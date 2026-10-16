Ayntraxt Frankfurt — FK Kyoln: tarkiblar va jonli matn

37
Fares Shaibi (Ayntraxt Frankfurt) tomonidan uzatilgan to‘p hech kimga yetib bormadi va hujum yakunlandi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Kyoln jamoasi to‘pni yon chiziqdan o‘yinga kiritadi.
36
Sebastyan Sebulonsen (1. FK Kyoln) jarima maydonchasi tashqarisidan to‘pni darvoza tomon kuchli zarba bilan yo‘lladi, ammo to‘p darvoza to‘sini ustidan salgina o‘tib ketdi. To‘p maydonni tark etdi va Ayntraxt Frankfurt darvozasidan darvoza zarbasi belgilandi.
34
Ayntraxt Frankfurt qisqa paslar bilan to‘pni nazorat qilmoqda va raqibga qarshi tezkor hujum uyushtirish uchun qulay vaziyatni kutmoqda.
33
Himoyachi tomonidan amalga oshirilgan yaxshi qaytarish tufayli «Kyoln» uchun burchak zarbasi samarasiz yakunlandi.
32
Marius Bulter (1. FK Kyoln) juda katta imkoniyatni boy berdi! U jarima maydonchasi ichida aniq uzatmani qabul qilib oldi va darvozaning chap ustuni tomon tezkor zarba yo‘lladi. Biroq uning zarbasiga kuch yetishmadi va darvozabon ajoyib seyv namoyish etdi.
29
Yunes Ebnoutalib (Ayntraxt Frankfurt) jarima maydonchasi tashqarisidan sherigini izlab pastdan to‘p uzatdi, ammo himoyachilardan biri xotirjamlik bilan xavfni bartaraf etdi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va burchak zarbasi belgilandi. Ayntraxt Frankfurt raqib darvozasi oldida xavfli vaziyat yaratish imkoniyatiga ega bo‘ladi.
29
Kyoln futbolchilari to‘pni nazorat qilish mahoratini namoyish etishdan mamnun va bu holat faqat himoyachi aralashganidan so‘nggina to‘xtatildi.
27
Ayntraxt Frankfurt to‘pni nazorat qilmoqda, ammo raqib o‘yinchilaridan biri vaziyatga aralashib, hujumni to‘xtatdi.
24🟨
Mario Gyotse (Ayntraxt Frankfurt) sariq kartochka bilan jazolandi. Hakam unga nisbatan hech qanday shafqat qilmadi.
24
Ayntraxt Frankfurt o‘yinchilari qisqa paslar bilan to‘pni bir-birlariga uzatishmoqda.
22
Fares Shaibi (Ayntraxt Frankfurt) jarima maydonchasi ichiga kirib bordi va darvozaning chap burchagini nishonga olib, Marvin Shvabeni dog‘da qoldirmoqchi bo‘ldi, ammo darvozabon zarbani qaytarib, ajoyib seyv namoyish etdi.
21
Ayni damda to‘pga egalik qilish ko‘rsatkichi 53:47 ni tashkil etmoqda.
21
Sebastyan Sebulonsen (1. FK Kyoln) jarima maydonchasi ichidagi sheriklaridan biriga to‘pni oshirishga urindi, ammo himoyachilardan biri ajoyib harakat qilib, to‘pni ilib oldi.
20
Kyoln jamoasi aniq qisqa paslar orqali o‘yin sur’atini nazorat qilmoqda.
18
Kyoln futbolchilari to‘pni nazorat qilishmoqda va bir-birlariga qisqa paslar bilan uzatmalar berishyapti. Ular himoyadagi bo‘shliqlar ochilishini kutishmoqda.
16
Nnamdi Kollinz (Ayntraxt Frankfurt) jarima maydonchasi ichiga yorib kirdi, ammo zarba berish uchun bo‘sh joy topa olmadi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Kyoln darvozasidan darvoza zarbasi belgilandi.
16
Ayntraxt Frankfurt maydon markazida juda yaxshi nazorat va aniq paslar bilan o‘yin ko‘rsatmoqda.
13
Borna Sosa (1. FK Kyoln) jarima maydonchasi tashqarisidan belgilangan jarima zarbasidan to‘pni jarima maydoni ichiga uzatdi. Uzatma yaxshi chiqdi, ammo darvozabon yuqoriga sakrab, to‘pni ushlab oldi va o‘z mahoratini namoyish etdi.
9
Fares Shaibi (Ayntraxt Frankfurt) burchak zarbasidan to‘pni jarima maydonchasi ichiga uzatdi, ammo himoyachilardan biri birinchi bo‘lib yetib kelib, boshi bilan to‘pni uzoqlashtirdi.
9
Jarima maydonchasi ichida Fares Shaibi (Ayntraxt Frankfurt) bo‘sh qolgan to‘pga egalik qildi. U darhol darvozaning chap pastki burchagiga zarba yo‘lladi, ammo Marvin Shvabe hushyorlik ko‘rsatib, to‘pni osonlik bilan qaytardi. Ayntraxt Frankfurt burchak zarbasini amalga oshiradi.
9
Kyoln o‘yinga moslashib olayotgandek ko‘rinmoqda va to‘pni nazorat qilmoqda. Ular hujumda yangi imkoniyatlar yaratish uchun qulay vaziyatni kutishmoqda.
6
Ayntraxt Frankfurt ajoyib paslar bilan o‘yin ko‘rsatmoqda. Ular uzun paslar seriyasi orqali to‘pga egalik qilish foizini oshirishmoqda va hujum qilish uchun qulay vaziyatni kutishmoqda.
5
Fares Shaibi (Ayntraxt Frankfurt) jarima maydonchasi ichidagi sherigini boshi bilan zarba berishga undash uchun to‘pni uzatdi, ammo uzatma juda kuchli chiqdi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Kyoln darvozaboni to‘pni o‘yinga kiritadi.
3
Yunes Ebnutalib (Ayntraxt Frankfurt) ajoyib uzatmani qabul qilib olgach, zarba berishga qaror qildi. To‘p darvozaning markaziga pastlab yo‘naldi, ammo Marvin Shvabe qiyinchiliksiz to‘pni egallab oldi.
3
Ayntraxt Frankfurt yaxshi harakat qilmoqda va himoyachilardan biri vaziyatga aralashguniga qadar bosimni saqlab turibdi.
1⏱
Birinchi bo‘lim boshlandi.
23:30
Nihoyat futbolchilar maydonga chiqib kelishdi! O‘yinni Kyoln jamoasi boshlab beradi.
23:30
Benjamin Brand bugungi o‘yinga bosh hakam etib tayinlandi va u adolatli hakamlik qilib, xatolarga yo‘l qo‘ymaslikka harakat qiladi.
23:30
Ikkala jamoaning boshlang‘ich tarkiblari allaqachon e’lon qilindi va siz ularni ushbu o‘yin tafsilotlarida ko‘rishingiz mumkin.
23:30
Xayrli kun, xonimlar va janoblar! Bizning jonli matnli sharhimizga xush kelibsiz, unda biz sizga o‘yinda sodir bo‘layotgan barcha voqealar haqida tezkor ma’lumotlarni taqdim etib boramiz.
Izohlar 0
…