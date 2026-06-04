Liverpool und Manchester City kurz vor Verpflichtung deutsches Talents

Zwei Giganten der Premier League, Liverpool und Manchester City, haben sich im Rennen um den jungen Star von Hertha BSC, Kenneth Eichhorn, als klare Favoriten positioniert. Nachdem die Bundesliga-Spitzenklubs FC Bayern München und Borussia Dortmund die Verhandlungen um den 16-jährigen Mittelfeldspieler abgebrochen haben, bietet sich den englischen Klubs eine große Chance. Goal.com berichtet .

Berichten zufolge war Bayerns Sportdirektor Max Eberl ein großer Befürworter des Transfers und stand in regelmäßigem Kontakt mit den Beratern des Spielers. Die Vereinsführung in München konnte jedoch keine endgültige Einigung erzielen. Das Bayern-Management zieht es vor, sich auf die eigenen Nachwuchsspieler zu konzentrieren, anstatt hohe Summen für Transfers auszugeben.

Das Haupthindernis für den Transfer waren die finanziellen Forderungen der Spielerberater. Berichten zufolge überstiegen die geforderten Handgelder 10 Millionen Euro, was sogar höher ist als die an Hertha BSC zu zahlende Ablösesumme. Auch Borussia Dortmund stieg aus dem Rennen aus, da das Gesamtpaket aus demselben Grund als zu teuer eingestuft wurde.

Der Vertrag von Kenneth Eichhorn enthält eine Ausstiegsklausel in Höhe von 12 Millionen Euro, die im Juni ausläuft. Während sich die deutschen Klubs zurückziehen, haben Manchester City und Liverpool Berichten zufolge ihre Bereitschaft signalisiert, bis zu 20 Millionen Euro für das Talent auszugeben. Obwohl der Spieler aufgrund der Brexit-Regeln bis zu seinem 18. Lebensjahr nicht in England spielen darf, erwägen die Klubs, ihn jetzt zu kaufen und auszuleihen.