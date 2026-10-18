Brayton — Kristal Pelas: tarkiblar va jonli matn

·39·Sport
Brayton — Kristal Pelas: tarkiblar va jonli matn

Angliya Premer-ligasi doirasidagi BraytonKristal Pelas uchrashuvi 18 oktyabr, 18:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.

O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.

Brayton boshlang‘ich tarkibi: 1. Verbryuggen B., 14. Andres K., 26. Ayari Ya., 21. Boskali O., 29. De Kyoyper M., 5. Dank L. (kapitan), 25. Gomes D., 13. Gross P., 24. Kadioglu F., 19. Kostulas K., 44. Vushkovich L.

Brayton zaxiradagilari: 20. Koshtinya, 3. Hadjam J., 8. Xinshelvud Dj., 33. O'Rayli M., 15. Osman I., 10. Rutter G., 23. Stil Dj., 30. Svoboda M., 35. Yalkuye M.

Brayton bosh murabbiyi: Xyurseler F.

Kristal Pelas boshlang‘ich tarkibi: 44. Benites V., 21. Axanor X., 6. Kanvo J., 18. Kamada D., 25. Xalayli A., 22. Larsen Y., 3. Mitchell T., 10. Pino Y., 26. Richards K., 23. Timber K., 20. Uorton A. (kapitan).

Kristal Pelas zaxiradagilari: 19. Xyuz U., 8. Lerma J., 14. Mateta J., 31. Mettyus R., 11. Maknil D., 30. Mingesa O., 9. Nketia E., 24. Osorio D., 7. Sarr I.

Kristal Pelas bosh murabbiyi: Seydj P.

Jonli reportaj2-0 JONLI
72-0
Diyego Gomes (Brayton) ajoyib uzatmani qabul qilib oldi va uzoq masofadan darvozabon ojiz qolgan burchakka zarba yo‘lladi. Qanday ajoyib gol!
6
Maksim De Kyoyper (Brayton) sirpanib kelib to‘pni olib qo‘ymoqchi bo‘ldi, ammo raqibining oyog‘iga zarba berdi. Hakam qoidabuzarlik uchun hushtagini chaldi. Kristal Pelas foydasiga jarima zarbasi belgilandi.
4
AVTOGOL! Jarima zarbasidan to‘p markazga uzatildi va Jeydi Kanvot (Kristal Pelas) omadsizlik tufayli to‘pni o‘z darvozasiga kiritib qo‘ydi. 1:0.
3
Robert Jons hushtagini chaldi, chunki Anan Xalayli (Kristal Pelas) raqibiga nisbatan qo‘pollik ishlatdi. Brayton jarima zarbasini amalga oshiradi.
3
Paskal Gross (Brayton) tomonidan amalga oshirilgan uzatma jarima maydonchasiga yetib bormadi, himoyachilar to‘pni xavfsiz hududga uzoqlashtirishdi.
1
Ushbu uchrashuvning birinchi bo‘limi boshlanish arafasida.
18:00
Brayton o‘yinni boshlab beradi.
18:00
Bugungi uchrashuv bosh hakami bilan tanishtirib o‘tamiz, u — Robert Jons.
18:00
Ushbu uchrashuv tafsilotlarida, o‘yin boshlanishi arafasida jamoalarning tarkiblari bilan tanishib chiqishingiz mumkin.
18:00
Barcha futbol muxlislariga salom, biz sizga ushbu o‘yinning jonli sharhini taqdim etish uchun shu yerdamiz va barcha eng qiziqarli hamda muhim vaziyatlarni yoritib boramiz. Biz hech narsani o‘tkazib yubormasligingizga ishonch hosil qilamiz, shunchaki bemalol o‘tiring va zavq oling.
BraytonKristal PelasAngliya Premer-ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

APLda kutilmagan holat: Sentyabrning barcha sovrinlarini birgina klub ilib ketdiAPLda kutilmagan holat: Sentyabrning barcha sovrinlarini birgina klub ilib ketdi2 oktabr 22:05Lion — Kristal Pelas: tarkiblar va jonli matnLion — Kristal Pelas: tarkiblar va jonli matn15 oktabr 20:33Yevropa Ligasining yangilangan bosqichida kimlar o‘zaro to‘qnashadi?Yevropa Ligasining yangilangan bosqichida kimlar o‘zaro to‘qnashadi?28 avgust 18:36Brayton — Kauno Jalgiris: tarkiblar va jonli matnBrayton — Kauno Jalgiris: tarkiblar va jonli matn15 oktabr 22:51“Kristal Pelas” Glasner bilan yana bir tarix yozdi“Kristal Pelas” Glasner bilan yana bir tarix yozdi28 may 09:09Rasman: «Chelsi» «Kristal Pelas» yulduzini rekord summaga sotib oldi!Rasman: «Chelsi» «Kristal Pelas» yulduzini rekord summaga sotib oldi!30 iyul 19:16
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...