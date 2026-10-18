Brayton — Kristal Pelas: tarkiblar va jonli matn
Angliya Premer-ligasi doirasidagi Brayton — Kristal Pelas uchrashuvi 18 oktyabr, 18:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Brayton boshlang‘ich tarkibi: 1. Verbryuggen B., 14. Andres K., 26. Ayari Ya., 21. Boskali O., 29. De Kyoyper M., 5. Dank L. (kapitan), 25. Gomes D., 13. Gross P., 24. Kadioglu F., 19. Kostulas K., 44. Vushkovich L.
Brayton zaxiradagilari: 20. Koshtinya, 3. Hadjam J., 8. Xinshelvud Dj., 33. O'Rayli M., 15. Osman I., 10. Rutter G., 23. Stil Dj., 30. Svoboda M., 35. Yalkuye M.
Brayton bosh murabbiyi: Xyurseler F.
Kristal Pelas boshlang‘ich tarkibi: 44. Benites V., 21. Axanor X., 6. Kanvo J., 18. Kamada D., 25. Xalayli A., 22. Larsen Y., 3. Mitchell T., 10. Pino Y., 26. Richards K., 23. Timber K., 20. Uorton A. (kapitan).
Kristal Pelas zaxiradagilari: 19. Xyuz U., 8. Lerma J., 14. Mateta J., 31. Mettyus R., 11. Maknil D., 30. Mingesa O., 9. Nketia E., 24. Osorio D., 7. Sarr I.
Kristal Pelas bosh murabbiyi: Seydj P.
Izohlar 0
…