FK Kyoln — Shalke: tarkiblar va jonli matn
Germaniya Bundesligasi doirasidagi FK Kyoln — Shalke uchrashuvi 24 oktyabr, 18:30 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
FK Kyoln boshlang‘ich tarkibi: 1. Shvabe M., 30. Byulter M., 10. El Mala S., 8. Yoxannesson I., 5. Krauss T., 24. Lochoshvili L., 37. Mayna L., 47. Mur M., 28. Sebulonsen S., 22. Simpson-Pyusi Dj., 3. Sosa B.
FK Kyoln zaxiradagilari: 17. Kastro-Montes A., 19. El-Mala M., 11. Xeski R., 14. Mensa G., 23. Okon-Engstler P., 2. Shmid Y., 29. Tilmann Y., 7. Valdshmidt L., 20. Siler R.
FK Kyoln bosh murabbiyi: Vagner R.
Shalke boshlang‘ich tarkibi: 1. Karius L., 20. Adamu J., 24. Aushish A., 5. Beker T., 29. Dina Ebimbe J., 23. El-Fauzi S., 8. Gosens R., 7. Xvan Xi-Chan, 25. Katich N., 4. Kuruchay X., 13. Tanaka S.
Shalke zaxiradagilari: 43. Ayxan M., 14. Baxmann Y., 33. Beker V., 10. Jeko E., 11. Lasme B., 22. Myuller K., 27. Porat F., 38. Vozar L.
Shalke bosh murabbiyi: Muslich M.
Izohlar 0
…