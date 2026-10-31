Manchester Siti — Brayton: tarkiblar va jonli matn

·74·Sport
Manchester Siti — Brayton: tarkiblar va jonli matn

Angliya Premer-ligasi doirasidagi Manchester Siti — Brayton uchrashuvi 31 oktyabr, 20:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.

O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.

Manchester Siti boshlang‘ich tarkibi: 1. Donnarumma J., 27. Nunes M., 45. Xusanov A., 3. Diash R. (kapitan), 24. Gvardiol J., 5. Anderson E., 32. Buaddi A., 7. Ndiaye I., 17. Fernandes E., 11. Doku J., 9. Xoland E.

Manchester Siti zaxiradagilari: 37. Allan Elias, 10. Sherki R., 47. Foden F., 6. Gexi M., 8. Kovachich M., 82. Lyuis R., 33. O'Reyli N., 28. Ruli J., 22. Vitor Reys.

Manchester Siti bosh murabbiyi: Mareska E.

Brayton boshlang‘ich tarkibi: 1. Verbryuggen B., 20. Koshtinya, 44. Vushkovich L., 5. Dank L. (kapitan), 21. Boskali O., 13. Gross P., 14. Andres K., 25. Gomes D., 26. Ayari Ya., 29. De Kyoyper M., 19. Kostulas K.

Brayton zaxiradagilari: 3. Hadjam J., 8. Xinshelvud Dj., 11. Minte Ya., 33. O'Rayli M., 10. Rutter G., 23. Stil Dj., 30. Svoboda M., 27. Viffer M., 35. Yalkuye M.

Brayton bosh murabbiyi: Xyurseler F.

Jonli reportaj0-1 JONLI
20🟨
Sariq kartochkani Chema Andres (Brayton) qabul qilib oldi.
17
To‘pga egalik qilish nisbati 40:60 ko‘rinishida.
16
Yoshko Gvardiol (Manchester Siti) jarima maydonchasi yaqinida bo‘sh hudud topib, Elliot Anderson tomonidan uzatilgan burchak zarbasini boshi bilan darvoza tomon yo‘lladi, ammo zarba o‘ng ustundan anchagina uzoqdan o‘tib ketdi.
16
Elliot Anderson (Manchester Siti) burchak zarbasini amalga oshirish uchun yaqinlashdi va u to‘pni jarima maydonchasi ichiga uzatishi kutilmoqda.
15
Enso Fernandes (Manchester Siti) burchak zarbasini amalga oshirdi, ammo himoyachi to‘pni ilib oldi. Yon hakam to‘g‘ri qaror qabul qildi va Manchester Siti yana burchak zarbasini tepadi.
15
Mateus Nunes (Manchester Siti) jarima maydonchasi ichiga to‘pni kuchli uzatdi va Erling Xoland uni yaxshi qabul qilib oldi. U zarba berishga hozirlandi, ammo himoyachilardan biri o‘z vaqtida to‘pga yetib keldi. Yon hakam burchak zarbasini ko‘rsatdi, Manchester Siti uni amalga oshiradi.
110-1
Gol! Maksim De Kyoyperdan ajoyib harakat, u hujumni tashkil etishda muhim rol o‘ynadi. U to‘pni Yasin Ayariga (Brayton) uzatdi, u esa Janluiji Donnarummani darvozaning pastki o‘ng burchagiga yo‘llagan ajoyib zarbasi bilan dog‘da qoldirdi. 0:1.
9
Diyego Gomes (Brayton) jarima maydonchasi ichida to‘pga qo‘li bilan teginib ketgandek ko‘rindi, ammo hakam penalti belgilashni rad etdi va o‘yinni davom ettirishga ishora qildi!
8
Maksim De Kyoyper (Brayton) oldinga o‘tishga urindi, ammo to‘pni qabul qilishda xatoga yo‘l qo‘ydi va uni yo‘qotdi.
7
Paskal Gross (Brayton) burchak zarbasidan sherigini topmoqchi bo‘ldi, ammo darvozabon to‘pni egallab oldi.
7
Maksim De Kyoyper (Brayton) uzoq masofaga to‘pni uzatdi, ammo u sheriklariga yetib borishi uchun kuch yetarli bo‘lmadi va himoyachilardan biri to‘pni ilib oldi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va burchak zarbasi belgilandi. Brayton raqib darvozasi oldida xavfli vaziyat yaratish imkoniyatiga ega bo‘ladi.
4
Abduqodir Husanov (Manchester Siti) jamoadoshlarini izlab jarima maydonchasi ichiga to‘pni uzatdi, ammo himoyachilar uni bartaraf etishga muvaffaq bo‘lishdi.
3
Diyego Gomes (Brayton) tomonidan qo‘pol o‘yin. Hakam fol qayd etib, hushtak chaldi.
1
Hakam hushtagini chaldi va o‘yin boshlandi.
20:01
O‘yinchilar maydonda va o‘yinni Brayton boshlab beradi.
20:00
Bugungi o‘yinni boshqarib borish Kreyg Pousonga ishonib topshirildi.
20:00
Ushbu o‘yin uchun boshlang‘ich tarkiblar e’lon qilindi.
20:00
Assalomu alaykum va xush kelibsiz, bizning matnli jonli sharhimizga! Biz sizga o‘yinda sodir bo‘layotgan barcha voqealar haqida tezkor ma’lumotlarni taqdim etib boramiz. Boshlang‘ich tarkiblar juda yaqin vaqt ichida e’lon qilinadi.
Manchester SitiBraytonAngliya Premer-ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Liverpul — Brayton: tarkiblar va jonli matnLiverpul — Brayton: tarkiblar va jonli matn25 oktabr 17:46Abduqodir Husanov asosiy tarkibda: “Manchester Siti” “Brayton”ga qarshi saf tortmoqdaAbduqodir Husanov asosiy tarkibda: “Manchester Siti” “Brayton”ga qarshi saf tortmoqdaBugun 19:50Husanovning o‘yini qanday baholandi: “Manchester Siti” “Brayton” to‘sig‘idan qanday o‘tdi?Husanovning o‘yini qanday baholandi: “Manchester Siti” “Brayton” to‘sig‘idan qanday o‘tdi?29 oktabr 08:39Abduqodir Husanovga necha ball berildi? “Manchester Siti” — “Brayton” uchrashuvi tahliliAbduqodir Husanovga necha ball berildi? “Manchester Siti” — “Brayton” uchrashuvi tahlili29 oktabr 08:25Ettixadda 4 ta gol va asabiy seriya: “Manchester Siti” “Brayton” to‘sig‘idan zo‘rg‘a o‘tdiEttixadda 4 ta gol va asabiy seriya: “Manchester Siti” “Brayton” to‘sig‘idan zo‘rg‘a o‘tdi29 oktabr 07:51Brayton — Kristal Pelas: tarkiblar va jonli matnBrayton — Kristal Pelas: tarkiblar va jonli matn18 oktabr 16:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi