Eldor Shomurodovdan benefis va dubl!: Uning kechagi samarali o‘yini qanday baholandi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Eldor Shomurodov «Genchlerbirligi»ga qarshi o‘yinda dubl qayd etib, jamoasining 4:0 hisobidagi g‘alabasiga hissa qo‘shdi.
- Flashscore uni 8,7 ball bilan o‘yinning eng yaxshi futbolchisi deb topdi.
- Ushbu gollar bilan Shomurodovning mavsumdagi gollari soni 6 taga yetdi va u to‘purarlar poygasida Viktor Osimxen va Gift Orbanga tenglashdi.
- Bu g‘alabadan so‘ng «Bashakshehir» turnir jadvalida 12-o‘ringa ko‘tarildi.
O‘zbekiston milliy terma jamoasi sardori va hujumchisi Eldor Shomurodov Turkiya Superligasida chinakam yorqin o‘yin namoyish etishda davom etmoqda. «Istanbul Bashakshehir» safida maydonga tushayotgan hamyurtimiz 6-tur doirasida «Genchlerbirligi»ga qarshi bahsda haqiqiy yetakchiga aylandi. 77 daqiqa davomida raqib himoyachilariga tinim bermagan Shomurodov raqib darvozasini ikki marta ishg‘ol qilib, jamoasining 4:0 hisobidagi yirik va ishonchli g‘alabasini ta’minladi. Nufuzli Flashscore statistik portali o‘zbekistonlik to‘purarning harakatlarini 8,7 ball bilan baholab, uni bellashuvning eng yaxshi futbolchisi deb topdi.
Eldorning ikkinchi goli joriy mavsum Superligadagi shaxsiy gollari sonini 6 taga yetkazdi. 77-daqiqada uning o‘rniga zaxiradan maydonga tushgan yana bir milliy jamoamiz yulduzi Abbosbek Fayzullayev esa 6,6 ballga loyiq ko‘rildi. Bu muhim uch ochkodan so‘ng «Bashakshehir» ochkolarini 7 taga yetkazib, turnir jadvalining 12-pog‘onasiga ko‘tarildi.
Xo‘sh, Eldor Shomurodovning bu porlashi uni Turkiya chempionatining bosh to‘purariga aylantira oladimi va u yulduzli raqiblar bilan poygada peshqadamlikni tortib oladimi?
«Shomurodov dubli va to‘purarlar raqobati»: Uchrashuv tafsilotlari
«Istanbul Bashakshehir» va «Genchlerbirligi» to‘qnashuvining eng muhim nuqtalari:
8,7 ball va o‘yin qahramoni: Eldor Shomurodov bellashuvda eng yuqori bahoni qo‘lga kiritib, tur ramziy jamoasidan joy olishga asosiy da’vogarga aylandi;
Mavsumdagi 6-gol: O‘zbek forvardi Superligada 6 ta gol bilan Viktor Osimxen va Gift Orbanga yetib oldi;
O‘zbekona rotatsiya: 77-daqiqada dubl muallifi o‘rnini terma jamoadoshi Abbosbek Fayzullayev egalladi;
To‘purarlar poygasidagi intriga: Xuddi shu turda xet-trik qayd etgan Muhammad Saloh («Trabzonspor») o‘z gollarini 7 taga yetkazib, 1-o‘ringa chiqib oldi;
Jadvaldagi yuksalish: Yirik 4:0 hisobidagi muvaffaqiyat Istanbul klubiga 7 ochko bilan 12-o‘ringa ko‘tarilish imkonini berdi.
Turkiya Superligasi 6-tur: To‘purarlar poygasi jadvali
Chempionatning eng sermahsul hujumchilari ko‘rsatkichlari:
O‘rin
Futbolchi nomi
Jamoasi
Urilgan gollar soni
1
Muhammad Saloh
«Trabzonspor»
7 ta
2
Eldor Shomurodov
«Istanbul Bashakshehir»
6 ta
2
Viktor Osimxen
«Galatasaroy»
6 ta
2
Gift Orban
«Trabzonspor»
6 ta
Futbol tahlili: Ekspertlar Shomurodov va «Bashakshehir» haqida
Sport sharhlovchilari va Turkiya futboli tahlilchilarining asosiy xulosalari:
Hujum markazidagi barqarorlik: Eldor Shomurodov joriy mavsumda maydonda har bir daqiqadan unumli foydalanmoqda; uning yuqori pressingi va jarima maydonchasidagi pozitsion sezgirligi raqiblarga jiddiy muammo tug‘dirmoqda;
Osimxen va Saloh darajasidagi raqobat: Yevropaning eng yorqin yulduzlari bilan bir qatorda to‘purarlar poygasida borish Shomurodovning transfer qiymati va psixologik ishonchiga ijobiy turtki bermoqda;
Milliy terma jamoa yig‘ini oldidan ajoyib forma: O‘zbekiston terma jamoasining sentyabr va oktyabr oylaridagi Eron, Suriya hamda Janubiy Koreyaga qarshi o‘yinlari oldidan asosiy forvardning gol urishni boshlab olgani murabbiylar shtabi uchun katta ustunlikdir;
Fayzullayevga moslashish davri: Yosh yarimhimoyachi Abbosbek Fayzullayevga Turkiya chempionati tempiga to‘liq kirishib ketish uchun biroz vaqt talab etiladi, biroq Shomurodov bilan bir jamoada ekani unga tezroq adaptatsiya bo‘lishga ko‘maklashadi.
Eldor Shomurodovning «Genchlerbirligi»ga qarshi ko‘rsatgan o‘yini u yangi mavsumda Turkiya chempionatining eng xavfli va samarali forvardlaridan biri bo‘lib qolishini isbotladi.
Sizningcha, Eldor Shomurodov Muhammad Saloh va Viktor Osimxenni ortda qoldirib, mavsum yakunida Turkiya Superligasi to‘purari bo‘la oladimi? Milliy terma jamoaning Eron va Janubiy Koreyaga qarshi bo‘lajak o‘rtoqlik uchrashuvlarida Eldordan nechta gol kutyapsiz? Shaxsiy fikrlaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek futboli yetakchisining bu ulkan muvaffaqiyati tahlilini barcha muxlis do‘stlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…