Everton — Liverpul: jonli matnli translyatsiya (Angliya Premer-ligasi)
Angliya Premer-ligasi doirasidagi Everton — Liverpul uchrashuvi 29 noyabr, 17:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Everton boshlang‘ich tarkibi: 1. Pikford J. (kapitan), 11. Barri T., 4. Brantueyt J., 8. Dyusberi-Holl K., 20. Dibling T., 37. Garner J., 10. Grilish J., 30. Hakni H., 5. Kin M., 16. Mikolenko V., 15. O'Brayen J.
Everton zaxiradagilari: 24. Alkaras K., 45. Armstrong H., 19. Jorj T., 58. Grem B., 22. Jonson B., 31. King T., 2. Meytlend-Naylz A., 34. Ryol M., 12. Trevers M.
Everton bosh murabbiyi: Moyes D.
Liverpul boshlang‘ich tarkibi: 1. Alisson, 29. Barkola B., 30. Frimpong J., 9. Isak A., 5. Jake J., 6. Kerkez M., 10. Mak Allister A., 73. Ngumoxa R., 8. Soboslai D., 4. van Deyk V. (kapitan), 7. Virts F.
Liverpul zaxiradagilari: 33. Arauxo R., 14. Keza F., 2. Gomes Dj., 67. Kumas L., 25. Mamardashvili G., 53. Makkonnell Dj., 23. Munos V., 42. Noni T., 21. Simikas K.
Liverpul bosh murabbiyi: Iraola A.
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…