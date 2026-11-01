Ayntraxt Frankfurt — Xamburger SV: tarkiblar va jonli matn

·28·Sport
Ayntraxt Frankfurt — Xamburger SV: tarkiblar va jonli matn

Germaniya Bundesligasi doirasidagi Ayntraxt Frankfurt — Xamburger SV uchrashuvi 1 noyabr, 21:30 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.

O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.

Ayntraxt Frankfurt boshlang‘ich tarkibi: 1. Atubolu N., 15. Aseko-Nkili N., 2. Baum E., 3. Brasse L., 8. Shaybi F., 20. Doan R., 11. Ebnutalib Ya., 4. Kox R., 26. Kosugi K., 25. Onedika R., 42. Uzun D.

Ayntraxt Frankfurt zaxiradagilari: 29. Amaymuni A., 9. Burkardt Y., 22. Chandler T., 34. Kollinz N., 27. Gyotse M., 23. Ilichevich N., 40. Kaua Santos, 7. Knauff A., 37. Maluze J.

Ayntraxt Frankfurt bosh murabbiyi: Xyutter A.

Xamburger SV boshlang‘ich tarkibi: 1. Xoyer Fernandes D., 5. Adelin M., 11. Gronbek A., 37. Lemke L., 6. Lokonga A. S. (kapitan), 9. Moffi T., 28. Muxaym M., 43. Nandja S., 17. Omari U., 23. Torunariga Dj., 3. Vulf D.

Xamburger SV zaxiradagilari: 22. Amoako K., 48. Bissi Muell J., 27. Daka P., 7. El-Uaxdi Z., 18. Djatta B., 10. Feray I., 38. Rossing-Lelesiit A., 19. Shtange O., 12. Tangvik S.

Xamburger SV bosh murabbiyi: Polsin M.

