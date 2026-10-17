Shalke — Mayns: tarkiblar va jonli matn
Germaniya Bundesligasi doirasidagi Shalke — Mayns uchrashuvi 17 oktyabr, 18:30 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Shalke boshlang‘ich tarkibi: 1. Karius L., 24. Aushish A., 5. Beker T., 10. Jeko E., 23. El-Fauzi S., 17. Gantenbeyn A., 8. Gosens R., 19. Karaman K., 25. Katich N., 4. Kuruchay X., 13. Tanaka S.
Shalke zaxiradagilari: 20. Adamu J., 43. Ayxan M., 33. Beker V., 29. Dina Ebimbe J., 7. Xvan Xi-Chan, 22. Myuller K., 6. Shallenberg R., 38. Vozar L., 39. Vyober M.
Shalke bosh murabbiyi: Muslich M.
Mayns boshlang‘ich tarkibi: 1. Shvolov A., 10. Amiri N., 23. Beker S., 19. Kasi A., 21. da Kosta D., 7. Li Dje-Son, 2. Mvene P., 4. Posh S., 48. Potulski K., 6. Sano K., 9. Tis P.
Mayns zaxiradagilari: 3. Gruber F., 17. Xollerbax B., 40. Kinsig M., 11. Kyonigsdyorffer R., 15. Meloni L., 5. Martel E., 47. Nakuzola R., 8. Nebel P., 30. Vidmer S.
Mayns bosh murabbiyi: Fisher U.
Izohlar 0
…