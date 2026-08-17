Porloq start: Shomurodovdan gol, dahshatli to‘purarlar poygasi boshlandi!
Eldor Shomurodov 72-daqiqada gol urib, Abbosbek Fayzullayev esa 14-daqiqada assist qayd etib, «Bashakshehir»ning «Kojaelispor» ustidan 2:0 hisobidagi g'alabasini ta'minladi. O'zbekistonlik himoyachi Husniddin Aliqulov qaydnomasiga kiritilmagan bahsda uning «Rizespor» klubi safarda «Konyaspor»ni mag'lub etdi. O'tgan mavsumda 22 ta gol bilan «Oltin butsa»ni qo'lga kiritgan Eldor Shomurodov yangi mavsumning ilk turidayoq to'purarlar poygasidagi da'vosini ko'rsatdi.
O‘zbekistonlik millionlab futbol ixlosmandlari katta qiziqish bilan kuzatayotgan Turkiya Superligasining yangi mavsumi hamyurtlarimiz uchun nihoyatda muvaffaqiyatli boshlandi.
1-tur doirasida O‘zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Husniddin Aliqulovning «Rizespor» klubi safarda «Konyaspor»ni kichik hisobda mag‘lub etdi. O‘tgan mavsum oxiridagi jarohati sabab JCH-2026 mundialini o‘tkazib yuborgan Aliqulov ushbu bahs qaydnomasiga kiritilmagan bo‘lsa-da, uning jamoasi muhim 3 ochkoni qo‘lga kiritdi.
Istanbulning «Bashakshehir» klubi esa o‘z maydonida «Kojaelispor» ustidan 2:0 hisobida ishonchli g‘alaba qozondi va bu bahsning bosh qahramonlari aynan o‘zbek dueti bo‘ldi.
14-daqiqada Fayzullayevdan assist, 72-daqiqada Shomurodovdan gol
«Bashakshehir»ning g‘alabasiga o‘zbekistonlik charm to‘p ustalari bevosita poydevor qo‘yishdi:
Abbosbek Fayzullayev: Uchrashuvning 14-daqiqasidayoq sherigi Kristofer Operiga qulay to‘p oshirib, ajoyib assist muallifi bo‘ldi (63-daqiqada zaxiraga olindi);
Eldor Shomurodov: O‘tgan mavsumda 22 ta gol bilan Turkiya Superligasining «Oltin butsa» sovrinini qo‘lga kiritgan 31 yoshli sardorimiz 72-daqiqada uzatilgan to‘pni bir urinishda raqib to‘riga joylab, yangi mavsumdagi gollari hisobini ochdi (75-daqiqada almashtirildi).
Saloh, Vlahovich va Lukaku Turkiyada: Dahshatli to‘purarlar raqobati
Superliga tahlilchilari bu yilgi chempionatda «Oltin butsa» uchun kurash tarixdagi eng shiddatlisi bo‘lishini ta’kidlamoqda. Yozgi transferlar oynasida turk grandlari Yevropaning eng yorqin yulduzlarini safga qo‘shib oldi:
Yevropadan kelgan superyulduzlar: Muhammad Saloh, Dushan Vlaxovich, Romelu Lukaku, Meyson Grinvud va Leandro Trossard kabi forvardlar Superligaga tashrif buyurdi;
Liganing amaldagi to‘purarlari: O‘tgan mavsum peshqadamlari — Eldor Shomurodov va Pol Onuachu jamoalarida qolishdi. «Galatasaroy» yulduzi Viktor Osimhen mavsumni 2 ta gol bilan boshlagan bo‘lsa, «Fenerbahche» hujumchisi Anderson Taliska ham 1-turdayoq o‘z hisobiga gol yozdirib qo‘ydi.
Bunday ulkan yulduzlar jamlangan chempionatda Eldor Shomurodovning ilk turdanoq gol urishi uning yana to‘purarlik kurashida asosiy da’vogarlardan biri ekanini isbotlaydi.
Keyingi sinov — «Trabzonspor»ga qarshi markaziy to‘qnashuv
Mavsumni 2:0 hisobidagi g‘alaba bilan boshlagan «Bashakshehir» 2-turda jiddiy imtihondan o‘tadi:
Muhim uchrashuv: 23 avgust kuni Eldor Shomurodov va Abbosbek Fayzullayev jamoasi safarda liganing grandlaridan biri hisoblangan «Trabzonspor» mehmoni bo‘ladi.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…