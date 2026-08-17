Porloq start: Shomurodovdan gol, dahshatli to‘purarlar poygasi boshlandi!

·31·Sport
Porloq start: Shomurodovdan gol, dahshatli to‘purarlar poygasi boshlandi!
Qisqacha

Eldor Shomurodov 72-daqiqada gol urib, Abbosbek Fayzullayev esa 14-daqiqada assist qayd etib, «Bashakshehir»ning «Kojaelispor» ustidan 2:0 hisobidagi g'alabasini ta'minladi. O'zbekistonlik himoyachi Husniddin Aliqulov qaydnomasiga kiritilmagan bahsda uning «Rizespor» klubi safarda «Konyaspor»ni mag'lub etdi. O'tgan mavsumda 22 ta gol bilan «Oltin butsa»ni qo'lga kiritgan Eldor Shomurodov yangi mavsumning ilk turidayoq to'purarlar poygasidagi da'vosini ko'rsatdi.

O‘zbekistonlik millionlab futbol ixlosmandlari katta qiziqish bilan kuzatayotgan Turkiya Superligasining yangi mavsumi hamyurtlarimiz uchun nihoyatda muvaffaqiyatli boshlandi.

1-tur doirasida O‘zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Husniddin Aliqulovning «Rizespor» klubi safarda «Konyaspor»ni kichik hisobda mag‘lub etdi. O‘tgan mavsum oxiridagi jarohati sabab JCH-2026 mundialini o‘tkazib yuborgan Aliqulov ushbu bahs qaydnomasiga kiritilmagan bo‘lsa-da, uning jamoasi muhim 3 ochkoni qo‘lga kiritdi.

Istanbulning «Bashakshehir» klubi esa o‘z maydonida «Kojaelispor» ustidan 2:0 hisobida ishonchli g‘alaba qozondi va bu bahsning bosh qahramonlari aynan o‘zbek dueti bo‘ldi.

14-daqiqada Fayzullayevdan assist, 72-daqiqada Shomurodovdan gol

«Bashakshehir»ning g‘alabasiga o‘zbekistonlik charm to‘p ustalari bevosita poydevor qo‘yishdi:

  • Abbosbek Fayzullayev: Uchrashuvning 14-daqiqasidayoq sherigi Kristofer Operiga qulay to‘p oshirib, ajoyib assist muallifi bo‘ldi (63-daqiqada zaxiraga olindi);

  • Eldor Shomurodov: O‘tgan mavsumda 22 ta gol bilan Turkiya Superligasining «Oltin butsa» sovrinini qo‘lga kiritgan 31 yoshli sardorimiz 72-daqiqada uzatilgan to‘pni bir urinishda raqib to‘riga joylab, yangi mavsumdagi gollari hisobini ochdi (75-daqiqada almashtirildi).

Saloh, Vlahovich va Lukaku Turkiyada: Dahshatli to‘purarlar raqobati

Superliga tahlilchilari bu yilgi chempionatda «Oltin butsa» uchun kurash tarixdagi eng shiddatlisi bo‘lishini ta’kidlamoqda. Yozgi transferlar oynasida turk grandlari Yevropaning eng yorqin yulduzlarini safga qo‘shib oldi:

  • Yevropadan kelgan superyulduzlar: Muhammad Saloh, Dushan Vlaxovich, Romelu Lukaku, Meyson Grinvud va Leandro Trossard kabi forvardlar Superligaga tashrif buyurdi;

  • Liganing amaldagi to‘purarlari: O‘tgan mavsum peshqadamlari — Eldor Shomurodov va Pol Onuachu jamoalarida qolishdi. «Galatasaroy» yulduzi Viktor Osimhen mavsumni 2 ta gol bilan boshlagan bo‘lsa, «Fenerbahche» hujumchisi Anderson Taliska ham 1-turdayoq o‘z hisobiga gol yozdirib qo‘ydi.

Bunday ulkan yulduzlar jamlangan chempionatda Eldor Shomurodovning ilk turdanoq gol urishi uning yana to‘purarlik kurashida asosiy da’vogarlardan biri ekanini isbotlaydi.

Keyingi sinov — «Trabzonspor»ga qarshi markaziy to‘qnashuv

Mavsumni 2:0 hisobidagi g‘alaba bilan boshlagan «Bashakshehir» 2-turda jiddiy imtihondan o‘tadi:

  • Muhim uchrashuv: 23 avgust kuni Eldor Shomurodov va Abbosbek Fayzullayev jamoasi safarda liganing grandlaridan biri hisoblangan «Trabzonspor» mehmoni bo‘ladi.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Martin Edegor raqiblarga ogohlantirish berdiMartin Edegor raqiblarga ogohlantirish berdiBugun, 12:19Irlandiyalik yulduz Islom Maxachevning g‘alabasi haqida ochiq gapirdi...Irlandiyalik yulduz Islom Maxachevning g‘alabasi haqida ochiq gapirdi...Bugun, 12:02Joze Mourinyo Real Madrid futbolchilarini yuqori baholadiJoze Mourinyo Real Madrid futbolchilarini yuqori baholadiBugun, 11:58Komo Chelsi futbolchisi Liam Delap transferini rejalashtirmoqdaKomo Chelsi futbolchisi Liam Delap transferini rejalashtirmoqdaBugun, 11:58Alan Pardew: Arsenal Angliya chempionatidagi raqiblaridan yaqqol ustun turibdiAlan Pardew: Arsenal Angliya chempionatidagi raqiblaridan yaqqol ustun turibdiBugun, 11:39Hal qiluvchi palla: Javohir Sindarov turnir jadvalida nechanchi o‘rinda bormoqda?Hal qiluvchi palla: Javohir Sindarov turnir jadvalida nechanchi o‘rinda bormoqda?Bugun, 11:31
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi