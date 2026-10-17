Xamburger SV — Shtutgart: tarkiblar va jonli matn

45+2⏱
Hakam hushtagini chalib, birinchi bo‘lim yakunlanganini bildirdi va o‘yinning dastlabki 45 daqiqasi o‘z nihoyasiga yetdi.
45
O‘yinga 1 daqiqa qo‘shib berildi.
45
Shtutgartning to‘pga egalik qilish davri xato tufayli yakuniga yetdi.
42
Anjelo Shtiller (Shtutgart) tomonidan amalga oshirilgan burchak zarbasini himoyachilar qaytarib yuborishdi.
42
Bilal El Xannus (Shtutgart) burchak zarbasini qisqa pas bilan o‘yinga kiritdi.
41
Ermedin Demirovich (Shtutgart) standart vaziyatdan uzatilgan to‘pga jarima maydonchasi ichida eng baland sakrab yetib keldi va darvoza to‘ri tomon xavfli zarba yo‘lladi, ammo Daniel Xoyer Fernandes ajoyib seyv bilan golning oldini oldi.
41
Hakam Robert Xartmann Martin Adelinning (Gamburg) raqibini yiqitganini ko‘rdi va hushtagini chalishdan ikkilanmadi. Shtutgart xavfli vaziyatda jarima zarbasini amalga oshiradi.
39
Bilal El Xannus (VfB Shtutgart) burchak zarbasidan to‘pni jarima maydonchasiga uzatdi, ammo u biroz kuchliroq bo‘ldi va maydon tashqarisiga chiqib ketdi.
39
Deniz Undav (Shtutgart) jarima maydonchasi ichida ajoyib uzatmani mohirona qabul qilib oldi, ammo uning zarbasi chap ustunga tegib qaytdi! Bu qanday imkoniyat edi!
37
Fabio Viyeyra (Gamburg) jarima maydonchasi ichiga ajoyib uzatmani amalga oshirdi, ammo raqib himoyachilari to‘pni xavfsiz hududga chiqarib yuborishga muvaffaq bo‘lishdi.
36
Miro Muxaym (Gamburg) burchak zarbasidan to‘pni jarima maydonchasiga uzatish o‘rniga, yaqinroqdagi sherigiga qisqa pas bilan oshirdi.
36
Nikolas Kapaldo (Gamburg) to‘pni jarima maydonchasi ichiga uzatdi, ammo himoyachilardan biri hushyorlik ko‘rsatib, to‘pni uzoqlashtirdi.
35
Nikolas Kapaldo (Gamburg) yaxshi imkoniyatni boy berdi, uning jarima maydonchasiga oshirgan to‘pini himoyachilar to‘sib qolishdi.
34
Atakan Karazor (Shtutgart) to‘pga qo‘li bilan teginib ketdi. Hamburger SV foydasiga jarima zarbasi belgilandi, ammo ular bu masofadan darvozaga to‘g‘ridan to‘g‘ri zarba berishmasa kerak.
33
David Vulf (Gamburg) qo‘pol o‘ynadi va hakam fol qayd etdi. Shtutgart jarima zarbasini amalga oshiradi.
32
Shtutgart futbolchilari bir-biriga bir nechta aniq uzatmalarni amalga oshirishdi, ammo raqib o‘yinchisi to‘pni ilib olgani sababli ularning hujumi uzoq davom etmadi.
30
Jeymi Leveling (Shtutgart) bo‘sh hududni topib, to‘pni havodan uzatdi, ammo jamoadoshlaridan hech kim unga yetib kela olmaganidan u xafsalasi pir bo‘lgan holda qoldi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Gamburg uchun darvozadan zarba belgilandi.
28
Fabio Viyeyra (Gamburg) jarima maydonchasi ichiga to‘pni uzatdi, ammo Dennis Zaymen o‘z darvozasidan chiqib, to‘pni egallab oldi.
27
Jarima maydonchasiga uzatilgan to‘pni Fabio Viyeyra (Hamburg) hech qanday qarshiliksiz qabul qilib oldi. U darvozaning chap tomonini nishonga olib zarba berdi, ammo Dennis Zaymen so‘nggi lahzada ajoyib seyv ijro etib, golga yo‘l qo‘ymadi.
26
Miro Muxaym (Gamburg) burchak zarbasini amalga oshirmoqda.
26
Fabio Viyeyra (Gamburg) jamoadoshiga qulay imkoniyat yaratish maqsadida jarima maydonchasi ichiga xavfli uzatmani amalga oshirdi, ammo himoyachilardan biri to‘pni to‘sib qoldi.
