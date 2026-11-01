Union Berlin — FK Kyoln: tarkiblar va jonli matn
Germaniya Bundesligasi doirasidagi Union Berlin — FK Kyoln uchrashuvi 1 noyabr, 19:30 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Union Berlin boshlang‘ich tarkibi: 1. Ryonnov F., 20. Ebisher M., 9. Burju L., 5. Fridrix M., 19. Xaberer Y., 30. Imeri K., 8. Xedira R., 17. Kon D., 13. Shefer A., 21. Skarke T., 4. Van den Bos Z.
Union Berlin bosh murabbiyi: Lustrinelli M.
FK Kyoln boshlang‘ich tarkibi: 1. Shvabe M., 30. Byulter M., 10. El Mala S., 8. Yoxannesson I., 5. Krauss T., 37. Mayna L., 23. Okon-Engstler P., 2. Shmid Y., 28. Sebulonsen S., 22. Simpson-Pyusi Dj., 3. Sosa B.
FK Kyoln bosh murabbiyi: Vagner R.
Jonli reportaj1-0 JONLI
28
Livan Burju (Union Berlin) o‘yindan tashqari holatda qoldi. U himoya ortida bo‘sh hududga chiqib ketishi mumkin edi, ammo juda erta harakatni boshlab yubordi.
26
Zeno Van Den Bosh (Union Berlin) juda qattiq kurashga kirishdi va Rixard Xempel qoidabuzarlik uchun hushtak chaldi.
23
Kyoln jamoasidan ajoyib harakat. O‘yinchilar to‘pni nazorat qilishmoqda, asosan bir teginishda uzatmalar amalga oshirishyapti. Ular hozir o‘yin sur’atini o‘z qo‘llarida ushlab turishibdi.
20
O‘yin: Union Berlin - FK Kyoln. Hisob: 1-0. Sharh: To‘pga egalik qilish ko‘rsatkichi – 50:50.
18
Said El Mala (1. FK Kyoln) raqib o‘yinchisini aldab o‘tishga uringanidan so‘ng, to‘p maydondan uzoqlashtirildi.
15
Kyoln o‘yinni nazorat qilishga urinib, to‘pni o‘z nazoratida ushlab turibdi.
14
FK Kyoln o‘yinchilari o‘yindan tashqari holatda qolishdi.
10
Gol! Yanik Xaberer (Union Berlin) Tim Skarkening uzatmasidan so‘ng bo‘sh qolgan darvozaga to‘pni kiritdi. Hisob 1:0.
9
Behuda urinish! Kastriot Imeri (Union Berlin) qaytgan to‘pni egallab olib, jarima maydonchasi chizig‘igacha yetib bordi, ammo uning zarbasi kuchsiz chiqdi va to‘p chap ustun yonidan o‘tib ketdi.
9
Yunion Berlin tomonidan amalga oshirilgan standart vaziyatdan so‘ng, himoyachilardan biri to‘pni osonlik bilan egallab oldi.
7
Kyoln burchak zarbasidan unumli foydalana olmadi, Frederik Ryonnov (Union Berlin) sakrab to‘pni egallab oldi.
7
Marius Byulter (1. FK Kyoln) jarima maydonchasi ichiga ajoyib uzatma amalga oshirdi. Shunga qaramay, raqib himoyachisi hushyorlik ko‘rsatdi va to‘pni maydondan uzoqlashtirib, xavfni bartaraf etdi. Burchak zarbasi. FK Kyoln imkoniyatga ega bo‘ladi.
6
Union Berlin yangi hujum imkoniyatlarini yaratish maqsadida aniq paslar orqali kombinatsiya tashkil etmoqda.
2
Himoyachining ajoyib to‘sishi tufayli Union Berlin tomonidan amalga oshirilgan burchak zarbasidan naf chiqmadi.
1
Bugungi o‘yin endigina boshlandi, bahsdan zavq oling!
19:30
O‘yinni Kyoln jamoasi boshlab beradi.
19:30
Richard Xempel ushbu o‘yin uchun bosh hakam etib tayinlandi.
19:30
Ikkala jamoaning boshlang‘ich tarkiblari allaqachon e’lon qilindi va siz ularni ushbu o‘yin tafsilotlarida ko‘rishingiz mumkin.
19:30
Assalomu alaykum, bo‘lajak bahsning matnli translyatsiyasiga xush kelibsiz. Biz sizga maydonda bo‘layotgan voqealarni imkon qadar aniqroq yetkazishga harakat qilamiz. Tomoshadan zavq oling.
Izohlar 0
…