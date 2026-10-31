Manchester Siti — Brayton: tarkiblar va jonli matn
Angliya Premer-ligasi doirasidagi Manchester Siti — Brayton uchrashuvi 31 oktyabr, 20:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Manchester Siti boshlang‘ich tarkibi: 1. Donnarumma J., 27. Nunes M., 45. Xusanov A., 3. Diash R. (kapitan), 24. Gvardiol J., 5. Anderson E., 32. Buaddi A., 7. Ndiaye I., 17. Fernandes E., 11. Doku J., 9. Xoland E.
Manchester Siti zaxiradagilari: 37. Allan Elias, 10. Sherki R., 47. Foden F., 6. Gexi M., 8. Kovachich M., 82. Lyuis R., 33. O'Reyli N., 28. Ruli J., 22. Vitor Reys.
Manchester Siti bosh murabbiyi: Mareska E.
Brayton boshlang‘ich tarkibi: 1. Verbryuggen B., 20. Koshtinya, 44. Vushkovich L., 5. Dank L. (kapitan), 21. Boskali O., 13. Gross P., 14. Andres K., 25. Gomes D., 26. Ayari Ya., 29. De Kyoyper M., 19. Kostulas K.
Brayton zaxiradagilari: 3. Hadjam J., 8. Xinshelvud Dj., 11. Minte Ya., 33. O'Rayli M., 10. Rutter G., 23. Stil Dj., 30. Svoboda M., 27. Viffer M., 35. Yalkuye M.
Brayton bosh murabbiyi: Xyurseler F.
Izohlar 0
…