25
Josha Vagnoman (Shtutgart) qo‘pol o‘yin namoyish etdi. Hakam buni ko‘rdi va darhol hushtagini chaldi. Jarima zarbasi. Gamburg ehtimol bu vaziyatda to‘pni jarima maydonchasiga uzatishga harakat qiladi.
24
Martin Adelin (Gamburg) qo‘pol o‘yini uchun qoidabuzarlik sodir etdi. Hakam Robert Xartmann vaziyatni to‘liq kuzatib turdi. Shtutgart foydasiga jarima zarbasi belgilandi.
21
Hamburger SV to‘pni nazorat qilmoqda va uzoq masofali uzatmalar bilan o‘yinni davom ettirmoqda.
20
To‘pga egalik qilish nisbati 15:85.
18
Shtutgart futbolchilari raqib himoyasini yorib o‘tish va tezkor qarshi hujum uyushtirish maqsadida qisqa paslar bilan to‘pni bir-birlariga uzatishmoqda.
15
Jarima maydonchasi ichiga uzatilgan uzun to‘pni hech kim qo‘riqlamayotgan Ermedin Demirovich (Shtutgart) qabul qilib oldi, ammo uning olti metrlik chiziq chetidan yo‘llagan zarbasi noaniq chiqdi va to‘p chap ustundan ancha uzoqqa o‘tib ketdi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Gamburg darvozasidan zarba bilan o‘yin davom ettiriladi.
14
Shtutgart aniq qisqa paslar orqali o‘yin sur’atini o‘z nazoratida ushlab turibdi.
14✚
O‘yin hozircha to‘xtatildi, Luis Lemke (Gamburg) jarohat oldi va maydonga shifokorlar kirib kelishi kerak.
11
David Volf (Gamburg) raqib o‘yinchilaridan birining libosidan tortdi va Robert Xartmann hushtak chalib, qoidabuzarlikni qayd etdi. Shtutgart jarima zarbasi tepadi.
9
Deniz Undav (Shtutgart) gol urish uchun qulay imkoniyatdan foydalana olmadi. Jarima maydonchasiga yetkazib berilgan ajoyib uzatma Deniz Undavni (Shtutgart) topdi, u boshi bilan zarba yo‘lladi, ammo to‘pni darvoza to‘sinidan ancha yuqoriga tepib yubordi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Gamburg darvozasidan zarba bilan o‘yin davom ettiriladi.
7
Jeymi Leveling (Shtutgart) to‘pni jarima maydonchasiga uzatish o‘rniga burchak zarbasini qisqa masofaga amalga oshirishga qaror qildi.
6
Fabio Viyeyra (Gamburg) ajoyib past uzatmani qabul qilib oldi va jarima maydoni tashqarisidan zarba berdi, ammo zarba kuchsiz chiqdi va to‘p tribunalarga qarab uchdi. Imkoniyat boy berildi! To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Shtutgart darvozasidan darvoza zarbasi amalga oshiriladi.
3
Shtutgart o‘z o‘yinini topib olayotgandek ko‘rinmoqda va to‘pni nazorat qilmoqda. Ular yangi hujum imkoniyatlarini yaratish uchun qulay vaziyatni kutishmoqda.
1
Boy berilgan imkoniyat. Anjelo Shtiller (Shtutgart) jarima maydonchasi ichida qaytgan to‘pga ega chiqdi va uni darvozaning o‘ng ustuni yonidan o‘tkazib yubordi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Gamburg darvozasidan zarba bilan o‘yin davom etadi.
1⏱
Bugungi o‘yin endigina boshlandi, bahsdan zavq oling!
18:30
O‘yinchilar maydonga chiqib kelishdi va uchrashuv boshlanish arafasida. Shtutgart o‘yinni boshlab beradi.
18:30
Bugungi uchrashuvning bosh hakami Robert Xartmann bo‘ladi.
18:30
Ushbu uchrashuv tafsilotlarida o‘yin boshlanishi arafasida tarkiblar bilan tanishib chiqishingiz mumkin.
18:30
O‘yin: Hamburger SV - Shtutgart. Hisob: -.
Sharh: Jonli matnli translyatsiyamizga xush kelibsiz. Biz sizga maydonda bo‘layotgan voqealar haqida batafsil ma’lumot berishga harakat qilamiz. O‘yin boshlanishiga juda oz vaqt qoldi.
Izohlar 0
…