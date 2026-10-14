O‘zbekistonlik futbolchilar uchun Turkiya Superligasida katta o‘zgarish kutilmoqda

·2·Sport
O‘zbekistonlik futbolchilar uchun Turkiya Superligasida katta o‘zgarish kutilmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Turkiy davlatlar fuqarosi bo‘lgan futbolchilar, jumladan o‘zbekistonliklar, Turkiya Superligasida mahalliy o‘yinchilar maqomida maydonga tushishlari mumkin.
  • Bu tashabbus Turkiya hukumatidagi Adolat va taraqqiyot partiyasi raisi o‘rinbosari Kyurshad Zorlu tomonidan rasman ilgari surilgan va TFF bilan muzokaralar olib borilmoqda.
  • Loyiha 200 milliondan ortiq aholi yashaydigan turkiy hududda yosh iste’dodlarni kashf etish va qo‘llab-quvvatlashni ko‘zda tutadi.

Turkiy davlatlar, jumladan O‘zbekiston fuqarosi bo‘lgan futbolchilar yaqin kelajakda Turkiya Superligasida legioner sifatida emas, balki mahalliy turk o‘yinchilari maqomida maydonga tushishi mumkin. Turkiyaning nufuzli TRT Haber nashri bergan xabarga ko‘ra, mazkur masala davlat va futbol tashkilotlari darajasida jiddiy muhokama qilinmoqda.

Turkiya hukumatidagi Adolat va taraqqiyot partiyasi (AK Parti) raisi o‘rinbosari Kyurshad Zorlu turkiy dunyodan kelayotgan sportchilarning huquqiy maqomini qayta ko‘rib chiqish bo‘yicha rasmiy tashabbus bilan chiqqanini tasdiqladi.

TFF bilan muzokaralar va 200 millionlik turkiy makon

Mazkur loyiha shunchaki qoidalarni o‘zgartirish emas, balki turkiy xalqlar o‘rtasidagi futbol integratsiyasini yangi bosqichga olib chiqishga qaratilgan:

  • Federatsiya bilan uchrashuv: Kyurshad Zorluning ma’lum qilishicha, turkiy davlatlardan kelgan o‘yinchilarning maqomini rasman o‘zgartirish bo‘yicha amaliy qadamlar boshlab yuborilgan va Turkiya futbol federatsiyasi (TFF) prezidenti bilan muzokaralar o‘tkazilgan;

  • Yosh iste’dodlarni kashf etish: «Bu faqat maqomni o‘zgartirish bilan cheklanib qolmaydi. Loyihani oxiriga yetkazsak, 200 milliondan ortiq aholi yashaydigan ulkan turkiy hududda minglab yosh iste’dodlarni kashf etish va qo‘llab-quvvatlash imkoniyati ochiladi»;

  • Xalqaro musobaqalardagi natijalar: Yoshlarni mahalliy akademiyalarda tarbiyalab, jahon chempionatlari, qit’a birinchiliklari va boshqa nufuzli xalqaro turnirlarda milliy terma jamoalarning raqobatbardoshligini oshirish ko‘zda tutilgan.

O‘zbekistonlik yulduzlar Turkiya Superligasida: Bu qaror ularga qanday ta’sir qiladi?

Agar mazkur tashabbus rasman kuchga kirsa, Turkiya klublarida o‘zbekistonlik charm to‘p ustalariga bo‘lgan talab keskin ortadi va ular limit cheklovlaridan ozod bo‘ladi. Ayni paytda Superligada uch nafar yetakchi futbolchimiz to‘p surmoqda:

  • Eldor Shomurodov va Abbosbek Fayzullayev: Har ikki hujumkor yulduz «Istanbul Bashakshehir» sharafini munosib himoya qilib kelmoqda. Alohida ta’kidlash joizki, Shomurodov o‘tgan mavsumda chempionatda 22 ta gol urib, Turkiya Superligasining eng yaxshi to‘purariga aylangan edi;

  • Husniddin Aliqulov: Ishonchli markaziy himoyachi 2023 yildan buyon muntazam ravishda «Rizespor» asosiy tarkibida barqaror harakat qilib kelmoqda.

Mahalliy o‘yinchi maqomining berilishi o‘zbekistonlik iqtidorlarning Turkiya orqali Yevropaning yetakchi klublariga yo‘l olishini yanada osonlashtirishi kutilmoqda.

Turkiya SuperligiKyurshad ZorluTurkiya futbol federatsiyasiO‘zbekiston futbolchisi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arda Turon Turkiya milliy jamoasi bosh murabbiyi bo‘lishi mumkinArda Turon Turkiya milliy jamoasi bosh murabbiyi bo‘lishi mumkin10 oktabr 11:07Turkiya futbol federatsiyasi Vinchenso Montella bilan xayrlashdiTurkiya futbol federatsiyasi Vinchenso Montella bilan xayrlashdi10 oktabr 01:11VAR xonasida shoshilinch tintuv! Turkiya futbolida katta hibsga olishlar boshlandiVAR xonasida shoshilinch tintuv! Turkiya futbolida katta hibsga olishlar boshlandi3 oktabr 18:36JCH-2026 qatnashchisi Serbiyaga bordi: Otabek Shukurov transferi shov-shuvga sabab bo‘ldiJCH-2026 qatnashchisi Serbiyaga bordi: Otabek Shukurov transferi shov-shuvga sabab bo‘ldi6 oktabr 06:51Eldor Shomurodov Turkiya Superligasida «Oltin butsa» uchun dahshatli poygaga qo‘shildi!Eldor Shomurodov Turkiya Superligasida «Oltin butsa» uchun dahshatli poygaga qo‘shildi!2 oktabr 14:46Fransiya va Italiyaning tarkibi ma’lum: Millatlar ligasida muhim bahslarFransiya va Italiyaning tarkibi ma’lum: Millatlar ligasida muhim bahslar5 oktabr 22:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi