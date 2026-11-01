Union Berlin — FK Kyoln: tarkiblar va jonli matn

·32·Sport
Union Berlin — FK Kyoln: tarkiblar va jonli matn

Germaniya Bundesligasi doirasidagi Union Berlin — FK Kyoln uchrashuvi 1 noyabr, 19:30 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.

O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.

Union Berlin boshlang‘ich tarkibi: 1. Ryonnov F., 20. Ebisher M., 9. Burju L., 5. Fridrix M., 19. Xaberer Y., 30. Imeri K., 8. Xedira R., 17. Kon D., 13. Shefer A., 21. Skarke T., 4. Van den Bos Z.

Union Berlin bosh murabbiyi: Lustrinelli M.

FK Kyoln boshlang‘ich tarkibi: 1. Shvabe M., 30. Byulter M., 10. El Mala S., 8. Yoxannesson I., 5. Krauss T., 37. Mayna L., 23. Okon-Engstler P., 2. Shmid Y., 28. Sebulonsen S., 22. Simpson-Pyusi Dj., 3. Sosa B.

FK Kyoln bosh murabbiyi: Vagner R.

Jonli reportaj1-0 JONLI
28
Livan Burju (Union Berlin) o‘yindan tashqari holatda qoldi. U himoya ortida bo‘sh hududga chiqib ketishi mumkin edi, ammo juda erta harakatni boshlab yubordi.
26
Zeno Van Den Bosh (Union Berlin) juda qattiq kurashga kirishdi va Rixard Xempel qoidabuzarlik uchun hushtak chaldi.
23
Kyoln jamoasidan ajoyib harakat. O‘yinchilar to‘pni nazorat qilishmoqda, asosan bir teginishda uzatmalar amalga oshirishyapti. Ular hozir o‘yin sur’atini o‘z qo‘llarida ushlab turishibdi.
20
O‘yin: Union Berlin - FK Kyoln. Hisob: 1-0. Sharh: To‘pga egalik qilish ko‘rsatkichi – 50:50.
18
Said El Mala (1. FK Kyoln) raqib o‘yinchisini aldab o‘tishga uringanidan so‘ng, to‘p maydondan uzoqlashtirildi.
15
Kyoln o‘yinni nazorat qilishga urinib, to‘pni o‘z nazoratida ushlab turibdi.
14
FK Kyoln o‘yinchilari o‘yindan tashqari holatda qolishdi.
101-0
Gol! Yanik Xaberer (Union Berlin) Tim Skarkening uzatmasidan so‘ng bo‘sh qolgan darvozaga to‘pni kiritdi. Hisob 1:0.
9
Behuda urinish! Kastriot Imeri (Union Berlin) qaytgan to‘pni egallab olib, jarima maydonchasi chizig‘igacha yetib bordi, ammo uning zarbasi kuchsiz chiqdi va to‘p chap ustun yonidan o‘tib ketdi.
9
Yunion Berlin tomonidan amalga oshirilgan standart vaziyatdan so‘ng, himoyachilardan biri to‘pni osonlik bilan egallab oldi.
7
Kyoln burchak zarbasidan unumli foydalana olmadi, Frederik Ryonnov (Union Berlin) sakrab to‘pni egallab oldi.
7
Marius Byulter (1. FK Kyoln) jarima maydonchasi ichiga ajoyib uzatma amalga oshirdi. Shunga qaramay, raqib himoyachisi hushyorlik ko‘rsatdi va to‘pni maydondan uzoqlashtirib, xavfni bartaraf etdi. Burchak zarbasi. FK Kyoln imkoniyatga ega bo‘ladi.
6
Union Berlin yangi hujum imkoniyatlarini yaratish maqsadida aniq paslar orqali kombinatsiya tashkil etmoqda.
2
Himoyachining ajoyib to‘sishi tufayli Union Berlin tomonidan amalga oshirilgan burchak zarbasidan naf chiqmadi.
1
Bugungi o‘yin endigina boshlandi, bahsdan zavq oling!
19:30
O‘yinni Kyoln jamoasi boshlab beradi.
19:30
Richard Xempel ushbu o‘yin uchun bosh hakam etib tayinlandi.
19:30
Ikkala jamoaning boshlang‘ich tarkiblari allaqachon e’lon qilindi va siz ularni ushbu o‘yin tafsilotlarida ko‘rishingiz mumkin.
19:30
Assalomu alaykum, bo‘lajak bahsning matnli translyatsiyasiga xush kelibsiz. Biz sizga maydonda bo‘layotgan voqealarni imkon qadar aniqroq yetkazishga harakat qilamiz. Tomoshadan zavq oling.
Union BerlinFK KyolnGermaniya Bundesligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

FK Kyoln — Shalke: tarkiblar va jonli matnFK Kyoln — Shalke: tarkiblar va jonli matn24 oktabr 17:36Ayntraxt Frankfurt — FK Kyoln: tarkiblar va jonli matnAyntraxt Frankfurt — FK Kyoln: tarkiblar va jonli matn16 oktabr 22:34Augsburg — Union Berlin: tarkiblar va jonli matnAugsburg — Union Berlin: tarkiblar va jonli matn24 oktabr 17:26Union Berlin — Dortmund: tarkiblar va jonli matnUnion Berlin — Dortmund: tarkiblar va jonli matn17 oktabr 17:27«Manchester Siti» himoyachisi Jamay Simpson-Pyuzini «Kyoln»ga sotib yubordi«Manchester Siti» himoyachisi Jamay Simpson-Pyuzini «Kyoln»ga sotib yubordi13 iyun 01:17Bundesliganing 5-turida kutilmagan natijalar qayd etildiBundesliganing 5-turida kutilmagan natijalar qayd etildi10 oktabr 20:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi