Ayntraxt Frankfurt — Xamburger SV: tarkiblar va jonli matn
Germaniya Bundesligasi doirasidagi Ayntraxt Frankfurt — Xamburger SV uchrashuvi 1 noyabr, 21:30 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Ayntraxt Frankfurt boshlang‘ich tarkibi: 1. Atubolu N., 15. Aseko-Nkili N., 2. Baum E., 3. Brasse L., 8. Shaybi F., 20. Doan R., 11. Ebnutalib Ya., 4. Kox R., 26. Kosugi K., 25. Onedika R., 42. Uzun D.
Ayntraxt Frankfurt zaxiradagilari: 29. Amaymuni A., 9. Burkardt Y., 22. Chandler T., 34. Kollinz N., 27. Gyotse M., 23. Ilichevich N., 40. Kaua Santos, 7. Knauff A., 37. Maluze J.
Ayntraxt Frankfurt bosh murabbiyi: Xyutter A.
Xamburger SV boshlang‘ich tarkibi: 1. Xoyer Fernandes D., 5. Adelin M., 11. Gronbek A., 37. Lemke L., 6. Lokonga A. S. (kapitan), 9. Moffi T., 28. Muxaym M., 43. Nandja S., 17. Omari U., 23. Torunariga Dj., 3. Vulf D.
Xamburger SV zaxiradagilari: 22. Amoako K., 48. Bissi Muell J., 27. Daka P., 7. El-Uaxdi Z., 18. Djatta B., 10. Feray I., 38. Rossing-Lelesiit A., 19. Shtange O., 12. Tangvik S.
Xamburger SV bosh murabbiyi: Polsin M.
Izohlar 0
…