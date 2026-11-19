Pochettino «Enfild»ga g‘alaba uchun boradi: «Manchester Yunayted»ni qanday sinov kutmoqda?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Manchester Yunayted»ning yangi bosh murabbiyi Mauritsio Pochettino jamoa bilan ilk rasmiy uchrashuvini 22 noyabr kuni «Enfild»da «Liverpul»ga qarshi o‘tkazadi.
- Argentinalik mutaxassis turnir jadvalida 18-o‘rinda borayotgan jamoasidan himoyalanishni emas, balki raqibdan cho‘chimay g‘alaba uchun kurashishni talab qilmoqda.
«Manchester Yunayted»ning yangi bosh murabbiyi Mauritsio Pochettino jamoa bilan ilk uchrashuviniyoq Angliya futbolidagi eng keskin raqobatlardan biri — «Liverpul»ga qarshi bahsda o‘tkazadi. Manchesterliklar Premer-liga turnir jadvalining quyi qismida qolib ketgan bir paytda argentinalik mutaxassis «Enfild»ga g‘alaba qozonish niyatida yo‘l olishini bildirdi.
Pochettino futbolchilaridan raqib nomidan cho‘chimaslikni, tashabbusni o‘z qo‘liga olishni va «Manchester Yunayted»ning tarixiy maqomiga munosib o‘yin ko‘rsatishni talab qilmoqda. Biroq uning oldidagi vazifa oson emas: yangi murabbiy jamoani boshqarishga endi kirishgan, ilk sinov esa safardagi prinsipial raqibga qarshi kechadi.
Pochettino «Enfild»da nimani maqsad qilgan?
Mauritsio Pochettino «Liverpul»ga qarshi uchrashuv oldidan o‘z qarashlarini ochiq bayon qildi. Uning ta’kidlashicha, «Manchester Yunayted» bu safar faqat himoyalanish yoki mag‘lubiyatdan qochish uchun emas, balki g‘alaba uchun kurashish maqsadida maydonga tushadi.
«Biz «Enfild»ga g‘alaba qozonish, jasorat bilan o‘ynash va «Manchester Yunayted» ekanimizni ko‘rsatish niyatida yo‘l olamiz. Qat’iyat bilan harakat qilishimiz, tashabbusni o‘z qo‘limizga olishimiz, hech narsadan qo‘rqmasligimiz va «Liverpul» kabi kuchli jamoaga munosib qarshilik ko‘rsatishimiz kerak», — dedi argentinalik mutaxassis.
Pochettinoning bu gaplari uning yangi jamoasidan qanday o‘yin talab qilayotganini ko‘rsatadi. U futbolchilarning faqat natija uchun emas, balki maydondagi jasorati, faolligi va jamoaviy harakati uchun ham mas’uliyat his qilishini istamoqda.
«Manchester Yunayted» uchun vaziyat jiddiy
«Qizil iblislar» mavsumni muvaffaqiyatsiz boshladi. Jamoa Angliya Premer-ligasida 8 ochko bilan 18-o‘rinda bormoqda. Bunday natija klubning maqomi va muxlislar kutgan darajasiga mutlaqo mos kelmaydi.
Shu sababli Pochettinoning tayinlanishi jamoa uchun yangi bosqich boshlanishini anglatadi. Undan qisqa vaqt ichida futbolchilarning ruhiy holatini yaxshilash, jamoaviy o‘yinni shakllantirish va natijalarni o‘zgartirish kutilmoqda.
Argentinalik mutaxassis esa vaziyatni bir kunda o‘zgartirish mumkin emasligini anglayotganini bildirgan. U jamoani bosqichma-bosqich rivojlantirish, futbolchilarning salohiyatini ochish va g‘alabaga bo‘lgan ishonchni qaytarishni maqsad qilgan.
«Liverpul»ga qarshi ilk sinov qachon?
«Liverpul» va «Manchester Yunayted» o‘rtasidagi bahs 22 noyabr, yakshanba kuni «Enfild» stadionida bo‘lib o‘tadi. Uchrashuv Toshkent vaqti bilan soat 21:30 da boshlanadi.
Bu bahs Pochettino uchun «Manchester Yunayted» bosh murabbiyi sifatidagi ilk rasmiy uchrashuv bo‘ladi. Demak, u yangi jamoasidagi faoliyatiniyoq katta e’tibor markazidagi derbida boshlaydi.
«Liverpul» turnir jadvalida to‘rtinchi o‘rinni egallab turibdi va 18 ochko jamg‘argan. Shu bois jadvaldagi o‘rinlar, jamoalarning mavsum davomidagi natijalari va maydon egalari omili «Manchester Yunayted» uchun sinovni yanada qiyinlashtiradi.
Pochettino va’dasini amalga oshira oladimi?
Yangi murabbiyning dadil bayonoti muxlislarda umid uyg‘otishi mumkin. Ammo «Manchester Yunayted» uchun endi gaplardan ko‘ra maydondagi natija muhimroq. Pochettino futbolchilarni qisqa vaqt ichida bir maqsad atrofida birlashtira oladimi, jamoa «Enfild»da uning talablariga javob bera oladimi — bu savollarga 22 noyabr kuni javob topiladi.
Bir narsa aniq: Pochettino yangi klubidagi faoliyatini ehtiyotkorlik bilan emas, katta maqsad bilan boshlamoqchi. «Enfild»dagi ilk uchrashuv esa uning rejalari qanchalik tez amalga osha boshlashini ko‘rsatadi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…