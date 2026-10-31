Shalke — RB Leypsig: tarkiblar va jonli matn
Germaniya Bundesligasi doirasidagi Shalke — RB Leypsig uchrashuvi 31 oktyabr, 19:30 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Shalke boshlang‘ich tarkibi: 1. Karius L., 20. Adamu J., 24. Aushish A., 43. Ayxan M., 5. Beker T., 33. Beker V., 7. Xvan Xi-Chan, 19. Karaman K., 25. Katich N., 4. Kuruchay X., 13. Tanaka S.
Shalke zaxiradagilari: 29. Dina Ebimbe J., 10. Jeko E., 40. Gashi E., 11. Lasme B., 21. Lyubichich D., 22. Myuller K., 35. Ndiaye J., 27. Porat F., 36. Zibeking J.
Shalke bosh murabbiyi: Muslich M.
RB Leypsig boshlang‘ich tarkibi: 26. Vandevoordt M., 6. Banzuzi E., 21. El-Aynaui N., 10. Gruda B., 39. Xenriks B., 23. Lukeba K., 7. Nusa A., 4. Orban V., 22. Raum D., 20. Rayts R., 40. Romulo Kardoso.
RB Leypsig zaxiradagilari: 11. Bakayoko J., 17. Baku R., 14. Baumgartner K., 35. Finkgrafe M., 27. Gomis T., 2. Kone A., 28. Nkunku K., 1. Nyuland O., 13. Zeyvald N.
RB Leypsig bosh murabbiyi: Demichelis M.
Izohlar 0
…