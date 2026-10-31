B. Myonxengladbax — Paderborn: tarkiblar va jonli matn
Germaniya Bundesligasi doirasidagi B. Myonxengladbax — Paderborn uchrashuvi 31 oktyabr, 19:30 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
B. Myonxengladbax boshlang‘ich tarkibi: 33. Bats D., 2. Kyarodia F. S., 25. Hak R., 14. Hashioka D., 18. Machino S., 36. Mohya V., 10. Noyhaus F., 16. Sander P., 29. Skalli J., 26. Ullrich L., 47. Uno Z.
B. Myonxengladbax zaxiradagilari: 17. Kastrop J., 20. Herold D., 6. Itakura K., 22. Konoplya Ya., 19. Kun N., 3. Lidberg I., 34. Ngefak M., 23. Olshovski J., 7. Shtoger K.
B. Myonxengladbax bosh murabbiyi: Blessin A.
Paderborn boshlang‘ich tarkibi: 15. Noll N., 6. Baak T., 5. Kastaneda S., 17. Kurda L., 22. Xansen M., 30. Marino S., 23. Obermayr R., 18. Piringer M., 25. Sheller T., 21. ter Xorst Y., 40. Vidovich G.
Paderborn zaxiradagilari: 20. Gyotse F., 29. Lippmann S., 2. Myuller R., 9. Filipp R., 1. Shubert M., 3. Shtiker Y., 27. Tigges S., 28. Ulrix L., 38. Saytler D.
Paderborn bosh murabbiyi: Kettemann R.
Izohlar 0
…