quramiz!»: «Arsenal» bosh murabbiyidan shov-shuvli bayonot17 sentabr 13:38La Ligada sensatsiya: «Alaves» ustozi oyning eng yaxshi murabbiyi bo‘ldi!La Ligada sensatsiya: «Alaves» ustozi oyning eng yaxshi murabbiyi bo‘ldi!8 sentabr 23:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi