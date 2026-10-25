Liverpul — Brayton: tarkiblar va jonli matn
Angliya Premer-ligasi doirasidagi Liverpul — Brayton uchrashuvi 25 oktyabr, 19:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Liverpul boshlang‘ich tarkibi: 1. Alisson, 33. Arauxo R., 29. Barkola B., 18. Gakpo K., 38. Gravenberx R., 9. Isak A., 5. Jake J., 6. Kerkez M., 10. Mak Allister A., 4. van Deyk V., 7. Virts F.
Liverpul bosh murabbiyi: Iraola A.
Brayton boshlang‘ich tarkibi: 1. Verbryuggen B., 14. Andres K., 26. Ayari Ya., 21. Boskali O., 29. De Kyoyper M., 5. Dank L. (kapitan), 25. Gomes D., 13. Gross P., 24. Kadioglu F., 19. Kostulas K., 44. Vushkovich L.
Brayton bosh murabbiyi: Xyurseler F.
Izohlar 0
…