APLda kutilmagan burilish: “Brayton” “Siti”ni ortda qoldirdi, “Liverpul” esa 4-o‘rinda

·11·Sport
APLda kutilmagan burilish: “Brayton” “Siti”ni ortda qoldirdi, “Liverpul” esa 4-o‘rinda

Angliya Premer-ligasining 10-turi doirasida bir qator markaziy va kutilmagan natijalarga boy uchrashuvlar yakunlandi.

Turning eng katta sensatsiyasini qayd etayotgan «Brayton» o‘z maydonida «Brentford»ni mag‘lub etib, turnir jadvalida inqirozga yuz tutgan «Manchester Siti»ni ortda qoldirdi va 2-o‘ringa ko‘tarildi. Shu bilan birga, Londonga safar qilgan «Liverpul» autsayder «Kristal Pelas» ustidan 3:1 hisobida ishonchli g‘alabaga erishib, kuchli to‘rtlikdan joy oldi.

«Selxyorst Park»dagi g‘alaba: Mak Allister, Virts va Isakning gollari

«Liverpul» safarda o‘yin tizginini to‘liq o‘z qo‘lida ushlab, muhim uch ochkoni rasmiylashtirdi:

  • Hisobning ochilishi: 40-daqiqada Aleksis Mak Allister aniq zarba bilan mersisaydliklarni oldinga olib chiqdi — 0:1;

  • Yangi yulduzlarning mahorati: Ikkinchi bo‘limda Florian Virts 54-daqiqada hisobni oshirgan bo‘lsa, 89-daqiqada Aleksandr Isak raqib darvozasini ishg‘ol qilib, bahsga nuqta qo‘ydi — 0:3;

  • So‘nggi daqiqadagi penalti: Mezbonlar faqatgina hakam qo‘shib bergan 90+5-daqiqada Eddi Nketia tomonidan amalga oshirilgan penalti evaziga hisobdagi farqni biroz qisqartirishga muvaffaq bo‘ldi, xolos — 1:3.

10-turning barcha qaydnomalari va natijalari

  • «Kristal Pelas» — «Liverpul» 1:3

    Gollar: Nketia (90+5, pen.) — Mak Allister (40), Virts (54), Isak (89).

    «Kristal Pelas»: Henderson, Richards, Disasi, Lerma, Mingesa (Halayli, 88), Uorton, Timber (Osorio, 60), Mitchell, Kamada, Pino (Maknil, 82), Larsen (Nketia, 72).

    «Liverpul»: Alisson, Arauxo (Gomes, 90+1), Jake, van Deyk, Kerkez, Soboslai (Nioni, 69), Mak Allister, Virts, Gakpo (Ngumoa, 76), Barkolya (Munoz, 69), Isak (Kumas, 90+1).

    Ogohlantirishlar: Arauxo (24), Barkolya (59), Pino (72), Munoz (82), Lerma (83), Mak Allister (83).

  • «Brayton» — «Brentford» 2:0

    Gollar: Gomes (15), Gross (42, pen.).

    Chetlatish: Tiago (23, «Brentford»).

    («Brayton» dastlabki bo‘limdayoq g‘alabani naqd qilib, raqibning 23-daqiqada 10 kishi bo‘lib qolishidan unumli foydalandi).

  • «Ipsvich» — «Bornmut» 1:2

    Gollar: Klark (73, pen.) — Evanilson (5), Devis (46, avt.).

    («Bornmut» tezkor gol va ikkinchi bo‘lim boshidagi avtogol evaziga safarda qiyin g‘alabaga erishdi).

Turnir jadvalidagi vaziyat

Ushbu natijalardan so‘ng musobaqa jadvalining yuqori qismida jiddiy siljishlar yuz berdi:

O‘rin

Jamoa

O‘yin

Ochko

Holat / O‘zgarish

1

«Arsenal»

10

27

Yakkapeshqadam

2

«Brayton»

10

22

«Siti»ni ortda qoldirib, 2-o‘ringa chiqdi

3

«Manchester Siti»

10

21

3-mag‘lubiyatdan so‘ng 3-pog‘onaga tushdi

4

«Liverpul»

10

18

G‘alaba evaziga kuchli to‘rtlikda

7

«Bornmut»

10

15

Safardagi g‘alaba bilan 7-o‘rinda

8

«Brentford»

10

14

Mag‘lubiyatdan keyin 8-o‘rinda qoldi

14

«Ipsvich»

10

11

Quyi pog‘onalarda xavf ostida

20

«Kristal Pelas»

10

7

Musobaqa autsayderi bo‘lib qolmoqda

Angliya Premer-ligasiLiverpulBraytonAPL
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Liverpul — Brayton: tarkiblar va jonli matnLiverpul — Brayton: tarkiblar va jonli matn25 oktabr 17:46APLda shiddatli tur: “Liverpul” muhim g‘alabaga erishdi, “Nyukasl” Londonda zafar quchdiAPLda shiddatli tur: “Liverpul” muhim g‘alabaga erishdi, “Nyukasl” Londonda zafar quchdi25 oktabr 21:28Manchester Siti — Brayton: tarkiblar va jonli matnManchester Siti — Brayton: tarkiblar va jonli matn31 oktabr 18:57Brayton — Kristal Pelas: tarkiblar va jonli matnBrayton — Kristal Pelas: tarkiblar va jonli matn18 oktabr 16:52Nega “Liverpul” bosh murabbiyi mag‘lubiyatdan keyin ham jamoasini maqtadi?Nega “Liverpul” bosh murabbiyi mag‘lubiyatdan keyin ham jamoasini maqtadi?2 noyabr 12:17Arteta jamoasidan chempionlik yurishi: “Arsenal” safarda “Liverpul”ni taslim etdiArteta jamoasidan chempionlik yurishi: “Arsenal” safarda “Liverpul”ni taslim etdi1 noyabr 23:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi