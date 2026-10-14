O‘zbekistonlik futbolchilar uchun Turkiya Superligasida katta o‘zgarish kutilmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Turkiy davlatlar fuqarosi bo‘lgan futbolchilar, jumladan o‘zbekistonliklar, Turkiya Superligasida mahalliy o‘yinchilar maqomida maydonga tushishlari mumkin.
- Bu tashabbus Turkiya hukumatidagi Adolat va taraqqiyot partiyasi raisi o‘rinbosari Kyurshad Zorlu tomonidan rasman ilgari surilgan va TFF bilan muzokaralar olib borilmoqda.
- Loyiha 200 milliondan ortiq aholi yashaydigan turkiy hududda yosh iste’dodlarni kashf etish va qo‘llab-quvvatlashni ko‘zda tutadi.
Turkiy davlatlar, jumladan O‘zbekiston fuqarosi bo‘lgan futbolchilar yaqin kelajakda Turkiya Superligasida legioner sifatida emas, balki mahalliy turk o‘yinchilari maqomida maydonga tushishi mumkin. Turkiyaning nufuzli TRT Haber nashri bergan xabarga ko‘ra, mazkur masala davlat va futbol tashkilotlari darajasida jiddiy muhokama qilinmoqda.
Turkiya hukumatidagi Adolat va taraqqiyot partiyasi (AK Parti) raisi o‘rinbosari Kyurshad Zorlu turkiy dunyodan kelayotgan sportchilarning huquqiy maqomini qayta ko‘rib chiqish bo‘yicha rasmiy tashabbus bilan chiqqanini tasdiqladi.
TFF bilan muzokaralar va 200 millionlik turkiy makon
Mazkur loyiha shunchaki qoidalarni o‘zgartirish emas, balki turkiy xalqlar o‘rtasidagi futbol integratsiyasini yangi bosqichga olib chiqishga qaratilgan:
Federatsiya bilan uchrashuv: Kyurshad Zorluning ma’lum qilishicha, turkiy davlatlardan kelgan o‘yinchilarning maqomini rasman o‘zgartirish bo‘yicha amaliy qadamlar boshlab yuborilgan va Turkiya futbol federatsiyasi (TFF) prezidenti bilan muzokaralar o‘tkazilgan;
Yosh iste’dodlarni kashf etish: «Bu faqat maqomni o‘zgartirish bilan cheklanib qolmaydi. Loyihani oxiriga yetkazsak, 200 milliondan ortiq aholi yashaydigan ulkan turkiy hududda minglab yosh iste’dodlarni kashf etish va qo‘llab-quvvatlash imkoniyati ochiladi»;
Xalqaro musobaqalardagi natijalar: Yoshlarni mahalliy akademiyalarda tarbiyalab, jahon chempionatlari, qit’a birinchiliklari va boshqa nufuzli xalqaro turnirlarda milliy terma jamoalarning raqobatbardoshligini oshirish ko‘zda tutilgan.
O‘zbekistonlik yulduzlar Turkiya Superligasida: Bu qaror ularga qanday ta’sir qiladi?
Agar mazkur tashabbus rasman kuchga kirsa, Turkiya klublarida o‘zbekistonlik charm to‘p ustalariga bo‘lgan talab keskin ortadi va ular limit cheklovlaridan ozod bo‘ladi. Ayni paytda Superligada uch nafar yetakchi futbolchimiz to‘p surmoqda:
Eldor Shomurodov va Abbosbek Fayzullayev: Har ikki hujumkor yulduz «Istanbul Bashakshehir» sharafini munosib himoya qilib kelmoqda. Alohida ta’kidlash joizki, Shomurodov o‘tgan mavsumda chempionatda 22 ta gol urib, Turkiya Superligasining eng yaxshi to‘purariga aylangan edi;
Husniddin Aliqulov: Ishonchli markaziy himoyachi 2023 yildan buyon muntazam ravishda «Rizespor» asosiy tarkibida barqaror harakat qilib kelmoqda.
Mahalliy o‘yinchi maqomining berilishi o‘zbekistonlik iqtidorlarning Turkiya orqali Yevropaning yetakchi klublariga yo‘l olishini yanada osonlashtirishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…