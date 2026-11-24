Eldor Shomurodov 9-golini urdi, «Bashakshehir» 0:2 dan so‘ng «Chorum»ni 4:2 hisobida yengdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Turkiya Superligasining 12-turida «Bashakshehir» klubi «Chorum» ustidan 4:2 hisobida irodali g‘alabani qo‘lga kiritdi.
- O‘zbekiston milliy jamoasi sardori Eldor Shomurodov uchrashuvning 78-daqiqasida gol urib, jamoasining kambekiga asos soldi va joriy mavsumdagi gollari sonini 9 taga yetkazdi.
- Mezbonlar safida zaxiradan maydonga tushgan Yildirim 82, 86 va 90+1-daqiqalarda het-trik qayd etib, g‘alabani ta'minladi.
Turkiya chempionatining 12-turida «Bashakshehir» o‘z maydonida «Chorum» bilan to‘qnash keldi. Mehmonlar 2:0 hisobida oldinga chiqib olganiga qaramay, yakunda istanbulliklar irodali g‘alabani ilib ketdi — 4:2.
O‘zbekiston milliy jamoasi sardori Eldor Shomurodov uchrashuvni asosiy tarkibda boshlab, maydonda to‘liq 90 daqiqa harakat qildi va 78-daqiqada jamoasining ilk goliga mualliflik qilib, kambekni boshlab berdi. Bu hujumchi uchun Turkiya Superligasi joriy mavsumidagi 9-gol bo‘ldi.
13 daqiqa ichidagi 4 ta gol va turnir jadvalidagi holat
Uchrashuvning 29-daqiqasida Ramires, 68-daqiqasida esa Mahmich gol urib, «Chorum»ni qulay ustunlikka olib chiqqandi. Biroq 78-daqiqada Shomurodov hisobdagi farqni qisqartirgach, 69-daqiqada zaxiradan maydonga tushgan Yildirim haqiqiy qahramonga aylandi — u 82, 86 va 90+1-daqiqalarda raqib darvozasini uch bor ishg‘ol qilib, het-trik rasmiylashtirdi.
Mazkur g‘alabadan so‘ng «Bashakshehir» ochkolari sonini 20 taga yetkazib, turnir jadvalida 7-o‘ringa ko‘tarildi. «Chorum» esa 16 ochko bilan 11-pog‘onada bormoqda.
Ko‘rsatkichlar
«Bashakshehir»
«Chorum»
Yakuniy hisob
4
2
Gollar
Eldor Shomurodov (78'), Yildirim (82', 86', 90+1')
Ramires (29'), Mahmich (68')
O‘zbekistonlik legioner
Eldor Shomurodov (90 daqiqa, 1 gol — mavsumdagi 9-goli)
—
Jadvaldagi o‘rni / Ochko
7-o‘rin (20 ochko)
11-o‘rin (16 ochko)
Uchrashuv qaydnomasi va tarkib
Turkiya Superligasi. 12-tur
«Bashakshehir» — «Chorum» 4:2
Gollar: Eldor Shomurodov (78), Yildirim (82, 86, 90+1) — Ramires (29), Mahmich (68).
«Bashakshehir»: Muhammad, Karbovnik, Opoku, Emin, Saba (Bulut, 46), Kaluzinski, Olsen, Kemen, Brnich, Zelke (Yildirim, 69), Eldor Shomurodov.
Sizningcha, Eldor Shomurodov ushbu sermahsul o‘yinlar ortidan Turkiya Superligasi to‘purarlar poygasida yetakchilikni qo‘lga ola oladimi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…