Otabek Shukurov Yevropada: Serbiya klubi tarixidagi eng shov-shuvli transferni e’lon qildi

·103·Sport
Otabek Shukurov Yevropada: Serbiya klubi tarixidagi eng shov-shuvli transferni e’lon qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Otabek Shukurov Serbiya Superligasi vakili «Radnik Surdulitsa» klubi bilan shartnoma imzoladi.
  • Ushbu transfer «Radnik Surdulitsa» tarixidagi eng shov-shuvli transfer sifatida e’tirof etilmoqda.
  • Shukurov FIFA kunlaridagi tanaffusdan so‘ng yangi klubida debyut qilishi kutilmoqda.

O‘zbekiston milliy terma jamoasining tajribali yarim himoyachisi va asosiy yetakchilaridan biri Otabek Shukurov o‘ziga yangi klub topdi va Yevropa chempionatida to‘p surishni davom ettiradigan bo‘ldi. Jahon chempionatidan buyon erkin agent maqomida bo‘lib, hech qaysi jamoaga o‘tmay kelayotgan 28 yoshli yarim himoyachi Serbiya Superligasi vakili — «Radnik Surdulitsa» klubi bilan rasmiy shartnoma imzoladi.

Nufuzli «Mozzart Sport» nashri bergan ma’lumotlarga ko‘ra, ushbu transfer to‘liq yakunlangan va Otabekning tashrifi Surdulitsa jamoasi tarixidagi eng salmoqli hamda shov-shuvli kuchayish sifatida e’tirof etilmoqda. Terma jamoalarning FIFA kunlaridagi tanaffusi yakunlanishi bilanoq, o‘zbek futbolchisi yangi klubi safida Serbiya chempionatida debyut qilishi rejalashtirilgan. Uning xalqaro maydondagi boy tajribasi serb klubining markaziy chizig‘ini sezilarli darajada kuchaytirishi kutilmoqda.

«Yevropaga qaytish, tarixiy transfer va mag‘lubiyatsiz seriya»: 5 ta asosiy fakt

Otabek Shukurovning Serbiya klubiga ko‘chib o‘tishi bo‘yicha eng muhim tafsilotlar:

  • «Radnik» bilan rasmiy shartnoma: Otabek Shukurov Serbiyaning ambitsiyali «Radnik Surdulitsa» jamoasi bilan bitim tuzdi;

  • Klub tarixidagi eng shov-shuvli transfer: Mahalliy matbuot va mutaxassislar o‘zbek yarim himoyachisining kelishini klub tarixidagi eng yirik xaridlardan biri deb atadi;

  • Jahon chempionatidan keyingi ilk qadam: Futbolchi yirik xalqaro turnirdan so‘ng ilk bor rasman yangi jamoa safiga qo‘shildi;

  • FIFA kunlaridan so‘ng rasmiy debyut: Shukurov xalqaro tanaffus tugagach, Serbiya Superligasi doirasida Loznitsada «IMT»ga qarshi o‘yinda maydonga tushishi kutilmoqda;

  • «Radnik»ning uydagi mag‘lubiyatsiz seriyasi: Surdulitsa klubi joriy mavsumda 10 turdan so‘ng 14 ochko bilan 7-o‘rinda bormoqda va o‘z maydonida grandlar («Srvena Zvezda», «Partizan»)ga ham yutqazmagan.

Otabek Shukurov va «Radnik Surdulitsa» klubi ko‘rsatkichlari tasnifi

Transfer parametrlari, klubning joriy holati va kutilayotgan o‘yinlar tahlili:

