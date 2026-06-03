Bayern-Star Lennart Karl spricht über seine Idole und Lionel Messi

Das junge Talent des FC Bayern, Lennart Karl, sprach über die Spieler, die seine Entwicklung inspiriert haben. Für den jungen Mittelfeldspieler dienen drei Teamkollegen beim Münchner Klub – Michael Olise, Joshua Kimmich und Harry Kane – als wichtigste Vorbilder. Karl betonte, dass genau der Spielstil und die Arbeitseinstellung dieser Stars seine zukünftigen Ziele bestimmen. Goal.com berichtet .

Lennart Karl machte keinen Hehl aus seiner Bewunderung für Michael Olises Spiel. „Michael Olise ist ein besonderer Spieler für mich; er ist ebenfalls Linksfuß und bekleidet ähnliche Positionen auf dem Platz. Ich kann viel von seiner Ballbehandlung und Gelassenheit lernen“, sagte der 18-jährige Fußballer in einem Interview mit den offiziellen Medien des FC Bayern.

Karl lobte auch die Trainingsdisziplin von Profis wie dem Kapitän der deutschen Nationalmannschaft, Joshua Kimmich, und dem Anführer der englischen Nationalmannschaft, Harry Kane. Seiner Meinung nach sind der Fleiß dieser Spieler im Kraftraum und ihr ernsthafter Umgang mit dem Tagesablauf eine große Lehre für jeden jungen Spieler.

Dennoch bleibt Lionel Messi das größte Idol für Lennart Karl. Interessanterweise trägt der junge Fußballer bei Spielen Schienbeinschoner mit einem Bild von Lionel Messi. „Ja, ich habe Messi auf meinem linken Schienbeinschoner. Seit ich angefangen habe, Fußball zu spielen, ist er mein Ideal – Linksfuß, klein gewachsen und unglaubliche Fähigkeiten am Ball“, erklärte Karl.

Das junge Talent hat sich nun zum Ziel gesetzt, sich bei der Weltmeisterschaft in der deutschen Nationalmannschaft unter Julian Nagelsmann zu beweisen. In der Gruppenphase trifft Deutschland auf Curaçao, die Elfenbeinküste und Ecuador. Karl möchte durch dieses Turnier sein internationales Ansehen weiter steigern.