Shalke — Mayns: tarkiblar va jonli matn

·3·Sport
Shalke — Mayns: tarkiblar va jonli matn

Germaniya Bundesligasi doirasidagi ShalkeMayns uchrashuvi 17 oktyabr, 18:30 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.

O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.

Shalke boshlang‘ich tarkibi: 1. Karius L., 24. Aushish A., 5. Beker T., 10. Jeko E., 23. El-Fauzi S., 17. Gantenbeyn A., 8. Gosens R., 19. Karaman K., 25. Katich N., 4. Kuruchay X., 13. Tanaka S.

Shalke zaxiradagilari: 20. Adamu J., 43. Ayxan M., 33. Beker V., 29. Dina Ebimbe J., 7. Xvan Xi-Chan, 22. Myuller K., 6. Shallenberg R., 38. Vozar L., 39. Vyober M.

Shalke bosh murabbiyi: Muslich M.

Mayns boshlang‘ich tarkibi: 1. Shvolov A., 10. Amiri N., 23. Beker S., 19. Kasi A., 21. da Kosta D., 7. Li Dje-Son, 2. Mvene P., 4. Posh S., 48. Potulski K., 6. Sano K., 9. Tis P.

Mayns zaxiradagilari: 3. Gruber F., 17. Xollerbax B., 40. Kinsig M., 11. Kyonigsdyorffer R., 15. Meloni L., 5. Martel E., 47. Nakuzola R., 8. Nebel P., 30. Vidmer S.

Mayns bosh murabbiyi: Fisher U.

ShalkeMaynsGermaniya Bundesligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Manuyel Noyer beshinchi jahon chempionatida maydonga tushdiManuyel Noyer beshinchi jahon chempionatida maydonga tushdi14 iyun 22:22O‘rtoqlik o‘yini. Germaniya Finlyandiyani yirik hisobda mag‘lub etdiO‘rtoqlik o‘yini. Germaniya Finlyandiyani yirik hisobda mag‘lub etdi1 iyun 07:24"Bavariya" o'yinda 0:3 hisobini 4:3 ko'rinishiga keltirib, irodali g'alabani qo'lga kiritdi"Bavariya" o'yinda 0:3 hisobini 4:3 ko'rinishiga keltirib, irodali g'alabani qo'lga kiritdi26 aprel 20:12"Bavariya" o'yinda 0:3 hisobini 4:3 ko'rinishiga keltirdi"Bavariya" o'yinda 0:3 hisobini 4:3 ko'rinishiga keltirdi26 aprel 18:35"Bavariya" 0:3 hisobidagi mag'lubiyatni g'alabaga aylantirdi"Bavariya" 0:3 hisobidagi mag'lubiyatni g'alabaga aylantirdi26 aprel 14:36«Bavariya» 0:3 hisobidagi mag'lubiyatni g'alabaga aylantirib, «Mayns»ni mag'lub etdi«Bavariya» 0:3 hisobidagi mag'lubiyatni g'alabaga aylantirib, «Mayns»ni mag'lub etdi26 aprel 12:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...