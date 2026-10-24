Paderborn — Xamburger SV: tarkiblar va jonli matn
Germaniya Bundesligasi doirasidagi Paderborn — Xamburger SV uchrashuvi 24 oktyabr, 18:30 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Paderborn boshlang‘ich tarkibi: 15. Noll N., 5. Kastaneda S., 17. Kurda L., 22. Xansen M., 30. Marino S., 23. Obermayr R., 25. Sheller T., 21. ter Xorst Y., 27. Tigges S., 28. Ulrix L., 40. Vidovich G.
Paderborn zaxiradagilari: 6. Baak T., 20. Gyotse F., 11. Mixel S., 2. Myuller R., 9. Filipp R., 18. Piringer M., 1. Shubert M., 3. Shtiker Y., 38. Saytler D.
Paderborn bosh murabbiyi: Kettemann R.
Xamburger SV boshlang‘ich tarkibi: 1. Xoyer Fernandes D., 5. Adelin M., 33. Bornau S., 7. El-Uaxdi Z., 28. Muxaym M., 4. Nadir B., 43. Nandja S., 17. Omari U., 15. Poulsen Yu., 20. Viyeyra F., 3. Vulf D.
Xamburger SV zaxiradagilari: 22. Amoako K., 48. Bissi Muell J., 11. Gronbek A., 37. Lemke L., 6. Lokonga A. S., 9. Moffi T., 38. Rossing-Lelesiit A., 19. Shtange O., 12. Tangvik S.
Xamburger SV bosh murabbiyi: Polsin M.
Izohlar 0
…