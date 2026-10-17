Verder Bremen — Paderborn: tarkiblar va jonli matn

45+2⏱
O‘yin: Verder Bremen - Paderborn. Hisob: 0-2.
Sharh: Uchrashuvda birinchi bo‘lim yakunlandi.
45
O‘yinga 1 daqiqa qo‘shib berildi.
45
Marko Gryull (Verder Bremen) ajoyib uzatmani qabul qilib olgach, zarba yo‘lladi. Uning jarima maydonchasi tashqarisidan bergan zarbasi chap ustun yonidan o‘tib ketdi.
42
Verder Bremen tomonidan amalga oshirilgan standart vaziyat himoyachilar tomonidan osonlik bilan bartaraf etildi.
41
Jarima maydonchasiga uzatilgan to‘pni Artur (Verder Bremen) bo‘sh holatda qabul qilib oldi. U to‘pni darvozaning o‘rtasiga pastlab yo‘lladi, ammo Naxuel Noll so‘nggi soniyada ajoyib seyv ijro etib, golga yo‘l qo‘ymadi.
41
Marko Gryull (Verder Bremen) kuchli kurash olib bordi va Robert Shryoder fol qayd etib, hushtak chaldi.
38
Niklas Fyullkrug (Verder Bremen) uzatilgan to‘pni golga aylantirishga urindi, ammo uning jarima maydonchasi yaqinidan darvoza o‘rtasiga yo‘llagan xavfli bosh zarbasini Nauel Nol qaytardi. Bu zarba darvozabonga unchalik qiyinchilik tug‘dirmadi.
36
Shteffen Tigges (Paderborn) qanotdan uzatilgan to‘pga boshi bilan zarba berdi, ammo to‘p darvoza to‘sinidan ancha yuqorilab o‘tib ketdi.
35
Omadsizlik! Laurin Kurda (Paderborn) jarima maydonchasi yaqinidan ajoyib zarba yo‘lladi, darvozabon qiyin ahvolda qoldi, ammo to‘p darvoza to‘sini ustidan o‘tib ketdi.
35
IMKONIYAT! Eren Dinkchi (Verder Bremen) jarima maydonchasi ichida ajoyib uzatmani qabul qilib oldi, zarba berish uchun o‘ziga bo‘sh joy yaratdi, ammo uning zarbasi darvoza to‘sinidan biroz yuqorilab o‘tib ketdi.
34
Chuki (Verder Bremen) tomonidan uzatilgan to‘pni Naxuel Noll ushlab oldi va hujum to‘xtatildi.
34
Paderborn burchak zarbasini amalga oshirdi, ammo himoyachilarning ishonchli harakati tufayli gol urish imkoniyati yo‘qqa chiqdi.
32
Verder Bremen tomonidan amalga oshirilgan o‘rta masofadagi jarima zarbasidan so‘ng uzatilgan to‘pni himoyachilardan biri to‘sib qoldi.
30⚽0-2
Gol! Steffen Tigges (Paderborn) jarima maydonchasi ichida to‘pga birinchi bo‘lib yetib keldi va uni darvozaning markaziy qismiga pastlatib yo‘lladi. Hisob 0:2.
28
Verder Bremen o‘yinchilaridan biri yugurishni juda erta boshladi va hakam o‘yindan tashqari holat uchun hushtagini chaldi.
28
Chuki (Verder Bremen) jarima maydonchasi ichida bo‘sh qoldi va zarba berdi, ammo uning urinishini himoyachilardan biri ajoyib tarzda qaytardi.
25
Lyudovit Reys (Verder Bremen) raqibiga nisbatan qo‘pol o‘yin ishlatgani uchun qoidani buzdi.
24
Verder Bremen to‘pni maydon bo‘ylab uzatmoqda va nazoratni saqlab turibdi. Biroq, raqib uzatmani to‘sib qoldi va vaziyat o‘zgardi.
22
Robert Shryoder Santyago Kastanedaning (Paderborn) qo‘pol o‘yiniga befarq qaray olmadi va hushtagini chaldi.
21
Verder Bremen burchak zarbasidan gol urish imkoniyatiga ega bo‘ldi, ammo himoyachi to‘pni maydondan uzoqlashtirdi.
21
Niklas Fyullkrug (Verder Bremen) jarima maydonchasi chizig‘i yaqinida uzatmani qabul qilib olgach, to‘pni ajoyib tarzda o‘ziga bo‘ysundirib oldi. U darhol zarba yo‘lladi va to‘pni darvozaning yuqori chap burchagiga yo‘naltirdi. Aniq zarbaga qaramay, darvozabon sakrab to‘pni qaytarishga muvaffaq bo‘ldi!
18⚽0-1
Stefano Marino (Paderborn) jarima maydonchasi ichida uzatmani qabul qilib oldi va to‘pni darvozaning yuqori o‘ng burchagiga joylab qo‘ydi. Darvozabon bu vaziyatda ojiz qoldi.
17
Chuki (Verder Bremen) jarima maydonchasi ichida qaytgan to‘pni egallab oldi va darvoza markazi tomon kuchli zarba yo‘lladi. Nauel Noll o‘z reaksiyasini namoyish etib, ajoyib sakrash bilan to‘pni qaytardi. Qanday seyv, ammo qanday boy berilgan imkoniyat!
15
Marko Gryull (Verder Bremen) himoyachilarni aldab o‘tib, darvozabon bilan birga-bir vaziyatga chiqdi, ammo gol ura olmadi.
14
Paderborn uzoq masofadan belgilangan jarima zarbasidan keyin gol urishning uddasidan chiqa olmadi, chunki Karl Xayn (Verder Bremen) baland sakrab, uzatilgan to‘pni ushlab oldi.
13
Chuki (Verder Bremen) qo‘pollik ishlatdi va Robert Shryoder qoidabuzarlik uchun hushtagini chaldi.
12
Niklas Fyullkrug (Verder Bremen) jarima maydonchasi chizig‘i yaqinida to‘pni qabul qilib oldi, ammo uning zarbasidan so‘ng to‘p o‘ng ustun yonidan o‘tib ketdi.
10
Gabriel Vidovich (Paderborn) raqibidan to‘pni tortib olishga urinishda juda qo‘pol harakat qildi va Robert Shryoder qoidabuzarlik uchun hushtak chaldi.
9
Paderborn ajoyib jamoaviy o‘yin ko‘rsatmoqda, ular ko‘plab qisqa paslar bilan to‘pni nazorat qilishmoqda. Agar ular himoyada bo‘shliq topib, gol urmoqchi bo‘lsalar, sabr eng muhim omil hisoblanadi.
7
Burchak zarbasi amalga oshirildi, ammo Paderborn bundan foydalana olmadi, himoyachi to‘pni maydondan uzoqlashtirdi.
5🟨
Stefano Marino (Paderborn) sariq kartochka oldi.
4
Laurin Kurda (Paderborn) raqibini to‘pga egalik qilishiga yo‘l qo‘ymaslik uchun uni ushlab qolib, qoidani buzdi.
3
Chuki (Verder Bremen) o‘ta qo‘pollik bilan to‘p uchun kurashga kirdi va Robert Shryoder hushtak chalib, qoidabuzarlikni qayd etdi.
2
Paderborn ayni damda to‘pni nazorat qilmoqda va o‘yinchilar bir-birlariga aniq paslar uzatish orqali tashabbusni o‘z qo‘llarida ushlab turishibdi.
1⏱
Boshladik, bugungi o‘yin ayni damda boshlanyapti.
18:30
O‘yinni Paderborn boshlab beradi.
18:30
Bugungi o‘yinga Robert Shryoder bosh hakam etib tayinlandi va u adolatli hakamlik qilish hamda xatolarga yo‘l qo‘ymaslik uchun bor kuchini ishga soladi.
18:30
Ikkala jamoaning boshlang‘ich tarkiblari ma’lum bo‘ldi, endi ular bilan tanishib chiqishingiz mumkin.
18:30
Salom, bizning jonli matnli sharhlarimizga xush kelibsiz. Siz o‘yinning barcha qiziqarli vaziyatlarini yozma shaklda kuzatib borishingiz mumkin, shunda hech narsani o‘tkazib yubormaysiz. Qulay o‘tirib oling va zavqlaning.
Izohlar 0
…