Jonli reportaj1-1 JONLI
39
Albert Sambi Lokonga (Hamburger) burchak zarbasini qisqa uzatma bilan o‘yinga kiritdi.
38
Albert Sambi Lokonga (Hamburger) jarima maydoni tashqarisidan zarba berdi, ammo uning urinishi to‘sib qolindi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Hamburger SV burchak zarbasini amalga oshiradi.
36
Ayntraxt Frankfurt tomonidan o‘rta masofadan amalga oshirilgan jarima zarbasidan so‘ng uzatilgan to‘pni himoyachilardan biri to‘sib qoldi.
35
Terem Moffi (Gamburg) qo‘pol o‘yin namoyish etdi va Florian Eksner hushtak chalib, qoidabuzarlikni qayd etdi.
33🟨
Sariq kartochka. Shafiq Nandja (Hamburger) raqibiga nisbatan qo‘pol o‘ynagani uchun ogohlantirildi.
31
Fares Shaibi (Ayntraxt Frankfurt) to‘pni o‘ng ustun yonidan o‘tkazib yuborib, gol urish uchun juda qulay imkoniyatni boy berdi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Gamburger SV darvozasidan zarba bilan o‘yin davom ettiriladi.
29
Lilian Brase (Ayntraxt Frankfurt) o‘z jamoadoshini topmoqchi bo‘ldi, ammo uzatmaga kuchlilik qildi va vaziyat boy berildi.
27
To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Hamburger SV burchak zarbasidan gol urish imkoniyatiga ega bo‘ladi.
27
Miro Muhaym (Hamburger) burchak zarbasidan to‘pni jamoadoshlaridan birining boshiga yetkazishga urinib ko‘radi.
26
Himoyachi jasorat bilan Albert Gronbekning (Hamburg) jarima maydonchasi ichidan yo‘llagan zarbasini to‘sib qoldi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Hamburgga burchak zarbasi belgilandi.
25
Fares Shaibi (Ayntraxt Frankfurt) burchak zarbasini amalga oshirdi, ammo raqib himoyasi shay holatda edi va to‘pni xavfsiz hududga chiqarib yubordi.
24
Martin Adelin (Hamburger) qo‘pol o‘yin namoyish etdi va hakam qoidabuzarlik uchun hushtagini chaldi.
20
Albert Gronbek (Hamburger) qo‘pol o‘yin namoyish etdi va Florian Eksner qoidabuzarlik uchun hushtagini chaldi.
19
Elias Baum (Ayntraxt Frankfurt) vaziyat yaratishga urindi, ammo uzatmasiga kuchlilik qildi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Gamburger SV darvozaboni to‘pni o‘yinga kiritadi.
17
David Volf (Hamburger) raqibini aldab o‘tdi, ammo to‘pni maydon ichida saqlab qola olmadi. To‘p yon chiziqdan chiqib ketdi. Ayntraxt Frankfurt to‘pni yon chiziqdan o‘yinga kiritadi.
16
Albert Sambi Lokonga (Hamburger) o‘z jamoadoshlari yo‘nalishi bo‘ylab to‘pni oshira olmadi.
141-1
Gol! Terem Moffi (Gamburg) jarima maydonchasi ichida bo‘sh qolgan to‘pga ega chiqdi va darvozaning markaziga pastlab boruvchi zarba yo‘llab, darvozabonni dog‘da qoldirdi. U hisobni 1:1 ko‘rinishiga keltirdi.
13
Varmed Omari (Gamburg) o‘z jamoadoshi uchun bo‘sh hudud topish maqsadida himoya chizig‘ini yorib o‘tuvchi uzatmani amalga oshirishga urindi.
10
Mana omadsizlikning yaqqol misoli. Varmed Omari (Hamburger) to‘pni darvozaga kiritdi, ammo afsuski, u o‘z darvozasini ishg‘ol qilib qo‘ydi!
7
Himoyachilardan biri so‘nggi daqiqada reaksiya bildirib, Keyta Kosugining (Ayntraxt Frankfurt) uzatmasini qoyilmaqom tarzda to‘sib qoldi.
7
Fares Shaibi (Ayntraxt Frankfurt) burchak zarbasini amalga oshirdi, ammo raqib himoyachilari to‘pni maydondan uzoqlashtirishdi.
6
Yunes Ebnoutalib (Ayntraxt Frankfurt) darvoza oldidagi olti metrlik hududda ajoyib imkoniyatga ega bo‘ldi, u to‘pni darvoza markaziga yo‘lladi, ammo Daniel Xoyer Fernandes ajoyib seyv bilan gol urishiga yo‘l qo‘ymadi. Hakam va uning yordamchisi burchak zarbasini ko‘rsatishdi. Ayntraxt Frankfurt raqib darvozasi oldida xavfli vaziyat yaratish imkoniyatiga ega bo‘ladi.
5
Jon Uzun (Ayntraxt Frankfurt) tomonidan amalga oshirilgan kuchsiz zarba, to‘p o‘ng ustundan ancha chetga o‘tib ketdi.
5
Fares Shaibi (Ayntraxt Frankfurt) burchak zarbasidan to‘pni jarima maydonchasi ichiga yetkazib beradi.
4
Ayntraxt Frankfurt tomonidan o‘rta masofadan amalga oshirilgan jarima zarbasidan so‘ng uzatilgan to‘pni himoyachilardan biri to‘sib qoldi.
2
Florian Eksner Martin Adelin (Gamburg) tomonidan sodir etilgan taktik qoidabuzarlik sababli o‘yinni to‘xtatdi.
1
Ana xolos, bugungi o‘yin ayni damda boshlanyapti.
21:30
Nihoyat futbolchilar maydonga chiqib kelishdi! O‘yinni Ayntraxt Frankfurt boshlab beradi.
21:30
Florian Eksner ushbu o‘yin uchun bosh hakam etib tayinlandi.
21:30
Ikkala jamoaning boshlang‘ich tarkiblari ma’lum bo‘ldi, endi ular bilan tanishib chiqishingiz mumkin.
21:30
Assalomu alaykum, o‘yinimizning jonli matnli translyatsiyasiga xush kelibsiz. Siz o‘yinning barcha qiziqarli vaziyatlarini yozma shaklda kuzatib borishingiz mumkin, shunda hech narsani o‘tkazib yubormaysiz. Qulay o‘tirib oling va o‘yindan zavqlaning.
Ayntraxt FrankfurtXamburger SVGermaniya Bundesligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Paderborn — Xamburger SV: tarkiblar va jonli matnPaderborn — Xamburger SV: tarkiblar va jonli matn24 oktabr 17:29Xamburger SV — Shtutgart: tarkiblar va jonli matnXamburger SV — Shtutgart: tarkiblar va jonli matn17 oktabr 17:40Ayntraxt Frankfurt — FK Kyoln: tarkiblar va jonli matnAyntraxt Frankfurt — FK Kyoln: tarkiblar va jonli matn16 oktabr 22:34Michi Batshuayi faoliyatini Saudiya Arabistonida davom ettiradiMichi Batshuayi faoliyatini Saudiya Arabistonida davom ettiradi16 avgust 22:38Sofie Lundgaard Liverpulni tark etib, Ayntraxt safiga qoʻshildiSofie Lundgaard Liverpulni tark etib, Ayntraxt safiga qoʻshildi14 avgust 16:19"Verder"dan 0:2 dan keyingi superkambek: Myonxengladbaxda to‘polon, Frankfurtda durang"Verder"dan 0:2 dan keyingi superkambek: Myonxengladbaxda to‘polon, Frankfurtda durang19 sentabr 22:00
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi