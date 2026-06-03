Premier-League-Spieler mit den größten Transferwertverlusten

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Premier-League-Spieler mit den größten Transferwertverlusten

In der Welt des Fußballs schwanken die Marktwerte der Spieler häufig, abhängig nicht nur von ihrem Talent, sondern auch von ihrer aktuellen Form, Verletzungen und Leistungen. Das maßgebliche Portal Transfermarkt, das globale Fußballstatistiken führt, hat die Marktwerte der Vertreter der englischen Premier League (EPL) neu berechnet. Infolgedessen wurde basierend auf den Ergebnissen der Saison 2025/26 ein Anti-Ranking der Spieler erstellt, die die größten Einbußen beim Transferwert hinnehmen mussten.

Größter Verlust: Dejan Kulusevski

Leider führt der Mittelfeldspieler des Londoner Klubs Tottenham diese Liste an: Dejan Kulusevski . Der Marktwert des schwedischen Spielers ist um ganze 18 Millionen Euro gesunken und liegt derzeit bei nur noch 17 Millionen Euro.

Ebenfalls in den Top drei sind Liverpools Stürmer Alexander Isak und Tottenhams Verteidiger Micky van de Ven, deren Marktwerte ebenfalls um 15 Millionen Euro gesunken sind.

Top 10 Stars mit den größten Wertverlusten

In der folgenden analytischen Tabelle können Sie die 10 bekanntesten EPL-Spieler im Detail kennenlernen, deren Werte in der abgelaufenen Saison deutlich gesunken sind:

Platz

Spieler (Klub)

Aktueller Wert (Mio. €)

Wertverlust (Mio. €)

1

Dejan Kulusevski (Tottenham)

17

-18

2

Alexander Isak (Liverpool)

85

-15

3

Micky van de Ven (Tottenham)

50

-15

4

Rodri (Manchester City)

50

-15

5

Alejandro Garnacho (Chelsea)

28

-12

6

Bukayo Saka (Arsenal)

110

-10

7

Florian Wirtz (Liverpool)

100

-10

8

Cole Palmer (Chelsea)

100

-10

9

Moisés Caicedo (Chelsea)

100

-10

10

Ryan Gravenberch (Liverpool)

80

-10

Bemerkenswert: Selbst die teuersten Stars mit Marktwerten über 100 Millionen Euro, wie Bukayo Saka, Florian Wirtz, Cole Palmer und Moisés Caicedo, haben aufgrund mangelnder Konstanz 10 Millionen Euro an Wert „verloren“.

Verfolgen Sie auf Zamin stets unerwartete Einbrüche in der Fußballwelt, neue Transfergerüchte und die interessantesten Neuigkeiten rund um Ihre Lieblingsmannschaften!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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