Tahlil mezonlari va parametrlar

Otabek Shukurovning ko‘rsatkichlari

«Radnik Surdulitsa» klubi holati

Ampluasi va maydondagi roli

Tayanch yarim himoyachisi, markaz nazoratchisi

Yarim himoya markazini kuchaytirishga muhtoj

Transfer maqomi

«Mozzart Sport» tasdiqlagan to‘liq yakunlangan bitim

Klub tarixidagi eng salmoqli transfer

Chempionatdagi o‘rni va ochkosi

Serbiya Superligasi debyutantiga aylanadi

10 ta o‘yindan so‘ng 14 ochko bilan 7-o‘rinda

Uydagi o‘yinlar natijasi

Intizomli va tajovuzkor himoyaviy o‘yin ko‘rsatadi

Joriy mavsumda o‘z maydonida hali yutqazmagan

Asosiy raqiblar bilan bahs

Yuqori saviyadagi musobaqalarda chiniqqan

«Srvena Zvezda» va «Partizan»dan ochko olishga erishgan

Keyingi rasmiy uchrashuv

FIFA kunlaridan so‘ng rasmiy debyut kutilmoqda

Safarda Loznitsaning «IMT» klubiga qarshi bahs

Futbol va strategik tahlil: Nega Shukurov uchun Serbiya chempionati to‘g‘ri tanlov bo‘ldi?

Futbol tahlilchisi va sport sharhlovchisining xulosalari:

  • «O‘yin amaliyoti va jismoniy kurashlar maktabi»: Otabek Shukurovdek terma jamoaning asosiy yarim himoyachisi uchun uzoq vaqt klubsiz qolish xavfli edi; Serbiya Superligasi o‘zining jismoniy kurashlarga boyligi, taktik intizomi va tempi bilan tanilgan bo‘lib, bu Shukurovga tezda optimal sport formasiga qaytish imkonini beradi;

  • Yevrokuboklarga yo‘llanma kurashi: «Radnik» hozirda barqaror o‘yin ko‘rsatib, ikkinchi yil ketma-ket yuqori o‘rinlar uchun kurashmoqda; jamoaning grandlarga qarshi mag‘lub bo‘lmagani ularning potensiali yuqori ekanini bildiradi; Shukurov jamoaning yarim himoyasiga qo‘shimcha kreativlik va himoya blokini ushlab turish tajribasini olib kiradi;

  • O‘zbekiston terma jamoasi uchun katta foyda: Shukurovning muntazam Yevropa maydonlarida to‘p surishi milliy terma jamoa bosh murabbiyi uchun ham ayni muddaodir; tajribali yarim himoyachining maydon markazida formada bo‘lishi O‘zbekistonning kelgusi rasmiy saralash o‘yinlaridagi muvaffaqiyati uchun muhim kalit hisoblanadi.

Sizningcha, Otabek Shukurovning Serbiya chempionatiga yo‘l olishi uning faoliyati uchun to‘g‘ri qaror bo‘ldimi? «Radnik» safida sermahsul o‘yin ko‘rsatib, u yanada kuchliroq Yevropa ligalariga yo‘l ola biladimi? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va terma jamoamiz yetakchisining yangi qadamiga omad tilab, ushbu muhim transfer tahlilini barcha futbol muxlislari bilan baham ko‘ring!

Otabek ShukurovRadnik SurdulitsaSerbiya SuperligiTransfer Otabek Shukurov
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Uch nashr O‘zbekistonning Kolumbiyaga qarshi tarkibini taxmin qildiUch nashr O‘zbekistonning Kolumbiyaga qarshi tarkibini taxmin qildi17 iyun 23:50O‘zbekiston va Portugaliya o‘yinini jonli matnli tarzda kuzatib boringO‘zbekiston va Portugaliya o‘yinini jonli matnli tarzda kuzatib boring23 iyun 22:30Kanada — O‘zbekiston o‘yini uchun taxminiy tarkiblar e’lon qilindiKanada — O‘zbekiston o‘yini uchun taxminiy tarkiblar e’lon qilindi1 iyun 23:02WhoScored Portugaliya va O‘zbekiston futbolchilariga qanday baho qo‘ydi?WhoScored Portugaliya va O‘zbekiston futbolchilariga qanday baho qo‘ydi?24 iyun 01:54O‘zbekistonning Niderlandiyaga qarshi ehtimoliy tarkibi ma’lum bo‘ldiO‘zbekistonning Niderlandiyaga qarshi ehtimoliy tarkibi ma’lum bo‘ldi8 iyun 17:49O‘zbekiston futbolchilari Kongo DRga qarshi bahsda qanday baholandi?O‘zbekiston futbolchilari Kongo DRga qarshi bahsda qanday baholandi?28 iyun 06:44
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi