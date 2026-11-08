APLda kutilmagan burilish: “Brayton” “Siti”ni ortda qoldirdi, “Liverpul” esa 4-o‘rinda
Angliya Premer-ligasining 10-turi doirasida bir qator markaziy va kutilmagan natijalarga boy uchrashuvlar yakunlandi.
Turning eng katta sensatsiyasini qayd etayotgan «Brayton» o‘z maydonida «Brentford»ni mag‘lub etib, turnir jadvalida inqirozga yuz tutgan «Manchester Siti»ni ortda qoldirdi va 2-o‘ringa ko‘tarildi. Shu bilan birga, Londonga safar qilgan «Liverpul» autsayder «Kristal Pelas» ustidan 3:1 hisobida ishonchli g‘alabaga erishib, kuchli to‘rtlikdan joy oldi.
«Selxyorst Park»dagi g‘alaba: Mak Allister, Virts va Isakning gollari
«Liverpul» safarda o‘yin tizginini to‘liq o‘z qo‘lida ushlab, muhim uch ochkoni rasmiylashtirdi:
Hisobning ochilishi: 40-daqiqada Aleksis Mak Allister aniq zarba bilan mersisaydliklarni oldinga olib chiqdi — 0:1;
Yangi yulduzlarning mahorati: Ikkinchi bo‘limda Florian Virts 54-daqiqada hisobni oshirgan bo‘lsa, 89-daqiqada Aleksandr Isak raqib darvozasini ishg‘ol qilib, bahsga nuqta qo‘ydi — 0:3;
So‘nggi daqiqadagi penalti: Mezbonlar faqatgina hakam qo‘shib bergan 90+5-daqiqada Eddi Nketia tomonidan amalga oshirilgan penalti evaziga hisobdagi farqni biroz qisqartirishga muvaffaq bo‘ldi, xolos — 1:3.
10-turning barcha qaydnomalari va natijalari
«Kristal Pelas» — «Liverpul» 1:3
Gollar: Nketia (90+5, pen.) — Mak Allister (40), Virts (54), Isak (89).
«Kristal Pelas»: Henderson, Richards, Disasi, Lerma, Mingesa (Halayli, 88), Uorton, Timber (Osorio, 60), Mitchell, Kamada, Pino (Maknil, 82), Larsen (Nketia, 72).
«Liverpul»: Alisson, Arauxo (Gomes, 90+1), Jake, van Deyk, Kerkez, Soboslai (Nioni, 69), Mak Allister, Virts, Gakpo (Ngumoa, 76), Barkolya (Munoz, 69), Isak (Kumas, 90+1).
Ogohlantirishlar: Arauxo (24), Barkolya (59), Pino (72), Munoz (82), Lerma (83), Mak Allister (83).
«Brayton» — «Brentford» 2:0
Gollar: Gomes (15), Gross (42, pen.).
Chetlatish: Tiago (23, «Brentford»).
(«Brayton» dastlabki bo‘limdayoq g‘alabani naqd qilib, raqibning 23-daqiqada 10 kishi bo‘lib qolishidan unumli foydalandi).
«Ipsvich» — «Bornmut» 1:2
Gollar: Klark (73, pen.) — Evanilson (5), Devis (46, avt.).
(«Bornmut» tezkor gol va ikkinchi bo‘lim boshidagi avtogol evaziga safarda qiyin g‘alabaga erishdi).
Turnir jadvalidagi vaziyat
Ushbu natijalardan so‘ng musobaqa jadvalining yuqori qismida jiddiy siljishlar yuz berdi:
O‘rin
Jamoa
O‘yin
Ochko
Holat / O‘zgarish
1
«Arsenal»
10
27
Yakkapeshqadam
2
«Brayton»
10
22
«Siti»ni ortda qoldirib, 2-o‘ringa chiqdi
3
«Manchester Siti»
10
21
3-mag‘lubiyatdan so‘ng 3-pog‘onaga tushdi
4
«Liverpul»
10
18
G‘alaba evaziga kuchli to‘rtlikda
7
«Bornmut»
10
15
Safardagi g‘alaba bilan 7-o‘rinda
8
«Brentford»
10
14
Mag‘lubiyatdan keyin 8-o‘rinda qoldi
14
«Ipsvich»
10
11
Quyi pog‘onalarda xavf ostida
20
«Kristal Pelas»
10
7
Musobaqa autsayderi bo‘lib qolmoqda
Izohlar 0
…